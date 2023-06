Porin kaupunki lopettaa Twitter-tilinsä päivittämisen: ”Ajatus on kytenyt jo jonkin aikaa”

Porin kaupunki on ollut Twitterissä 11 vuotta. Nyt tilin päivitys lopetetaan. Kaupungin viestintäyksikön mukaan Twitter-tilin tavoittavuus ei ole ollut riittävän hyvä.

Porin kaupunki lopettaa Twitter-tilinsä päivityksen.

Kaupungin viestintäsuunnittelija Kalle Aaltonen kertoo Ylelle, että Twitterin kautta ei ole tavoitettu riittävän isoa määrää ihmisiä eikä tilin ylläpito tästä syystä ole järkevää.

– Ajatus on kytenyt jo jonkin aikaa. Twitter edellyttää mediana vuorovaikutteisuutta ja läsnäoloa. Kaupungille on haasteellista olla läsnä kanavan edellyttämällä tavalla.

Tiliä ei suljeta kokonaan, jotta kukaan muu ei pysty varaamaan Porin kaupungin käyttäjätunnusta itselleen.

Kato käy Twitterissä

Monet tahot ovat jättäneet Twitterin tämän vuoden aikana. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL teki päätöksen tammikuussa, koska Twitterissä leviää runsaasti väärää tietoa.

Myös Twitterin omistajavaihdos eli siirtyminen miljardööri Elon Muskin omistukseen on saanut monet julkiset toimijat miettimään uudelleen läsnäoloa palvelussa. Esimerkiksi monet yleisradioyhtiöt ovat jättäytyneet Twitterin ulkopuolelle.

Suomen Yleisradio ei toistaiseksi ole jättänyt Twitteriä.

Pori twiittasi aikanaan tiheästi

Pori on aikanaan ollut Twitterissä hyvin aktiivinen. Viestintäyksikkö twiittasi esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokouksissa tehdyistä päätöksistä reaaliajassa. Nyt kokoukset lähetetään suorana lähetyksenä kaupungin Youtube-kanavalla.

Porin kaupunki jatkaa edelleen aktiivista päivittämistä kolmessa muussa sosiaalisen median palvelussa eli Facebookissa, Linkedinissä ja Instagramissa.

– Twitteriin on aikanaan liitytty todennäköisesti siksi, että sinne on voinut liittyä. Sitten sinne on jääty roikkumaan. Varmasti monet muutkin kunnat painivat asian kanssa: mitä twitteriin päivitetään ja miten siellä käyttäydytään? Meidän ei tarvitse sitä enää miettiä.

Jatkossa käytössä muut alustat

Pori aikoo jatkossa jakaa sosiaalisen median kanavilla aktiivisesti tiedotteita ja kirjoituksia, joita julkaistaan kaupungin omilla nettisivuilla. Näin julkaisut saavat mahdollisimman laajan julkisuuden.

Viestintäsuunnittelija Kalle Aaltosen arvion mukaan Porin kaupunki tavoittaa some-tileillään asiasta riippuen tuhansia, jopa kymmeniätuhansia ihmisiä.

