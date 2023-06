Radion sinfoniaorkesterille arvostetun Gramophone-julkaisun Vuoden orkesteri -ehdokkuus

Ehdokkuus on klassisen musiikin maailmassa yksi merkittävimpiä kunnianosoituksia sinfoniaorkesterille. Raadissa on alan tärkeimpiä vaikuttajia.

Klassisen musiikin äänitealan arvostetuin toimija, Gramophone -musiikkijulkaisu, on valinnut Radion sinfoniaorkesterin Vuoden orkesteri (Orchestra of the Year) -palkintoehdokkaaksi.

Ehdokkuus on klassisen musiikin maailmassa yksi merkittävimpiä, joita sinfoniaorkesteri voi saada. Gramophone-palkintoja on jaettu vuodesta 1977, ja vuoden orkesteri palkitaan nyt kuudennen kerran.

Raadissa on Gramophone-musiikkijulkaisun kriitikoita sekä muita alan tärkeimpiä vaikuttajia.

RSO:n lisäksi vuoden orkesteriksi on ehdolla joukko maailman nimekkäimpiä klassisen musiikin orkestereita, kuten Berliinin filharmonikot, Chicagon sinfoniaorkesteri, Lontoon filharmonikot ja Orchestre de Paris.

– Ehdokkuus maailman kovimpien klassisen musiikin orkesterien rinnalla on osoitus siitä, miten valtavan korkeatasoinen sinfoniaorkesteri RSO on. Kulttuurin edistäminen on Ylen julkisen palvelun ytimessä ja jo ehdokkuus näyttää, että RSO toteuttaa tätä tehtävää päivittäin, sanoo Ylen Luovat sisällöt ja media -yksikön johtaja Ville Vilén.

Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä 12.6.–7.9.2023. Edellisinä vuosina Vuoden orkesterin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa Minnesotan sinfoniaorkesteri ja Philadelphian orkesteri.

Useita Gramophone-palkintoja

Vuoden orkesteri -ehdokkuus on RSO:lle ensimmäinen, vaikka se on palkittu Gramophonella aiemmin kahdesti ja muita ehdokkuuksia on saatu vuosien varrella useita.

Ensimmäinen palkinto myönnettiin 2006 Magnus Lindbergin klarinettikonserton levytyksestä ja toinen Bartókin viulukonserttojen taltioinnista 2018. Bartók-levy pääsi lisäksi sijalle 27 yhdysvaltalaisen radiokanavan National Public Radion 50 parhaan albumin listalle.

Viime vuosien menestyneimmät levytykset ovat Ondine-levy-yhtiön kustantamia ja niiden äänityksestä on vastannut RSO:n vastaava musiikkituottaja Laura Heikinheimo.