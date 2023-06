Helsinkiläiskirkon kellarissa on 2 500 ihmisen hautausmaa, mutta harva tietää sen olemassaolosta

Helsingin itäisessä kantakaupungissa sijaitsevan Kallion kirkon kellarissa on sekä uurnahautausmaa että kellarin alle louhittu yhteinen tuhkaholvi, jonne kaikki tuhkat lopulta kaadetaan. Video: Matti Myller / Yle

Kallion kirkon kellarissa on viileää ja hämärää.

Vain kerran hiljaisuuden rikkoo vaimea paloauton sireenin ujellus.

Se muistuttaa siitä, että olemme Helsingin kantakaupungissa, keskuspelastusaseman naapurissa.

Tässä kellarissa on monen helsinkiläisen viimeinen leposija.

Avaa kuvien katselu Kallion kirkon uurnahautausmaalle kuljetaan pienen hiljentymistilan läpi. Kuva: Matti Myller / Yle

Rauhallisessa tilassa on hyllymetreittäin samanlaisia keraamisia tuhkauurnia sekä aukko tuhkan kaatamiseksi kellarin alla olevaan kallioluolaan.

Kallion kirkon alla sijaitseva uurnaholvi onkin hyvä esimerkki yleistyvästä kaupunkihautauksesta.

Kantakaupungissa kirkkomaalla ei ole hautapaikkoja ja autottomalle helsinkiläiselle monet hautausmaat ovat hankalan matkan takana.

Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina kertoo, että kirkon hautaholviin halutaan tulla haudatuksi useista eri syistä:

Monelle kaupunginosa on rakas, joten kotikulmilla halutaan pysyä elämästä kuolemaan.

Toiseksi, omaisilla on muistelun äärelle lyhyt matka.

Lisäksi tuhkahautaus keskelle kaupunkia koetaan usein aika vaivattomaksi.

Kaikki tuhkat päätyvät lopulta yhteiseen kallioluolaan

Kallion kirkon uurnahautausmaa eli kolumbaario on rakennettu jo vuonna 1990, mutta kirkkoherran mukaan se on useille yhä verrattain uusi ja tuntematon hautapaikka.

Vaikka monessa uurnassa on nimilaatta, valtaosassa sitä ei vielä ole.

– Uurnapaikkoja on 2 500 ja vuosittain tänne haudataan hieman yli 60 vainajaa, Reina kertoo.

Maalliset jäännökset eivät kuitenkaan jää pysyvästi keraamisiin uurniin. 25 vuoden määräajan jälkeen tuhka sirotellaan kalliohautaan.

Avaa kuvien katselu Kallion kirkkoherra Riikka Reina näyttää, mistä tuhkat kaadetaan yhteiseen kallioholviin. Kuva: Matti Myller / Yle

Kalliohauta on kellarin alle louhittu holvi. Aiemmin holvin suuaukko sijaitsi lattialla, mutta nyt kuilua on korotettu pöytätasolle tuhkan kaatamisen helpottamiseksi.

Kuilun metallisen kannen merkkinä on puinen risti. Tästä tuhka kaadetaan lopulta yhteishautaan.

– Se korostaa tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta, joka meillä on edessä.

Tuhkan voi halutessaan myös kaataa suoraan kalliohautaan, jolloin uurnaa ei tarvita.

Omaisille tilaisuus on ainutkertainen, sillä hautarauhan säilymiseksi he pääsevät uurnaholviin vain yhden kerran. Vainajan muistamiselle on erillinen paikka katutason kirkkosalissa.

Helsingissä on varattu paikkoja uusille yhteishaudoille kirkkojen alle

Helsingin seurakuntayhtymä on jo tehnyt maanalaiseen asemakaavaan varauksia uusille kalliohaudoille.

Yksi niistä on Temppeliaukion kirkon alla Töölössä. Myös Kallion kirkon hautaholvia voidaan tarvittaessa laajentaa.

Hautaustoimen päällikkö Risto Lehdon mukaan asiaan vaikuttaa se, että isoissa kaupungeissa uusien hautausmaiden rakentaminen kaupunkialueella voi olla lähes mahdotonta.

Samalla tuhkaamisesta on tullut vakiintunut hautausmuoto.

Avaa kuvien katselu Omaiset pääsevät Kallion uurnaholviin vain kerran: vainajan tuhkaa tuodessaan. Kuva: Matti Myller / Yle

Helsingissä haudattiin viime vuonna 5 600 vainajaa, joista tuhkattuna haudattuja oli 87 prosenttia.

– Näistä tuhkatuista jo yli tuhat haudattiin muistolehtoihin eli yhteishauta-alueille, Lehto lisää.

Lehdon mukaan Helsingissä hautausmaita riittääkin pitkälle tulevaisuuteen. Hietaniemen tai Kulosaaren hautausmaita ei ole enää mahdollista laajentaa, mutta Malmilla, Honkanummella sekä Maunulan uurnalehdossa tilaa vielä riittää.

Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä sai haltuunsa Östersundomin hautausmaan osana Sipoon osakuntaliitosta.

Seurakuntayhtymälle myös palautuu hautoja niiden hallinta-ajan päättyessä.

– Jo muutaman vuoden ajan palautuneita arkkuhautapaikkoja on ollut enemmän, kuin mitä annamme niitä uudelleenkäyttöön eli hautapaikkavaranto kasvaa koko ajan.

Hautaustapojen muutos näkyy myös Vantaalla ja Espoossa Vantaan seurakuntayhtymä rakennutti holvihaudat Hämeenkylän ja Korson hautausmaille vasta pari vuotta sitten. Vantaalla ei ole käytössä uurnaholvia eli kolumbaariota, vaan tuhka kaadetaan suoraan maanalaiseen holviin, hautaustoimen päällikkö Minna Aho kertoo. – Niiden suosio on yllättänyt meidät. Omaiset ovat kokeneet sen arvokkaaksi hautausmuodoksi. Seurakuntayhtymä selvitti hautapaikkojen riittävyyttä vuonna 2015. Sen tuloksena myös holvihaudat päätettiin rakentaa. Ruskeasannan hautausmaata on laajennettu jo aikaisemmin, ja tänä kesänä hautapaikkavarantoa lisätään Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla eli Pyhän Laurin kirkolla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön kaivetaan yli 1 600 uutta arkkuhautapaikkaa, arkkulehtoon tehdään 200 hautapaikkaa ja uurnahautoja tulee lisää noin 550. Lisäksi alueelle rakennetaan tuhkan sirottelualue. Kulttuurihistoriallisen Helsingin pitäjän eli Pyhän Laurin kirkon hautausmaata laajennetaan tänä kesänä Vantaalla. Kuva: Matti Myller / Yle Espoossa tuhkien sirottelu on entistä yleisempää Hautausperinteen muuttuminen näkyy myös Espoossa. Kellonummen hautausmaalla kaksi alun perin arkkuhautauksiin tarkoitettua osastoa on muutettu uurnahautausalueeksi. Seurakuntayhtymän ylipuutarhuri Miina Renqvistin mukaan vainajista 85 prosenttia tuhkataan. – Yllätyin, että yli tuhannesta tuhkahautauksesta täysin uusiin uurnahautoihin haudattiin vain reilut kaksi sataa. Käytännössä valtaosa tuhkista haudataan siis sukuhautoihin, muistolehtoon, kolumbaarioon tai sirottelualueelle. – Tuhkahautauksesta 14 prosenttia on sirotteluja. Se on entistä suositumpaa. Maanalaisia holvihautoja Espoossa ei toistaiseksi ole suunnitteilla, Renqvist kertoo. Avaa

Koronapandemia jätti jälkensä, pienistä hautajaisista tuli tapa

Palataan vielä Kallion kirkon uurnaholviin.

Kellarin oviaukossa on pieni tila hiljentymiselle. Kirkkaansinisen lasimosaiikista tehdyn alttaritaulun edessä palaa kaksi kynttilää.

Kallion seurakunnan kirkkoherra Riikka Reina kertoo, että tilassa voidaan pitää omaisten kanssa hartaushetki tai muistella vainajaa.

Vaihtoehtoja on monia, sillä hautajaiset ovat yhä yksilöllisempiä.

Avaa kuvien katselu Kallion kirkon kolumbaarioon on haettu mallia Tuhkolmasta. Kuva: Matti Myller / Yle

Reinan mukaan moni omainen häkeltyy vaihtoehtojen edessä, koska hautajaisia pidetään ennalta määriteltynä tilaisuutena.

Tuhkausten yleistyminen sekä koronapandemia ovat myös jättäneet jälkensä hautajaiskulttuuriin: hautajaisiin osallistuu entistä vähemmän väkeä.

Reina ei pidä sitä välttämättä hyvänä, sillä hänen mielestään suruprosessissa myös yhteisöllinen sureminen on todella tärkeää.

– Hautaukset ovat yhä moninaisempia, mutta kaipaan yhteisöllisyyttä, että uskallettaisiin antaa läheisten ihmisten tulla mukaan surumatkalle.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 16. kesäkuuta kello 23:een saakka.