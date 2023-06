Presidentti Erdoğan vaatii Pohjois-Kyproksen turkkilaistasavallan tunnustamista ehtona rauhalle

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vaatii kansainvälistä yhteisöä tunnustaman Pohjois-Kyproksen turkkilaistasavallan.

Presidentti Erdoğan vieraili maanantaina turkkilaistasavallassa ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan toukokuun lopun voitokkaiden presidentinvaalien jälkeen.

Erdoğanin mukaan ainoa tapa ratkaista Kyproksen jako on tunnustaa Pohjois-Kyproksen itsenäisyys.

Kypros on ollut jaettuna kansainvälisesti tunnustettuun kreikkalaisenemmistöiseen tasavaltaan ja saaren pohjoisosan turkkilaisalueeseen jo lähes 50 vuotta.

Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974 Kreikan tukeman vallankaappausyrityksen jälkeen. Vallankaappaajien tavoitteena oli yhdistää Kypros Kreikkaan.

Turkilla 35 000 sotilasta saarella

Neuvottelut Kyproksen jälleenyhdistämiseksi eivät ole tuottaneet tulosta. Turkin valvomalle alueelle perustettiin vuonna 1983 tasavalta, jonka vain Turkki on tunnustanut.

Turkilla on saaren pohjoisosassa noin 35 000 sotilasta ja alueelle on muuttanut tuhansia ihmisiä Manner-Turkista. Pohjois-Kypros on taloudellisesti riippuvainen Turkista ja se on kärsinyt Turkin talouskriisin takia.

Vuonna 2004 Kyproksessa järjestettiin kansanäänestys, jossa turkkilaiset hyväksyivät YK:n silloisen pääsihteerin Kofi Annanin hahmottelema rauhansuunnitelman. Kreikkalaiset hylkäsivät kuitenkin suunnitelman, joka olisi merkinnyt uuden liittovaltion perustamista.

Uusin yritys löytää ratkaisu saaren jakoon kaatui muun muassa rajanvetokiistoihin vuonna 2017. Turkki vaati silloin, että se saisi pitää joukkonsa saarella myös rauhansopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Lähteet: Reuters, AP

