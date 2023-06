Eläkkeelle jäävä Juhani Merimaa on nähnyt Tavastian kehityksen 1960-luvulta lähtien – nyt hän kertoo mieleenpainuvimmat keikat

Suomi-rockin grand old man, Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa on nähnyt, kuinka suomalainen musiikkibisnes on vuosien varrella ammattimaistunut.

Juhani Merimaa, 75, oli ensimmäisen kerran Tavastian legendaarisella bäkkärillä jo 1960-luvulla. Tuolloin Tavastialla soittivat lähinnä tanssibändit ja takahuone oli pelkästään pukeutumistila. Seinät olivat vielä ilman yhtyeiden jättämiä puumerkkejä.

– Tämä sai vasta myöhemmin tällasen muodon ja tästä tuli ikonisempi paikka. Kun väritussit tulivat markkinoille, niin se muutti tägi- ja graffitikulttuurin. Kuulakärkikynällä tai lyijykynällä ei kauheen pahaa jälkeä saanut aikaan.

Merimaa aloitti Tavastian toimitusjohtajana vuonna 1980. Hän nosti klubin Suomen tärkeimmäksi esiintymispaikaksi ja profiloi sen etenkin rockmestaksi.

Tavastialla ovat esiintyneet vuosien varrella suomalaiset ja kansainväliset ykkösnimet. Merimaalla olisi kerrottavana tarinoita moneksi illaksi.

– Kyllä tämä vie mukanaan. Jokainen päivä on erilainen ja tapaa paljon ihmisiä. Onnistumisia ovat ne hetket, kun saa ihmiset ja artistit tyytyväisiksi. Se on palkitsevaa. Mutta jos tänään on loppuunmyyty, niin se ei tarkoita, että huomenna olisi. Haasteita riittää koko ajan.

Avaa kuvien katselu – Kun aloitin nämä hommat 80-luvulla, minulta kysyttiin, että milloin menet oikeisiin hommiin. Tätä ei pidetty oikeana työnä, sanoo Tavastian väistyvä toimitusjohtaja Juhani Merimaa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pitkät keikkasarjat jääneet mieleen

Merimaalta kysytään usein, mitkä Tavastian keikat ovat jääneet mieleen. Hän nostaa esiin kotimaisia bändejä ja artisteja, jotka ovat esiintyneet klubilla useampana iltana putkeen.

Yksi mieleenpainuvimmista on ollut HIMin uudenvuodenkeikat, jotka järjestettiin 17 vuotena perättäin. Yhtye veti viimeisen livekeikkansa Tavastialla vuonna 2017.

Pitkiä keikkasarjoja klubilla ovat tehneet myös aikoinaan esimerkiksi Hanoi Rocks ja Ultra Bra sekä keväällä Gasellit. Loppuvuodesta Chisu teki Tavastialla päätöskeikkansa.

Avaa kuvien katselu – Jokainen menestyksen ilta on ollut tähtihetki. Epäonnistumisetkin jäävät mieleen, vaikka ne pyrkii aktiivisesti unohtamaan. Se kuuluu tähän bisnekseen, että kukaan ei voi onnistua joka kerta, sanoo Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Merimaa on tyytyväinen, että klubilla on nähnyt ulkomaisia kärkiartisteja metallista hiphopiin ja jazzista bluesiin.

– Bändejä buukatessa ei tiedä, miten merkittäviä ne onkaan. Esimerkiksi Musen eka Suomen keikka oli täällä. Post Malone oli 2017 ja yhtäkkiä hän täyttää stadioneita.

Musabisnes ammattimaistunut

Merimaa on vuosikymmenten aikana nähnyt aitiopaikalta, miten musiikkibisnes on muuttunut. Suoratoistopalvelut kuten Spotify on korvannut fyysisten äänitteiden myynnin ja keikkailusta on tullut pääasiallinen tulonlähde. Koko ala on ylipäätään ammattimaistunut.

– Livepuolihan on kasvanut ohi levypuolen. Silloin kun mä aloitin, sanottiin, että keikat ovat levyjen promoja. Nyt voidaan sanoa, että levyt ovat keikkojen promoja. Suomessakin elävästä musiikista tuleva liikevaihto on jo moninkertainen kuin levyistä.

Avaa kuvien katselu – Puhutaan ihntohimobisneksestä ja tämä on juuri sitä. Tämä ei ole latu, jota kierretään, vaan se on jokapäiväistä haasteiden kohtaamista, sanoo Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa pienessä työhuoneessaan. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Merimaa sanoo, että suhtautuminen pop- ja rockkulttuuria kohtaan on muutoinkin muuttunut yhteiskunnassa. Hän muistelee, että Tavastialla ovat käyneet presidenteistä ainakin Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen. Pääministereistä keikoilla ovat käyneet Alexander Stubb ja Sanna Marin.

– Se kertoo, että populaarikulttuurin kuluttajapinta ja arvostus on laajentunut. Se ei ole enää vasta- tai alakulttuuria, jollaista pitää piilotella ja kuunnella omassa huoneessa salaa äitiltä.

Lisää kilpailua Helsinkiin

Tavastia on kiistatta Suomen tunnetuin keikkapaikka. Siellä esiintyminen on jokaisen suomalaisartistin unelma.

Mutta mikä on Tavastian taika?

– Olemme yrittäneet panostaa artistin ja yleisön kohtaamiseen, että se on kummallekin nautinnollinen, mieluisa, innostava ja antava. Siinä on hyvä soundi ja hyvät puitteet esiintymiselle. Mutta myös muu palvelu ja viihtyvyys. Miljöö jonne on kiva ja helppo tulla, Merimaa summaa.

Avaa kuvien katselu Juhani Merimaa ei aio eläköitymisen jälkeen pyöriä enää niin paljon Tavastialla, sillä valvominen on raskasta. Hän aikoo suunnata syksyllä pidemmälle matkalle, kun seuraaja on saatu valittua. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Tavastia on kansainvälisestikin poikkeuksellisen pitkäikäinen klubi. Monessa paikassa rockklubit jyrätään kannattavamman bisneksen tieltä keskustoista lähiöihin. Näin on käynyt myös Helsingissä, kun muutaman vuoden sisällä lopettivat Circus, Virgin Oil ja Nosturi.

Merimaa on ylpeä siitä, että Tavastia on pystynyt säilymään Helsingin ydinkeskustassa. Hän kuitenkin kaipaisi lisää kilpailua, sillä se kasvattaa keikkojen kysyntää.

– Helsingin pitäisi olla pääkaupunkina musiikin vilkkain keskus, jossa on erilaisia genrejä ja tilaa useammalle Tavastian kokoiselle klubille.

Arvot kunniaan

Juhani Merimaa aikoo siirtyi nauttimaan eläkepäivistä kesän jälkeen. Aivan kokonaan hän ei musabisnestä jätä, sillä hän jatkaa Helsingin Rock and Roll -yhtiön hallituksessa.

Firma pyörittää Tavastian lisäksi Semifinal-klubia sekä Ravintola Ilvestä. Lisäksi yhtiö tuottaa ravintolapalveluita Bolt Arenalle sekä festareille kuten Pori Jazzeille, Provinssille, Ruisrockille ja Tuskalle.

Merimaa on jo siirtänyt firman omistusta seuraaville sukupolville. Hänen tyttärensä Mirva Merimaa vetää lippupalvelu Tikettiä ja tämän poika Mikko Merimaa on Tavastian ohjelmapäällikkö.

– On luonnollista, että tämän ikäinen ei ehkä ole enää tehokkaimmillaan ja parhaimmillaan. Joku sanoi mulle, että tuossa iässä sä voit korkeintaan pyrkiä USA:n presidentiksi, Merimaa nauraa.

Avaa kuvien katselu – Tämä vaikuttaa pieneltä tilalta, mutta voi vakuuttaa, että sen täyttäminen ei ole mikään helppo tehtävä, sanoo Tavastian toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Juhani Merimaa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Merimaan seuraajaa haetaan nyt avoimella haulla. Toiveissa olisi, että jatkaja aloittaisi jo syksyllä. Väistyvä toimitusjohtaja toivoo, että häntä seuraava suhtautuu alaan intohimoisesti ja ymmärtää sen, että ala on jokapäiväistä haasteiden kohtaamista.

Suomen arvostetuimpiin musiikkialan ihmisiin kuuluva Merimaa toivoo, että alalla osataan jatkossakin olla kiinni tässä päivässä arvoja myöten.

– Jokainen sukupolvi haluaa omannäköisensä skenen. Toivon, että kiinnostus elävää musiikkia kohtaan laajenee ja syvenee. Siinä on myös arvomaailma, että se on tätä päivää. Se kunnioittaa moniarvoisuutta, tasa-arvoa, ympäristöä. Kaikkia näitä asioita. Meillä on myös tehtävää näissä asioissa. Eikä me olla niistä irrallaan.

Katso myös: Elävä arkisto: Keikalla Tavastialla