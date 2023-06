Ylen toimittajat veivät vuosia metsässä maanneen sohvan kaatopaikalle – tämän verran se maksoi

Valtatietä 23 pitkin kulkeneet autoilijat ovat saaneet vuosikausien ajan ihmetellä, kuka on jättänyt vanhan sohvansa tienvarteen Porin Noormarkussa.

Sohva oli nostettu valtatien vieressä kulkevan metsätien reunaan, korkealle paikalle niin että se näkyi hyvin myös valtatielle.

Näky ei ole erityisen harvinainen. Teiden varsilla ja levähdyspaikoilla voi useinkin havaita samanlaista välinpitämättömyyttä.

Virallisesti niiden siisteydestä vastaavat ely-keskukset. Yksikön päällikkö Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että teiden varsilta löytyy kaikkea mahdollista roskaa.

– Kahvikupeista hetekoihin. Vain mielikuvitus on rajana, Vasama sanoo.

Myös loppusuoralla olevassa Ylen Miljoona roskapussia -kampanjassa on kevään ja alkukesän aikana paljastunut laittomia kaatopaikkoja eri puolilta Suomea. Kampanjan loppukiri on keskiviikkona 14. kesäkuuta.

Divaanisohvalla väärä viimeinen leposija

Kampanjan innostamina Yle Porin toimittajat Pipsa Uutto ja Tapio Termonen päättivätkin kuljettaa Noormarkkuun dumpatun sohvan kaatopaikalle.

Tarkoituksena oli selvittää, mitä sohvan vieminen oikeaan osoitteeseen tulisi maksamaan.

Peräkärryä lastatessa keskustelu siirtyi heti siihen, että sohvan jättäjä on nähnyt aika paljon vaivaa jo siinä vaiheessa, kun hän on sohvan metsän reunaan tuonut. Hänellä on täytynyt olla käytössään peräkärry tai pakettiauto, ja todennäköisesti myös kaveri kantoapuna.

Kyseessä oli divaanisohva, jonka kaksi eri osaa oli erotettu toisistaan. Sohvan molemmat osat oli kuitenkin jaksettu nostaa pienelle mäennyppylälle.

Kyseisestä paikasta on matkaa Eurajoen Luvialla olevalle Hangassuon kaatopaikalle noin 25 kilometriä. Suurin piirtein saman matkan päästä löytyisi myös toinen kaatopaikka Kankaanpäästä.

Oikea paikka on polttojätteen sekaan

Hangassuon kaatopaikalla sohvan tuojia opastettiin oikean jätelavan viereen. Sohva kuului laittaa poltettavien jätteiden sekaan. Kyseisellä lavalla oli jo ennestään toinenkin sohva.

Oikean taksan määräämiseksi peräkärry täytyi ensin punnita. Käytännössä auto ja peräkärry ajettiin vaakaan sekä kaatopaikalle tultaessa että sieltä pois lähtiessä. Painon erotuksesta selvisi kuorman paino.

Tällä kertaa peräkärryn kuorma painoi sata kiloa. Painoa nosti hieman se, että sohvan mukana tuli kyytiin myös sohvan päälle vuosien varrella kertynyttä metsän roskaa, havuja, neulasia ja muuta ryönää. Sohvan rakenteissa oli mukana myös yksi nyrkin kokoinen kivi.

Sohvan vieminen kaatopaikalle maksoi lopulta 19,85 euroa.

Yksikön päällikkö Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta muistuttaa, että teiden varsien siivoukseen käytetään vuosittain merkittävä summa veronmaksajien rahoja.

Kullankiiltoinen yllätys peräkärryssä

Sohvan siirtäjiä odotti yllätys sen jälkeen, kun Noormarkusta kyytiin nostettu divaanisohva oli viety kaatopaikalle.

Kun kaikki irtonaiset metsän roskat, eli havut ja neulaset oli siivottu peräkärrystä pois, paljastui sen pohjalta jotain kiiltävää.

Avaa kuvien katselu Tämä koru tippui kaatopaikalle viedystä sohvasta. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Tarkemmin katsottuna kyseessä oli kullan värinen rannerengas. Kyseinen rannekoru oli piilotellut ilmeisesti jossain sohvan rakenteissa ja kuljetuksen aikana tippunut peräkärryn lavalle.

Korua ei ole arvioitu asiantuntijalla, joten sen arvosta ei ole mitään tietoa.

