Ukrainan hyökkäys etenee, sanoo Ilmari Käihkö – ”Jos on ajatellut, että tappioita ei tule, on ollut väärä kuva tilanteesta”

Ukrainan sotauutisia värittivät viikonloppuna tiedot Ukrainan kalustotappioista. Muun muassa tänään uutisoitiin Ukrainan menettäneen mahdollisesti kolme Suomen lahjoittamaa Leopard-raivauspanssarivaunua. Ukrainan vastahyökkäys kuitenkin etenee kalustotappiouutisista huolimatta etenkin etelän suunnalla, sanoo Ilmari Käihkö.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mukaan kuvat ja videot Ukrainan kalustotappioista voivat kieliä myös siitä, että muissa hyökkäyksissä vastaavia ongelmia ei ole ollut.

– Tämä on ollut yhden hyökkäyssuunnan tilanne. Kaikki tiesivät, että hyökkäys on vaikea tehtävä ja se on käynnissä ilman ilmahallintaa. Jos on ajateltu, että tappioita ei tule, niin ei ole ollut oikeaa kuvaa tilanteesta.

Venäläiset pääsivät hallitsemaan julkisuutta tulkinnoillaan. Heidän viestinsä on, että Ukraina ei tule onnistumaan vastahyökkäyksissään.

Ukraina ei tietenkään tällaista viestiä halua, mutta se on ollut tietoisesti hiljaa operaatioturvallisuuden nimissä. Siksi kuva tilanteesta, vajavainenkin, on vääristynyt.

Vastahyökkäys etenee, mutta kaikki on kuitenkin vielä alkutekijöissään.

Ukrainan vastahyökkäys etenee. Sotabloggarit ovat raportoineet taisteluista Urozhainen alueella tänään.

Ukrainan joukot ovat edenneet Donetskin ja Zaporižžjan alueilla, kertovat muun muassa BBC ja amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ainakin kolme kylää olisi valloitettu takaisin. Mikä merkitys tällaisella menestyksellä on?

– Ei välttämättä hirveästi. Mutta kaikki vapautetut asutuskeskukset ovat konkreettisia saavutuksia kuitenkin. Eteneminen on tärkeää nyt näyttää.

Käihkön mukaan etelän suunta, missä vaurioituneet Leopard-panssarivaunutkin nähtiin, on Ukrainalle tärkeä. Vastarinta siellä on kuitenkin myös kovinta. Käihkön mukaan pahin onkin todennäköisesti vasta edessä.

– Siellä on venäläisiä, jotka eivät ole hirveästi vielä taistelleet eivätkä joukot kärsineet tappioita, toisin kuin Donbasin suunnalla.

Ukraina ei myöskään ole vielä päälinnoituslinjoilla vaan saavuttamassa tai saavuttanut vasta ensimmäisiä puolustuslinjoja. Niiden tarkoitus on todennäköisesti hidastaa etenemistä ja paljastaa venäläisjoukoille, mistä ukrainalaiset yrittävät läpi.

Käihkön mukaan ukrainalaisjoukot ovat avanneet ainakin kolme hyökkäyssuuntaa.

– Voi olla myös, että nämä ovat kaikki harhautuksia, ja hyökkäyssuunta onkin jokin muu. Melitopolin suunnalla ovat Ukrainan tärkeimmät tavoitteet, kuten venäläisten huoltoyhteyksien katkaiseminen ja Krimin saavutettavuus. Siellä ovat kuitenkin suurimmat linnoitukset ja parempia venäläisjoukkoja.

Ilmaherruuden puute käy Ukrainalle kalliiksi

Miten suuri ongelma on, että Ukrainalla ei ole ilmaherruutta?

– Se on suuri tekijä. Venäläisten vahvuus on se, että ilmavoimat eivät ole kärsineet suuria tappioita. Jos ukrainalaiset eivät edetessään pysty suojaamaan joukkojaan, niin tästä tulee Ukrainalle suuri ongelma, Käihkö sanoo.

Käihkö korostaa, että käytettävissä oleva tieto on toistaiseksi ollut aika pitkälle venäläistä. Siksi kokonaiskuvaa vastahyökkäyksestä on vaikeaa tehdä.

Hänen mielestään nyt tarvitaan kärsivällisyyttä. Voi kestää päiviä, viikkoja, jopa kuukausia ennen kuin vastahyökkäysten menestyksestä tiedetään riittävästi.

– On liian varhaista arvioida vielä mitään suurempaa. Paljon aliarvioidaan venäläisten voimaa. Pitää olla kärsivällinen. Emme tiedä esimerkiksi osapuolten tappioista hirveästi. Myöskään Ukraina ei ole pistänyt kaikkia joukkoja vielä taisteluihin.

Käihkön mukaan kyse on kuitenkin hyökkäyksestä, joka määrittää sodan suunnan.

Avaa kuvien katselu Ilmari Käihkö arvioi, että Ukrainan vastahyökkäys on uhkapeliä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Ukrainalla on kovat paineet onnistua, ja voisikin puhua uhkapelistä. Myös kiire on kova. Kun syyssateet koittavat, tilanne taistelukentällä vaikeutuu jälleen merkittävästi. Sitä ennen olisi tärkeää saada ratkaisuja aikaiseksi.

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että vastahyökkäykset eivät lopeta sotaa. Käihkön mukaan tämä on ollut myös Yhdysvaltojen sotilasviranomaisten viesti. Käihkö muistuttaa, että koko sotimisen tavoite on kuitenkin vaikuttaa poliittisesti:

– Ukraina tavoittelee menetettyjen alueidensa takaisin valloitusta, tappioita venäläisjoukoille ja samalla sitä, että tuki Ukrainalle jatkuu. Kaikki tämä tähtää siihen, että päästään rauhanneuvotteluihin, jossa Ukrainalla on hyvät asemat neuvotella.

Tehtävä, johon Ukraina on ryhtynyt, olisi vaikea mille tahansa armeijalle, Käihkö summaa.