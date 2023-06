Ex-puoluejohtaja Touko Aalto valittiin nipin napin Toivakan kunnanjohtajaksi – valintaa edelsi kipakka keskustelu Aallon kelpoisuudesta

Keski-Suomessa sijaitsevan Toivakan kunnanvaltuusto on päättänyt valita vihreiden entisen puheenjohtajan ja entisen kansanedustajan, Touko Aallon uudeksi kunnanjohtajaksi. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Aallon valinta oli täpärä. Hän sai 11 ääntä, kun toinen virkaa hakenut hakija Pihtiputaan kunnansihteeri Perttu Sonninen sai 10 ääntä. Sonninen valittiin varasijalle.

Kunnanjohtajan valintaa edelsi kipakka keskustelu siitä, täyttääkö hakuprosessissa loppumetreille edennyt Aalto viran kelpoisuusehdot.

Erimielisyyttä kelpoisuudesta

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mukaan Aalto ei täytä kelpoisuusvaatimuksia sillä perusteella, ettei hänellä ole kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, keskustan Heidi Hakkarainen nosti puheenvuorossaan esille, että hakija ei olisi voinut edetä valintaprosessissa näin pitkälle, jos ei olisi täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakkaraisen mukaan kunnallishallinnon johtamiskokemukseksi voidaan katsoa myös toiminta luottamushenkilönä kunnallisessa päätöksentekoelimessä. Touko Aalto on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Keski-Suomen aluevaltuustossa.

Ennen varsinaista kunnanjohtajan vaalia valtuusto äänesti, täyttääkö Aalto kelpoisuusehdot. Äänestyksen jälkeen valtuusto katsoi äänin 16–5, että Touko Aalto täyttää viran kelpoisuusehdot.

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmästä Juha Juusela, Mika Mäkelä, Topi Saarelainen ja Tuija Rinne sekä kristillisdemokraattien Marja-Liisa Paljakka katsoivat, ettei Touko Aalto täytä kelpoisuusehtoja ja äänestivät ”ei”.

He myös jättivät eriävän mielipiteen kunnanjohtajan valinnasta lopullisen äänestyksen jälkeen. Juha Juuselan mukaan kelpoisuusehtona on yksiselitteisesti, että kunnanjohtajan virkaan valittavalla on kokemusta kunnallishallinnon johtotehtävistä, eikä siitä voi poiketa.

Uusi johtaja elokuussa

Toivakan kunnanjohtajan tehtävä vapautui, kun aikaisemmin virkaa hoitanut Helena Vuopionperä-Kovanen valittiin Viitasaaren kaupunginjohtajaksi keväällä.

Määräaikaan mennessä kunnanjohtajan tehtävään tuli yhteensä 15 hakemusta ja yksi suostumus. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkaraisen mukaan kaksi hakemusta oli tiettävästi tehty hakijoiden itsensä siitä tietämättä. Vastaavia valehakemuksia on tullut ilmi myös Muuramen kunnanjohtajahaussa.

Uusi kunnanjohtaja aloittaa tehtävässään 1. elokuuta. Hänen palkkansa on 6500–7000 euroa kuukaudessa.

Toivakassa asuu vajaat 2500 ihmistä.

