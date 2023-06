Tälle kesälle ennustetaan runsaasti sinilevää, joten uidessa kannattaa olla tarkkana – vedessä on nyt sinilevän erityistä herkkua

Sinilevän kukintoriski on nyt huomattava, sillä vedessä on jäännösfosforia.

Tälle kesälle on luvassa voimakkaita sinileväkukintoja, ennustaa Suomen ympäristökeskus.

Sinilevän kukintoriski on huomattava, koska vedessä on edelleen jäännösfosforia, joka on sinilevän herkkua. Näin kertoo ympäristökeskuksen johtava tutkija Hermanni Kaartokallio.

Massoittain kukkivat levät vaativat kukkiakseen lämmintä vettä. Veden lämpötilan odotetaankin nousevan lämpöaallon myötä.

Loppukesä on sinilevän kulta-aikaa

Hermanni Kaartokallio arvioi, että voimakkaimmin sinilevää tulee esiintymään loppukesästä, heinäkuun puolenvälin jälkeen.

Toistaiseksi tilanne näyttää hänen mukaansa rauhalliselta. Mataliin tai tummavetisiin vesistöihin sinilevää voi kuitenkin tulla jo aiemminkin, Kaartokallio muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Valtakunnalliseen leväseurantaan on 5.6.-11.6. välisenä aikana päivitetty kolme asiantuntijahavaintoa, joissa kaikissa levää on hieman. Kuva: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Tähän mennessä leväseurantapaikoilla on ollut hiljaista. Vain kolmella paikalla eteläisessä Suomessa on tehty hieman sinilevähavaintoja. Nämä paikat ovat asiantuntijoiden ylläpitämät seurantapaikat Lohjanjärvellä, Kytäjän Usminjärvellä sekä Nuijamaan Haapajärvellä.

Uimaan maalaisjärjen kanssa

Sinileväkukinnot aiheuttavat erilaisia oireita, jos niihin törmää uidessaan. Sen vuoksi vaaroista on hyvä olla tietoinen uimassa käydessään ja vaikkapa käyttäessään koiraa vedessä vilvoittelemassa. Eläimien kohdalla kannattaa tiedostaa, että vaarallisinta on nimenomaan sinileväisen veden juominen.

Eläinsairaala Evidensian ohjeiden mukaan sinileväveden juominen voi aiheuttaa nopeastikin myrkytystilan, jonka oireita voivat olla ripuli, oksentelu, kuolaaminen, lihastärinä ja halvausoireet.

Maalaisjärki mukaan, sanoo tutkija Kaartokallio. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, ettei päästä lemmikkiä uimaan sellaiseen veteen, johon ei itsekään menisi.

– Myrkyllisestä vedestä voi tulla myös iho-oireita. En uittaisi koiraa sellaisessa vedessä, jossa ei ihminenkään uisi, Kaartokallio kuvailee.