Päiväkotien ruoka on haissut oudolle kahdesti Oulussa – nyt ruoan valmistustapaa muutetaan varotoimena

Tuotantokeittiö Löökin jauheliha- ja kanakeittoja on vedetty pois kouluista ja päiväkodeista happaman hajun takia. Jatkossa ruoka tehdään keskuskeittiössä valmiiksi asti.

Oulun tuotantokeittiö Lööki on joutunut vetämään kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä lounaan pois kouluista ja päiväkodeista.

Ensimmäisellä kerralla toukokuun lopussa kahdesta koulusta ja yhdestä päiväkodista ilmoitettiin epäilyttävän tuoksuisesta jauhelihakeitosta. Erä vedettiin takaisin ja samalla ilmoitettiin muihin ruokailukohteisiin, ettei keittoa pidä syödä. Myöhemmin selvisi, että jauhelihakeittoerästä löytyi maitohappobakteeria.

Eilen yhdestä päiväkodista ilmoitettiin oudolta tuoksuvasta kanakeitosta. Lööki teki varotoimena takaisinvedon 38 päiväkodista. Yhteistä tapauksissa on se, että kumpikin lounas valmistettiin kylmävalmistuksena, eli raaka-aineet kypsennettiin päiväkodissa valmiiksi.

Kylmävalmistuksessa kasvikset, perunat ja lihat annostellaan kylminä valmistusastioihin. Kypsennettävään ruokaan lisätään neste vasta sen kuumennusvaiheessa. Valmistustapaa käytetään esimerkiksi keskuskeittiöissä, joissa ainekset annostellaan ja joista ne toimitetaan jakelukeittiöihin kuumennettavaksi.

Valmistustapa muuttuu

Löökin toimitusjohtaja Tomi Kalliorinne kertoo, että nyt joidenkin reseptien osalta siirrytään kylmävalmistuksesta cook and chill eli kypsennä ja jäähdytä -tapaan valmistaa lounas. Näin ruoka enää lämmitetään ruokailukohteessa ja varmistetaan se, ettei ongelmia syntyisi lisää.

– Molemmissa tapauksessa on havaittu haju- tai makuvirhe. Cook and chill - tapa on varmempi tapa valmistaa ruokaa, ja pääsemme ongelmista heti eroon, kun muutamme valmistustavan, kertoo Kalliorinne.

Alustavasti ongelmista epäillään keitossa käytettyjä raaka-aineita. Vika ei Kalliorinteen arvion mukaan kuitenkaan ole jauhelihassa eikä kanassa.

– Tämä on vielä tutkinnan alla. Olemme lähettäneet näytteet kummastakin ruoasta Helsingin yliopistoon tarkempiin lisätutkimuksiin. Ruokamyrkytysbakteereita ei ole löydetty, mutta ymmärrän lasten vanhempien huolen, kun ruoasta on puhe, kertoo Kalliorinne.

