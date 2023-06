Pieni kainuulaiskunta tarjoaa kesätyötä, jollaista ei ole muualla: yli 30 kesämuusikkoa soittaa liveyleisölle joka päivä

Kuhmo-talossa raikuu keskellä päivää iloinen nauru soittamisen keskeltä. Kesämuusikot harjoittelevat päivän kahvikonserttia varten ja aina välillä tapahtuu jotain odottamatonta, vaikka hauskaa riittää myös muuten.

Kuhmo on palkannut tänä kesänä ennätysmäärän kesämuusikoita, yhteensä 34. Heidän tehtävänään on harjoitella ja soittaa kuukauden ajan päivittäin. Kuhmolainen 15-vuotias Inkeri Karppanen on ensimmäistä kesäänsä kesämuusikkona. Ensimmäisen viikon jälkeen hymy on herkässä.

– On ollut hauskaa. On soitettu ja esiinnytty yhdessä kahvikonserteissa ja on myös suunniteltu lastenkonserttia.

Vaikka kokemusta kanteleen ja pasuunan taitajalla jo onkin, kesämuusikkous on tuonut jo nyt uutta oppia.

– En ole ennen soittanut tällaisissa kokoonpanoissa, joissa on näin paljon erilaisia soittimia. Täällä oppii varmasti soittamista ja yhteistyötaitoja.

Avaa kuvien katselu Kuhmolainen Inkeri Karppanen pasuunansa kanssa on ensimmäistä kesäänsä palkattuna kesämuusikkona. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Kesäkuuksi palkatuista kesämuusikoista 23 on ollut Kuhmossa vähintään kerran aiemmin, muusikoista 11 on ensikertalaisia. Kokenein on kuhmolaislähtöinen Sara Pollari, jolla on menossa jo 13 kesämuusikkokesä.

– Ensimmäiset seitsemän vuotta olin kesämuusikkona, nyt on menossa kuudes ohjaajavuosi.

Helsingissä asuvan musiikinopettajan mukaan Kuhmon kesämuusikon kaltaista kesätyötä ei löydy muualta samassa mittakaavassa. Muissakin Suomen kunnissa on kesämuusikoita, mutta Kuhmossa niitä on enemmän kuin muualla.

– Tämä on työpaikka kaikille, mutta samalla se tuntuu kesäleiriltä, jossa kokoonnutaan tekemään musaa hyvällä porukalla. Tämä on musiikinopettajalle niin kutsuva kesätyö, että mikä sen voittaisi.

Pollarin aisaparina nuoria muusikoita ohjaa helsinkiläinen Veera Isokallio, jolla hänelläkin on jo kolmas kesä menossa ohjaajana.

– Meillä on yhdessä padassa 34 muusikon toiveet. Asiat pyritään rakentamaan niiden kautta. Vaikka nuoret ovat pääosassa, kyllä me ohjaajamuusikotkin pääsemme lavalle silloin tällöin paikkaamaan milloin minkäkin soittimen varteen. Tämä on yhdessä tekemistä.

Musiikkia kesämuusikoiden repuissa on klassisesta Abbaan ja nykypäivän vaihtoehtoihin.