Väsymys ja vatsavaivat voivat olla viesti elimistöltä, kun jotain on vielä tehtävissä – jatkuva istuminen nakertaa kansanterveyttä

Nyky-yhteiskunta ei edistä liikkumista, vaan pikemminkin kansanterveyden heikkenemistä.

Näin toteaa australialaisprofessori Neville Owen, joka luennoi kesäkuun alkupuolella Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämässä seminaarissa.

Owen on tutkinut ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen ympäri maailmaa jo parin vuosikymmenen ajan. Tutkimus kiteytyy pitkälti siihen, että ihmiset istuvat liikaa, josta seuraa monenlaisia terveyshaittoja.

Kyseessä on Owenin mukaan maailmanlaajuinen ongelma, joka on seurausta erityisesti kaupungistumisesta.

Merkit osoittavat kaikkialla samaan suuntaan: kaupunkisuunnittelu ei tue asukkaidensa liikkumista, vaan pikemminkin autoriippuvuutta ja jatkuvaa istumista.

”Tarvitaan kaupunkisuunnittelua, joka ei tukeudu autoiluun”

Avaa kuvien katselu Julkisen liikenteen suunnittelu niin, että etäisyydet ovat helposti käveltävissä on Owenin mukaan olennaista edistämään ihmisten terveyttä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Owen ei ole ainoa, joka on huomannut yleistyneen istuskelun seuraamukset. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Labin Tki-yksikön johtaja Arto Pesola kertoo, että vastaavia tuloksia on nähty myös heidän tutkimuksissaan.

Owenin sekä Pesolan mukaan istumisen haitat näkyvät selvästi jokapäiväisessä elämässä ja merkkejä on useita: väsymys, metaboliset ongelmat ja pidemmällä aikavälillä kehittyvät sairaudet, kuten kakkostyypin diabetes. Jopa erilaisten syöpien kehittyminen voidaan yhdistää liialliseen istumiseen.

– Jo varhaisessa vaiheessa energiatasot laskevat ja aineenvaihdunnan osalta verensokerin säätelytasot heikkenevät. Tulee tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, niska on jumissa ja paikkoja kolottaa. Hyvä puoli on se, että nämä vaivat on helppoa ehkäistä tauottamalla istumista tarpeeksi, Pesola kertoo.

Liiallinen istuminen ei näy pelkästään työikäisissä. Pesolan mukaan tutkimuksissa havaitaan liikunnanpuutetta myös kouluikäisillä. Liiallisesta istumisesta johtuvia metabolisia ongelmia esiintyy jopa alakouluikäisillä.

Istumisen tauottaminen jo puolen tunnin välein vetreyttää elimistöä

Pesola kertoo tutkimusten osoittavan, että istumisen tauottaminen puolen tunnin välein on jo omiaan antamaan elimistölle sen tarvitsemaa liikettä. Ihminen voi itse valita aktiivisemman elämän, mutta yhteiskuntarakenteiden tulisi myös tukea näissä valinnoissa.

Owen perää kaupunkisuunnittelua, joka ei tukeudu autoiluun. Tärkeintä olisi panostaa laadukkaaseen julkiseen liikenteeseen: välimatkojen tulisi olla helposti käveltävissä tai pyöräiltävissä.

Päivittäiset asiat, kuten kouluun, töihin ja harrastuksiin kulkeminen tulisi mahdollistaa niin, että matkat voisi edes osittain taittaa kävellen tai pyöräillen.

– Etätyöt ovat lisänneet paikallaanoloa entisestään. Ei esimerkiksi tule lähdettyä keittiötä kauemmaksi lounaalle, vaan vietetään mahdollisesti koko päivä kotona, Pesola lisää.

Yhteiskuntarakenteet ei kannusta ihmistä liikkumaan yhtä paljon kuin elimistö vaatii

Avaa kuvien katselu Professori Neville Owen (vas.) ja tutkija Arto Pesola tauottivat niin omaa kuin osallistuneidenkin istumista myös Mikkelin seminaarissa. Kuva: Henni Jokinen / Yle

Owenin mukaan keskustelua käydään runsaasti sen ympärillä, miten yksilö voi itse vaikuttaa aktiivisen liikkumisen valintoihin. Hänen mukaansa oleellisempaa olisi keskustella siitä, kuinka yhteiskunta voisi edesauttaa ihmisiä liikkumaan enemmän.

– Kaupungistumisen myötä tarvitaan suunnittelua, joka ei tue autoilua. Riippuvuus autoista on ihmisten liikkumisen kannalta perustavanlaatuinen ongelma, Owen pohtii.

Vaikka yhteiskunnan rakenteet eivät suoranaisesti tukisi yhtä aktiivista elämää kuin ihmisen elimistö kaipaa, sekä Pesola että Owen näkevät yksilön liikkumisen lisäämisen kannattavana.

– Se vaatii vain enemmän ponnisteluja ja suunnitelmallisuutta.