Poliisi epäilee törkeää kavallusta Rovaniemen Palloseuran rahankäytössä – asia etenee syyttäjälle

Rovaniemen palloseura on joutunut myymään mm. Bingo-talona tunnetun kerrostalon velkojensa kattamiseksi. Talo kuvattuna viime kesänä, kun se oli vielä RoPSin väreissä.

Rovaniemen Palloseuraa koskeva esitutkinta on siirtymässä syyteharkintaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ossi Granat kertoo, että tapauksessa epäillään törkeää kavallusta.

RoPSin johtokunta kertoi viime vuoden marraskuussa jättäneensä tutkintapyynnön seuran markkinointiyhtiö Blueidea oy:n ja Rovaniemen Palloseura ry:n varojen käytöstä.

Tutkintapyynnön mukaan asiassa on epäilty aiheutetun seuralle ja yhtiölle huomattavaa taloudellista vahinkoa.

– Esitutkinnan aikana on tutkittu erityisesti seuran palkanmaksuun ja muihin kuluihin liittyviä yksityiskohtia. Esitutkinnassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä yhtä henkilöä sekä muissa rooleissa useita muita seuran toiminnassa mukana olevia henkilöitä, poliisi kertoo.

Rovaniemen Palloseuran miesten joukkue pelasi Veikkausliigassa viimeksi vuosina 2013–2020. Tuona aikana se voitti Suomen Cupin (2013) ja kaksi liigahopeaa (2015, 2018). Seuran paha velkaantuminen osuu isoilta osin tuohon ajanjaksoon. Nyt miesten ja naisten joukkueet pelaavat Kakkosessa.

Seura teki tutkintapyynnön poliisille itse

Seura kertoi marraskuussa, että tutkintapyyntö tehtiin yleisen oikeusturvan takia. Tällöin seura kertoi, että tutkintapyyntö koskisi seuran silloista toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa. Seuran varapuheenjohtaja Pekka Konstenius kertoi, että kyse on merkittävistä rahasummista ja tutkintapyyntö koskee useampaa vuotta.

Lapin poliisi ilmoitti tammikuussa käynnistäneensä esitutkinnan Rovaniemen Palloseurasta.

– Tässä puhutaan varsin pitkästä tapahtumajaksosta, useammasta vuodesta. Tämän johdosta aiheutunut vahinko on tutkintapyynnön mukaisesti huomattava, Ossi Granat kertoo.

– Tämä kokonaisuus siirtyy nyt syyttäjälle, joka päättää syyteharkinnasta, Granat kertoo.

Seura oli vielä loppuvuodesta 2022 konkurssin partaalla. Sittemmin välitön konkurssiuhka on väistynyt.

Seuralla on yhä velkaa tiettävästi noin 400 000 euroa, ja suurin velkoja on Rovaniemen kaupunki. Kaupunki on esitellyt seuralle maksusuunnitelman, jota seura käsittelee tämän viikon keskiviikon ylimääräisessä kokouksessaan.

Päivitetty kello 13.55 Ossi Granatin kommentilla.