Venäjän sotakassaan kilisee Aasian jättien rahoja – Pakistan osti ensimmäisen öljylastin sitten sodan alkamisen

Presidentti Vladimir Putinin sotakirstun syvyyttä on arvailtu, mutta öljy- ja kaasuvarat näyttävät tuovan edelleen tuloja Venäjälle.

Venäjän öljy- ja kaasutulot ovat The Financial Times -lehden mukaan lähes puolittuneet, mutta talous on silti kestänyt sotaa arvioitua paremmin energianhinnan kallistumisen vuoksi.

Myös Maailmanpankki arvioi uudessa raportissaan, että Venäjän talous on heikentynyt ennustettua vähemmän.

Aasian talousjätit eivät Venäjän kaupan kanssa kursaile. 91 prosenttia Venäjän öljyviennistä suuntautuu nyt Kiinaan ja Intiaan, kun vienti Eurooppaan on vähentynyt.

Karachiin ensimmäinen raakaöljylasti

Nyt Intian ja Kiinan rinnalle on noussut Pakistan. Ensimmäinen raakaöljytoimitus Venäjän hyökkäyksen jälkeen saapui Karachin satamaan maanantaina. Aiemmin Venäjän ja Pakistanin energiakauppa on ollut hiljaisempaa.

Pakistanin talous on rajussa velkakierteessä, eikä sen maksukyvystä ole takeita. Pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan öljyerä saatiin alennettuun hintaan. Hän vakuutti Pakistanin hoitavan maksunsa.

Kauppasuhteiden tiivistyminen kuvastaa Ukrainan sodan aiheuttamia liittolaisuussuhteiden nopeita muutoksia.

Venäjä tarvitsee kumppaneita. Sellaiseksi kelpaa aiempaa paremmin myös ulkomaisesta energiasta vahvasti riippuvainen ja velkainen Pakistan. Ydinasevallalla on kokoaan ja maksukykyään suurempaa merkitystä. Pakistan on maailman viidenneksi väkirikkain valtio ja sen maaperällä toimii Isis-järjestön kaltaisia islamistisia ääriryhmiä.

Pakistaniin tuotavan venäläisöljyn määrän arvioidaan nousevan 100 000 barreliin vuorokaudessa.

Pakistan lähenee Irania

Pakistanin rajanaapurin Afganistanin Taliban-hallinto on Islamabadille mieluinen neuvottelukumppani. Esimerkiksi hiilikuljetusten odotetaan vilkastuvan maiden välillä.

Myös kauppasuhteet Iraniin ovat tiivistymässä. Iran on toimittanut sähköä Pakistanin rajaseudulle. Venäjän ja Iranin kanssa käytävä kauppa vähentää myös Pakistanin riippuvuutta Yhdysvaltain dollaripohjaisesta energiakaupasta.

Aiemmin Pakistan on tuonut öljytuotteita pääasiassa Persianlahden öljyvaltioista.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on luvannut Pakistanille 6,5 miljardin dollarin lainan talouden vakauttamiseen ja inflaation hidastamiseen. Rahahanat voivat kuitenkin pysyä kiinni niin kauan kuin Pakistan ostaa venäläistä öljyä.

Reuters, AFP, AP