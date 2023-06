Seurasaaren historialliseen miljööseen siirretään tuiki tavallinen kesämökki

Kyllä tämän suomalaiseksi kesämökiksi tunnistaa.

Ovensuussa roikkuvat keltaiset sadetakit ja marjapoimurit. Yhdessä kulmauksessa on keittokomero, vastapäätä kerrossängyt. Valtaosan noin 40 neliöstä vie olohuone, johon on mahdutettu ruokapöytä ja parisänky. Tulisijan virkaa hoitaa kamiina. Kuin vinkkinä asukkaidensa arkkitehtitaustasta, yksi seinä on lattiasta kattoon ikkunaa. Etäällä kimaltelee järvi.

Hyvinkäällä sijaitsevassa kesämökissä ei ole mitään pröystäilevää, mutta paljon tuttua. Pokkareillekin on pikkuhyllynsä. Jos teeveen sisustusohjelman remonttiryhmä löytäisi perille, epäilen, että kaikki jyrättäisiin uuteen uskoon.

Kaikki onkin muuttumassa. Ja samalla ei mikään. Mökki on palvellut samaa sukua yli 70 vuotta, mutta nyt edessä on hyvästien kesä. Ensi vuonna mökki siirretään noin 50 kilometriä etelään, Helsingin kuuluisaan ulkomuseoon Seurasaareen.

– Parasta olisi siirtää mökki kokonaisena, mutta tontin puut taitavat olla esteenä. Todennäköisesti se siirretään muutamassa palasessa. Kuitenkin niin, että sisätilat säilyvät prikulleen sellaisina kuin ne nyt ovat, Suomen kansallismuseon intendentti Mikko Teräsvirta kertoo.

Avaa kuvien katselu Mökin sisustus siirtyy sellaisenaan Seurasaaren. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Hyvinkään mökki valikoitui Seurasaareen 44 ehdokkaan joukosta. Sen yhtenä valttikorttina oli tavallisuus. Teräsvirran mukaan Seurasaareen haluttiin kesämökki, joka on mahdollisimman tyypillinen, kaikille tuttu.

– Jos minua pyydettäisiin tekemään täällä ruokaa, osaisin toimia. Kaikki on semmoisilla paikoilla, joilla niiden olettaakin olevan.

Sibelius, Kolehmainen ja Seurasaari

Ennenkuin annetaan intendentti Teräsvirran selittää, miksi Seurasaareen haluttiin tuiki tavallinen kesämökki, kerrataan hieman saaren historiaa.

Aivan Helsingin kantakaupungin tuntumassa sijaitseva Seurasaaren ulkomuseo perustettiin vuonna 1909. Sen esikuvana toimi parikymmentä vuotta vanhempi Tukholman Skansen, maailman ensimmäinen ulkomuseo.

Molempien ideana oli esitellä jo tuolloin teollistumisen tieltä katoamassa ollutta vanhaa maaseutuelämää. Seurasaareen siirrettiin hirsirakennuksia ympäri Suomen, niin että jokainen maakunta olisi edustettuna. Seurasaaresta haluttiin rakentaa nostalginen pieni-Suomi, jonne kasvava kaupunkilaisten joukko saattoi tulla ihmettelemään mennyttä maailmaa ja etsimään juuriaan.

Avaa kuvien katselu Varhaisimpia kuvia Seurasaaresta. 1900-luvun alku oli ulkomuseoiden kulta-aikaa. Niitä perustettiin Helsingin ohella muun muassa Kemiönsaareen ja Ouluun. Kuva: Yle, Helsingin kaupunginmuseo

1900-luvun alku oli otollista aikaa suomalaisuuden esiinnostamiseen. Kansallisuusaate oli voimissaan ja suomalaisuutta rakennettiin poliitikkojen, taiteilijoiden ja urheilijoiden johdolla. Siinä missä Sibelius sävelsi ja Kolehmainen juoksi Suomea maailmankartalle, Seurasaari esitteli, miltä täällä on näyttänyt.

– Vertaisin tilannetta Viron uudelleen itsenäistymiseen. Tai Ukrainaan. Molemmissa oma kulttuuriperintö on noussut arvoon arvaamattomaan. Samalla tavalla nuoressa Suomessa oltiin mielellään tekemässä valtiollisia symboleita, Teräsvirta sanoo.

Kiivainta Seurasaaren kasvun aikaa olivat juuri 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet. Viime aikoina on ollut hiljaisempaa. Uudisrakennuksia on noussut harvakseltaan.

– Viimeksi museokokoelmiin otettiin täällä ollut puhelinkioski. Parikymmentä vuotta sitten saareen tuotiin kaksi aittaa. Varsinainen uusi rakennus ulkomuseoon siirretty viimeksi 1980-luvulla.

Avaa kuvien katselu Mökki sijoitetaan tälle paikalle, toistaiseksi yleisöltä suljettuun niemeen, saaren itärannalle. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Mökki on nykyihmisen kosketus maaseutuun

On siis harvinaista herkkua, että Seurasaari saa uuden rakennuksen. Ja suorastaan vallankumouksellista, että kyseessä on moderni, sodanjälkeen valmistunut talo. 1700- ja 1800-luvun hirsirakennusten seurassa nykyihmiselle tuttu kesämökki on ehkä jopa pieni kummajainen?

– Ensiksikin haluan sanoa, ettei Seurasaari ole missään nimessä täydellinen. Koskaan ei ole päätetty, ettei tänne voisi hankkia uusia rakennuksia, intendentti Teräsvirta sanoo.

Teräsvirran mukaan kesämökki loksahtaa myös Seurasaareen alkuperäiseen ideaan.

– Seurasaaressa siis kerrotaan maaseudun elämästä. Onko nykyihmiselle ominaisempaa maaseudun kokemista kuin se, että perjantai-iltapäivänä pakataan kimpsut ja kampsut autoon ja hurautetaan mökille?

Samalla intendentti myöntää, että päätös täydentää Seurasaaren kokoelmaa kesämökillä, muuttaa saaren toimintaideaa.

– Mökin avulla tuomme Seurasaaren nykyaikaan. Vanhat rakennukset ovat upeita, mutta niissä kauan sitten elettyyn elämään voi olla vaikea samaistua. Sen sijaan mökissä, jossa on tuttuja asioita ja esineitä, kokemus on erilainen, ehkä vahvempi.

Erityisesti Teräsvirta nostaa esiin ulkomaalaiset turistit, joille Suomea markkinoidaan tuhansia järvien ja kesämökkien maana.

– Aika harva kuitenkaan pääsee kokemaan suomalaista kesämökkielämää.

Avaa kuvien katselu Seurasaaren intendentti Mikko Teräsvirta uskoo, että kesämökki istuu hyvin Niemelän torpan naapuriin. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Täysin ainutlaatuista ulkomuseon päivittäminen lähemmäs nykyaikaa ei ole. Esimerkiksi Tallinnan Rocca Al Maren ulkomuseossa on hyvällä menestyksellä testattu uudempien rakennusten tenhovoimaa, Teräsvirta kertoo.

Hänen mukaansa Seurasaareen voisi jatkossa tulla enemmänkin moderneja rakennuksia.

– Valitettavasti rakennusten siirtely on vain aika kallista lystiä.

Hyvinkään kesämökki on tarkoitus siirtää Seurasaareen ensi kesänä. Yleisölle mökin on määrä avautua vasta kesällä 2026. Teräsvirran mukaan mökin yhteyteen aiotaan pystyttää myös muita rakennuksia: sauna, puucee, varasto.

Saunomiselämystä Teräsvirta ei uskalla luvata kipinävaaran takia. Mutta entäpä pieni työleiri suomalaiskansalliseen mökkityyliin?

– Työleiriäkään tästä ei tule, mutta ehkä voisimme jonkinlaisen talkootapahtuman järjestää.