Pysyykö historiallinen tuomio voimassa? Hovioikeus antaa ratkaisunsa lähes 30 vuoden takaisesta lakimiehen murhasta

Turun hovioikeus antaa tänään keskiviikkona tuomionsa lähes 30 vuotta sitten tapahtuneesta henkirikoksesta.

Turkulainen lakimies Ilpo Härmäläinen katosi elokuussa 1994. Poliisi löysi hänen ruumiinsa yli 27 vuotta myöhemmin, maaliskuussa 2022.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden toukokuussa entisen mainostoimistoyrittäjän Lasse Lehdon, 69, elinkautiseen vankeusrangaistukseen Härmäläisen murhasta.

Käräjäoikeuden mukaan Lehto ampui uhrin purjeveneessään ja upotti tämän ruumiin mereen Turun Airistolle.

Itsenäisen Suomen oikeushistoriassa ketään ei koskaan aikaisemmin ole tuomittu henkirikoksesta yhtä pitkän ajan jälkeen.

Lehto valitti käräjäoikeuden tuomiosta.

Hän on kaiken aikaa kiistänyt syyllistyneensä tekoon. Hän ei kertomansa mukaan edes tavannut Ilpo Härmäläistä tämän katoamispäivänä.

Motiivina talousrikoksen peittely?

33-vuotias Ilpo Härmäläinen katosi Turun keskustassa 3. elokuuta 1994, mutta poliisi alkoi tutkia tapausta henkirikoksena kuukausia myöhemmin.

Poliisitutkinnan mukaan Lasse Lehto ja Ilpo Härmäläinen olivat liikekumppaneita. He tapasivat toisiaan useita kertoja ja pitivät aktiivisesti yhteyttä puhelimitse.

Viimeinen puhelinyhteys oli ollut juuri ennen Härmäläisen katoamista. Sen jälkeen Härmäläinen oli ilmoittanut vaimolleen lähtevänsä katsomaan Lehdon kanssa jotakin asuntoa.

Avaa kuvien katselu Viimeinen varma havainto lakimies Ilpo Härmäläisestä tehtiin tällä paikalla Turun Eerikinkadulla. Kuva: Jesse Mäntysalo / Yle

Lehtoa kuulusteltiin taposta epäiltynä ensimmäisen kerran helmikuussa 1995, mutta tutkinta ei johtanut läpimurtoon.

Keskusrikospoliisi avasi Ilpo Härmäläisen tapauksen tutkinnan uudelleen kesällä 2021.

Teletietoja, todistajien lausuntoja ja Lehdon ristiriitaisia kuulustelukertomuksia yhdistelemällä juttu alkoi selvitä. Murhasta epäilty Lehto vangittiin ja myöhemmin tuomittiin.

Hän sai 1990-luvun puolivälissä tuomion factoring-rahoitukseen liittyvästä petoksesta, joka paljastui Härmäläisen katoamistutkinnan yhteydessä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoi murhan motiivina olleen Lehdon pyrkimys estää kyseisen talousrikoksen paljastuminen ja siten pelastaa yrityksensä konkurssilta.

Käräjäoikeuden mukaan Lehto oli ottanut Härmäläisen kyytiinsä Eerikinkadulta ja ajanut tämän kanssa Satavan venesatamaan purjeveneelleen. Sen jälkeen Lehto oli houkutellut Härmäläisen purjeveneeseen ja surmannut tämän ampumalla.

Lakimiehen ruumis oli paketoitu muovisäkkeihin, kiinnitetty ankkuriin ja upotettu mereen.

Käräjäoikeuden mukaan teko oli erityisen raaka muun muassa siksi, ettei Härmäläisellä ollut mitään puolustautumis- tai pakenemismahdollisuutta.

Ilpo Härmäläisen katoamista käsiteltiin Ylen Poliisi-TV:ssä 15. marraskuuta 1994. Jutussa on lavastettua tilannekuvaa, joka perustuu viimeisiin Härmäläisestä tehtyihin havaintoihin.

Onko vaihtoehtoinen teoria uskottava?

Turun hovioikeus käsitteli tapausta tämän vuoden alussa. Todistelu oli suurelta osin sama kuin käräjillä, mutta käsittelyn viimeisinä päivinä koettiin yllätys.

KRP kuulusteli tammikuun lopulla lisätutkinnassa viittä todistajaa, joista kaksi kutsuttiin hovioikeuteen todistamaan.

Heidän mukaansa eräs toinen mies oli antanut ymmärtää sekaantuneensa Härmäläisen surmaamiseen.

Kyse oli turkulaisesta miehestä, joka oli Lehdon ja Härmäläisen liikekumppani. Hänet tuomittiin 1990-luvun puolivälissä Lehdon kanssa ehdolliseen vankeusrangaistukseen samasta petosvyyhdistä, jonka uskotaan liittyvän Härmäläisen henkirikoksen motiiviin.

Yksi todistaja sanoi kysyneensä joskus liikemieheltä, tietääkö tämä Härmäläisestä jotain.

– [Liikemies] kertoi minulle, että hän tappoi Härmäläisen, ja sen, että hän on upottanut ruumiin Airiston syvimpään kohtaan niin, ettei sitä ikinä löydetä. Muistaakseni hän puhui tällaista muutamia kertoja, todistaja lausui poliisille.

– Ei hän koskaan puhunut sellaista, että hän olisi tehnyt sitä kenenkään toisen kanssa yhdessä. Aina hän liikkuikin yksin, ei hänellä mitään kavereita ollut. Kaikki kulkupelit olivat muiden nimissä, niin miksi hän ei olisi voinut tätäkin tehdä sillä samalla purjeveneellä, mitä poliisi on nyt tutkinut, tai jollain muulla, todistaja lisäsi.

Avaa kuvien katselu Poliisin karttaan merkittyinä vainajan löytöpaikka, Lehdon purjeveneen säilytyspaikka sekä tukiasema, johon Lehdon matkapuhelin yhdistyi oletettuun tekoaikaan. Kuva: Poliisi

Myös toiselle todistajalle liikemies oli sanonut, että ”Härmäläinen on Airiston syvimmässä kohdassa”.

– Minulla on tunne, että hän on johtanut toimintaa siten, että se on johtanut tähän lopputulokseen.

Liikemies oli poliisin tutkimusten mukaan Ranskassa Härmäläisen katoamisen aikoihin.

– Hän on jollain toisella kerralla kertonut, että hänellä oli kännykkä puun oksassa Ranskassa hänen huvilansa puistossa, että ”ne” luulevat, että hän on siellä. Luulen, että hän tarkoitti ”niillä” poliiseja, toinen todistaja sanoi kuulusteluissa.

Lehdon asianajajan Heikki Uotilan mukaan todistajien kertomukset osoittavat, että vaihtoehtoinen tapahtumien kulku on mahdollinen.

Liikemies on kiistänyt tietävänsä Härmäläisen henkirikoksesta mitään. Aluesyyttäjä Niina Merivirran mukaan tutkinnassa ei ilmennyt, että miehellä olisi osuutta asiaan.