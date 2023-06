Hankitko aurinkopaneelit ja kadutko päätöstä nyt, kun sähkön hinta on laskenut jyrkästi? Kerro kokemuksistasi, Yle tekee aiheesta juttua

Aurinkopaneelien kauppa kuumentui viime vuonna. Jälkikäteen osa niitä hankkineista on kertonut katuvansa päätöstä. Keräämme yleisön kokemuksia.

Energiakriisi kuumensi viime vuonna aurinkopaneelien kaupan.

Niitä asennettiin vuonna 2022 aurinkoenergiayhdistyksen arvion mukaan yli 20 000 erillistaloon. Samalla aurinkopaneelien hinnat nousivat jyrkästi.

Kalliiden sähköhintojen aikana aurinkopaneelien laskettiin maksavan hankintahintansa nopeasti takaisin. Kun sähkön hinta on nyt laskenut jyrkästi, aurinkopaneelien taloudellinen hyöty on heikentynyt. Moni on katunut paneelien hankkimista jälkikäteen.

