Äärioikeistoa vastustava tanssiryhmä pelastui ulkomaiden ansiosta, kun työt loppuivat Brasiliassa – pian Grupo de Rua esiintyy Kuopiossa

Kuopio tanssii ja soi on tuonut Suomeen brasilialaisen Grupo de Rua -ryhmän, jonka juuret ovat syvällä hiphopissa.

Ryhmän uusin teos New Creation valmistui kommenttina presidentti Jair Bolsonaron äärioikeistolaiseen politiikkaan ja hallinnon harjoittamaan sortoon Brasiliassa. Teoksen maailmanensi-ilta siirtyi kuitenkin useaan otteeseen koronapandemian takia, ja nyt kun esitys nähdään Kuopiossa, Brasiliaa johtaa jälleen vasemmistolainen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Vallanvaihdosta huolimatta New Creation on yhä ajankohtainen. Brasilian presidentinvaalit jakoi maan voimakkaasti kahtia viime vuonna, ja Bolsonaron äärioikeistolaisella politiikalla on yhä valtavasti kannattajia Brasiliassa.

Koreografi Bruno Beltrão, 43, johtama Grupo de Rua on toistamiseen Suomessa. Ryhmä nähtiin ensi kerran Helsingin juhlaviikoilla vuonna 2010. Silloin se esitti teoksen H3, jossa huomio kiinnittyi akrobaattisiin tanssijoihin. Pelkästään nuorista miehistä koostuvan ryhmän jäsenet muun muassa ”sinkoutuivat” yksi toisensa perään täydessä vauhdissa takaperin näyttämölle.

Grupo de Rua esiintyy Suomessa toista kertaa. Video teoksesta New Creation, joka nähdään Kuopio tanssii ja soi -festivaalilla.

Esitykset lakkasivat Brasiliassa

Rio de Janeiron esikaupungissa Niteróissa kasvanut Beltrão perusti Grupo de Ruan ystävänsä kanssa 16-vuotiaana. Ryhmää ei ole juuri tuettu Brasiliassa, ja Bolsonaron kaudella Grupo de Ruan saama vähäinenkin tuki katosi.

– Meillä ei ole ollut ainoatakaan esitystä tai kutsua tulla esiintymään Brasiliassa. Se ei ole normaalia, Beltrão kertoi The New York Times -lehden haastattelussa vuonna 2019.

Koko ryhmää ei Beltrãon mukaan olisi enää ehkä edes olemassa ilman Grupo de Ruan kansainvälisiä verkostoja.

Grupo de Rua alkoi esiintyä ulkomailla viime vuosikymmenen alkupuolella. Ryhmä kiinnostaa tanssin taloja, sillä Beltrão on ottanut vaikutteita teoksiinsa myös nykytanssista. Brasialaiskoreografi on uudistanut hiphoppia ja pehmentänyt teoksillaan sen kovana pidettyä mieskuvaa.

Beltrão on tuonut hiphoppiin parityöskentelyä, mikä sekin sotii perinteitä vastaan. Hiphopissa pyritään perinteisesti kukkulan kuninkaaksi, mikä näkyy tanssilajin battle-kulttuurissa, tanssijoiden ”kaksintaistelussa”.

Avaa kuvien katselu Grupo de Rua tunnetaan rajusta, akrobaattisesta tanssista. Kuva: Wonge Bergmann

Rennot kädet johtivat ahaa-elämykseen

Helsingissä sijaitseva Tanssin talo toi hiljan Suomeen Lyonin oopperan baletin. Se kävi Kuopiossa lähes 30 vuotta sitten.

Baletti esitti Helsingissä amerikkalaisen William Forsythen teoksen N.N.N.N.

Se on neljälle miehelle tehty koreografia, ja esitys näyttää siltä kuin tanssijat hämmästyisivät itsekin sitä, mihin täysin rennot kädet voivat päätyä ryhmäteoksessa.

Forsythe vieraili opettajana Beltrãon kurssilla Rio de Janeirossa yli 20 vuotta sitten.

– Annoin hänelle käteni. Forsythe heitti sen ilmaan todeten, että olen täysin kipsissä.

Kokemuksella oli käänteentekevä vaikutus.

– Tajusin, ettemme olleet tottuneet antamaan kehoamme toisen tanssijan käsiin Grupo de Ruassa. Emme luottaneet toisiimme, Beltrão kertoo N.Y. Timesin haastattelussa.

Hiphopin kahleisiin tympääntynyt Beltrão murtautui Brasilian nykytanssikentälle teoksella From Popping to Pop vuonna 2001.

Avaa kuvien katselu Grupo de Rua kiertää maailmalla. Kuva: Wonge Bergmann

Brasialaiskoreografia varjostaa salaperäisyyden viitta, sillä hän ei anna haastatteluja kameralle. Kameroiden karttelu johtuu Kuopio tanssii ja soi -festivaalin mukaan ”koreografin ujoudesta”. Yle ei ole saanut vastauksia myöskään sähköpostilla.

Vaikka Beltrão on heittämällä yksi kansainvälisesti kiinnostavimmista hiphopin uudistajista, Kuopiossa nähtävä teos on saanut Euroopassa ristiriitaisen vastaanoton.

Wienissä sekä yleisö että kriitikko innostuivat teoksesta, mutta Lontoossa New Creation sai nuivan vastaanoton. Arvovaltaisen The Timesin mukaan Beltrãolla on koreografina ansionsa, mutta New Creation näyttäytyy pirstaleisena ja kryptisenä teoksena, joka ei avaudu.

New Creation Kuopiossa 14.-15.6.