Stora Enson metsäjohtaja: Puukaupoissa ei ole tyhmiä kysymyksiä

Puukaupan lähtökohtana on, että runkojen arvo maksimoidaan, sanoo Stora Enson Suomen metsäjohtaja Janne Partanen.

Yhä useampi puunmyyjä on nykyisin kaupunkilainen ja ymmällään puukaupan kuvioista.

Stora Enson Suomen metsäjohtaja Janne Partanen vakuuttaa, että metsäyhtiöt eivät haaskaa puuta, vaan siitä otetaan arvokkain osa talteen mahdollisimman hyvin. Hakkuita ohjaa metsänomistajan ja puunostajan eli metsäyhtiön yhdessä sopima hakkuusopimus.

– Epäselvyyksiä voi olla ja ne pitää selvittää. Tärkeää on, että puukauppaa tehdessä käydään kaikki asiat läpi, jotta on yhteinen ymmärrys siitä, minkälaista puuta tai tukkeja metsästä hakataan, sanoi A-studiossa maanantaina vieraillut Partanen.

Metsäjohtaja kannustaa puunmyyjiä hankkimaan epäselvissä tilanteissa rohkeasti tietoa.

– Tähänkin pätee vanha sääntö eli tyhmiä kysymyksiä ei ole. Jos ei ymmärrä, niin kannattaa kysyä. Metsäammattilaiset käyvät tuhansia neuvotteluja metsänomistajien kanssa.

Stora Enso tekee Suomessa vuosittain noin 20 000 puukauppaa yksityismetsänomistajien kanssa.

Suomessa metsäkauppa käy kuumana, kun metsäteollisuus investoi ja puuntuonti Venäjältä on loppunut. Isot metsäyhtiöt korvaavat tuontipuun Suomen metsistä kaadetulla puulla.

Yhä useampi puunmyyjä on kaupungista ja pohtii, kuinka reilua puukauppa nykyisellään on. Saako metsän myyjä oikean hinnan, jos arvokasta tukkipuuta päätyy sellukattilaan kuitupuun hinnalla. Katkotaanko rungot niin kuin puukaupoissa on sovittu?

Yli 100 hehtaaria omistava metsänomistaja, lakitoimiston toimitusjohtaja Ahti Hurmalainen Espoosta katsoo, että metsäkauppa perustuu luottamukseen. Tieto siitä, miten esimerkiksi metsänomistajat puut on katkottu, on tärkeää.

– Tavoitteena on saada mahdollisimman pitkä pätkä oksatonta tukkipuuta. Näistä tulee riitoja, jos pätkäistään tukki väärästä paikkaa, menee kattilaan puuta. Kun puukauppa sovitaan, niin siellä on oltava mitat ja kaikki.

Hurmalainen korostaa, että puunmyyjän pitäisi ymmärtää mitä kauppasopimuksessa lukee. Hän veikkaa, että puunmyyjät eivät kovin usein sopimuksia lue.

Koko puukaupan ja sopimusten lähtökohtana on, että runkojen arvo maksimoidaan. Metsäalan yleisen käytännön mukaan rungot on katkottava niin, että arvokkaimpia, paksuimpia osia eli tukkipuuta otetaan maksimimäärä.

Hakkuiden jälkeen Stora Enso toimittaa puunmyyjille mittaustodistuksen ja mittaraportin. Metsänomistajan kanssa käydään lävitse myös puiden katkontaan liittyvät tiedot, mutta myyjä ei saa niitä itselleen. Yksityiskohtaiset katkontatiedot ovat metsäjohtaja Partasen mukaan yhtiön sahojen liiketoimintatietoa tai ulkoisten saha-asiakkaiden tietoja.

– Periaate on se, että metsänomistaja saa kaiken tarvitsemansa tiedon konttorilla tai vaikka metsänomistajan kotona, Partanen kertoo.

