Kuopion Energia on jättänyt sähköä tuottamatta sen halvan hinnan takia

Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella tuotettava lämpö on käytetty halvan sähkön aikaan pelkästään kaukolämmöksi. Normaalisti voimala tuottaa sekä sähköä että kaukolämpöä.

Kuopion Energia on vähentänyt sähkön tuotantoa Haapaniemen voimalaitoksella sähkön halvan hinnan takia.

Normaalisti voimalaitos tuottaa sekä sähköä että kaukolämpöä. Haapaniemen voimalassa lämpö tuotetaan polttamalla metsätalouden hakkuujätteitä, sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää biopolttoainetta sekä turvetta.

Sähkön halvan hinnan seurauksena voimalaitoksella on tuotettu pelkkää kaukolämpöä siten, että sähköä tuottava turbiini on ohitettu ja lämpö on ohjattu vain kaukolämmöksi.

Kuopion Energian toimitusjohtajan Esa Lindholmin mukaan yhtiön tulos ei ole kärsinyt siitä, että sähköä on jätetty tuottamatta, koska sähkön myynnissä käytetään erilaisia johdannaissuojauksia.

Muutos on vähentänyt polttoaineiden kulutusta. Normaalioloissa yhdistetyssä tuotannossa Haapaniemen voimalan tuotantosuhteella tuotetaan kaksi yksikköä kaukolämpöä ja yksi yksikkö sähköä.

Sähkön halpa hinta on aiheuttanut muutoksia myös muiden kaupunkien kaukolämmön tuotannossa. Monet energialaitokset ovat tuottaneet kaukolämpöä sähköllä. Kuopion Energialla ei ole tällaiseen tuotantoon tarvittavaaa sähkökattilaa.