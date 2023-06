Suomalaisen matkailun uusi trendi: Eurooppalaiset viedään mökkeilemään autiolle saarelle Saimaalle

Imatran edustalla Saimaan Haapasaaressa vuosia tyhjillään ollut leirikeskus on avautunut uudelleen matkailulle. Saareen viedään veneellä turisteja, ja yksi tarkoitus on opetella olemaan tekemättä mitään.

Muutaman minuutin venematka Imatran satamasta vie matkailijat Saimaalla sijaitsevaan Haapasaareen. Vuosien ajan hiljaiseloa viettänyt leirialue on herännyt henkiin, kun matkailijat saapuvat sinne lomailemaan – juurikin hiljaisuuden ja luonnon vuoksi.

Haapasaaressa käyneille itävaltalaisturisteille elämän eksoottisin kokemus on ollut lähes viikoksi venähtänyt matka autioon saareen, jossa saunan voi lämmittää itse silloin kun haluaa. Saimaan makeaan veteen pääsee myös uimaan.

– Venematka on monille irtiotto arjesta, ja saaressa järjestetään hyvinvointipainotteista toimintaa, kertoo Suomen Metsäterapiakeskuksen yrittäjä Taru Astikainen.

Yritys tavoittelee entistä enemmän kansainvälisiä turisteja, sillä muutosmatkailu on Euroopassa vahvassa kasvussa oleva trendi. Monille on aluksi vaikeaa hiljentyä ja opetella olemaan suorittamatta mitään erityisempää.

– Pysähtymistä, palautumista, itsetutkiskelua ja sitä kautta oman arvomaailman muuttamista. Ja siten saada pysyviä hyvinvointiratkaisuja omaan arkeen, sanoo Astikainen.

Johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista arvio, että ulkomaalaisten Suomeen suuntautuva matkailu on palautunut ennen koronapandemiaa olleisiin määriin vuonna 2024.

Suomi kiinnostaa saksalaisia, ranskalaisia ja italialaisia

Pääkaupunkiseudulle, Lappiin ja Saimaan alueelle kohdistuvat matkahaut ovat selvässä kasvussa, kun keskieurooppalaiset turistit etsivät lomakohdetta. Erityisesti saksalaiset, ranskalaiset ja italialaiset suunnittelevat Suomi-lomia.

– Mutta on syytä muistaa, että Suomi on Keski-Euroopassa vain yksi kohde muiden joukossa, ja tarjolla on lähes kolmekymmentä muutakin maata, sanoo johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista.

Tänä vuonna Visit Finland arvioi, että Suomessa kirjataan lähes neljä miljoonaa ulkomaalaisten yöpymisvuorokautta. Matkailu on elpymässä, mutta kestää vielä toista vuotta, että matkailijamäärät ovat samalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Suomi-loma tarkoittaa monelle kaupunkilomaa ja ruokamatkailua, mutta saunomiseen ja luontoon liittyvä matkailu kasvavat nopeimmin.

Samalla matkailukäyttäytymisessä on huomattu alkava muutos kohti vastuullisempaa matkailua.

– Matkailijoiden viipymä pikku hiljaa pitenee ja samalla yhdistetään työtä ja lomaa toisiinsa. Kun tullaan, niin ollaan hieman pidempi aika, mikä on positiivinen muutos, summaa Hietasaari.

Välimeren alueen kesien muuttuminen paahtaviksi todennäköisesti lisää Suomeen suuntautuvaa matkailua tulevina vuosina.

Risteilyturistit nauttivat Kotkasta

Useimmat ulkomaiset matkailijat saapuvat Suomeen lentäen tai risteilyaluksilla.

Kotkan kansainvälinen matkailukausi sai lisävauhtia tiistaina, kun kaksi risteilyalusta vieraili samanaikaisesti kaupungin satamissa. Pääosin saksalaisia ja brittituristeja kuljettavat alukset kiertävät Itämeren rantakaupunkeja parin viikon ajan.

Kaikkiaan Haminan ja Kotkan seudulla vieraillee kesän aikana yksitoista risteilyalusta.

Moni laivalla saapunut matkailija kertoi korvanneensa ilmastosyistä lennon risteilyllä.

Ulkomaiset matkailjat jättävät Suomeen miljardien matkailutulon

Visit Finlandin arvion mukaan tänä kesänä Suomi-lomille tulevat turistit jättävät matkailuyrityksiin jopa viiden miljardin euron matkailutulon.

Keskimäärin matkailijat kuluttavat Suomessa 840 euroa matkaa kohden. Rahankäyttö koostuu majoituksen lisäksi ravintoloista, kahviloista, liikkumisesta ja erilaisista palveluista, joita lomilla ostetaan.

Muista Pohjoismaista Ruotsissa ja Norjassa matkailu on elpynyt Suomea nopeammin parempien lentoyhteyksien ansiosta.

– Meillä tilanne johtuu venäläisten ja aasialaisten poissaolosta, he ovat olleet tärkeitä matkailijaryhmiä. Mutta korvaavia matkailjoita löytyy hyvin Keski-Euroopasta ja Yhdysvalloista, sanoo Hietasaari.

Vastuullinen matkailu lisääntyy

Keskustelu ilmastonmuutoksesta on saanut yhä useammin matkailijan pohtimaan, miten oman lomamatkan päästöjä saisi pienemmäksi. Se näkyy myös Suomeen kohdistuvissa matkahauissa.

– Haetaan majoitusliikkeistä niitä, jotka ovat suorittaneet kestävän matkailun sertifikaatin: Matkailija voi luottaa siihen, että yrityksessä esimerkiksi sähkön ja veden kulutus ja jätteiden käsittely on hoidettu kestävällä tavalla.

Huhtikuussa matkakohtainen hiilidioksidipäästö (CO2) oli Visit Finlandin arvion 434 kilogrammaa. Jopa 40 prosenttia lomamatkaan liittyvistä päästöistä syntyy lentomatkasta Suomeen.

– Suomeen on vaikea tulla muutoin kuin lentämällä tai laivalla, ja niihin päästöihin on vaikea puuttua. Sen sijaan Suomen sisällä liikuttaessa voidaan edistää matkaketjujen hakemista, jolloin käytetään enemmän junaa tai muita tapoja liikkua, jatkaaa Hietasaari.

