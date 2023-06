Tuija Siltamäen kolumni: Nykyihminen ei pysty lukemaan kirjoja, ottamaan selvää asioista eikä olemaan ajoissa ja syyttää siitä yhteiskuntaa

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Paljon kuulee näinä päivinä huolestuneesti huokailevaa puhetta siitä, miten paljon ihmiseltä tätä nykyä vaaditaan. Ihminen uupuu ja musertuu ”nykyajan vaatimusten” äärellä, tuntee itsensä riittämättömäksi eikä aina muista olla armollinen itselleen.

Toisinaan lehtiä lukiessa tuntuu enemmän siltä, ettei nykyihmiseltä voi vaatia mitään.

Turun Sanomat kertoi, että osa Turun yliopiston opiskelijoista pitää kirjojen lukemista liian vaikeana. ”Kirjan kannesta kanteen lukeminen on pitkäjänteinen projekti, joka on käynyt viimeisen parin vuoden aikana yliopisto-opiskelijoille ennenkuulumattoman haastavaksi”, lehti kertoo kai vakavissaan.

Helsingin Sanomissa puolestaan vaadittiin Aalto-yliopistoa vastaamaan, miksei myöhässä paikalle tullutta nuorta päästetty pääsykokeeseen. Samaisen lehden kulttuuritoimittaja juhli taannoin saavutuksena sitä, että pystyi katsomaan kokonaisen elokuvan, ja julkaisun nuoriso-osastolla kerrottiin, että osa nuorista pitää emojeja kuormittavina, enkä edes jaksa listata, mitä kaikkia vastoinkäymisiä tietämättömyys, toistaitoisuus ja korkojen nousu ovat omistusasujille aiheuttaneet, olen niiden juttujen takia syvästi uupunut, toivottavasti ymmärrätte.

Kieltämättä ”nykyaikana” on joitakin isoja vaatimuksia. Ilmastonmuutos, luontokato, kestävyysvaje, huoltosuhde, polarisaatio, eriarvoisuus ja vastaavat ihmisen aiheuttamat ongelmat odottavat ratkaisemista.

Ehkä on käynytkin niin, että isojen ongelmien äärellä pieni hauras ihminen (joka tosin on kokoonsa nähden usein hyvin äänekäs) musertuu ja käyttää vähäiset voimavaransa hallittavan kokoisista ongelmista riehaantumiseen. Pieneltä hauraalta ihmiseltä sen vielä ymmärtää, mutta on masentavaa, kun ne, joiden pitäisi keskittyä globaalin tason ongelmien ratkaisemiseen, ratkovat ilmastonmuutoksen sijaan mieluummin bensan hinnan mahdollisesti aiheuttamaa mielipahaa. Arvonlisäveron korottamisen aiheuttama ruoan hinnan nousu saattaa toki aiheuttaa mielipahaa köyhille ja muille, joiden mielestä yhteiskunnan tehtävä ei ole palvella vain bensaan kiilusilmäisesti suhtautuvaa kansanosaa, mutta mitä sitten, syökööt bensaa.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ihmistuntija käsittääkseen, että usein se, minkä aikuinen väittää johtuvan vaikeudesta, johtuu oikeasti aikuisen laiskuudesta.

Omituista on se, että myös aivan normaalit asiat on mystifioitu lähes mahdottomiksi koettelemuksiksi.

Osallistuin hiljattain – en voi muistaa milloin ja miksi, kuormitus on aiheuttanut aivosumua – paneelikeskusteluun, jossa aikuiset ihmiset miettivät aivan vakavissaan, miksi toiset aikuiset ihmiset eivät lue ja miten heidät saataisiin lukemaan. Lukeminen kun kuulemma tuntuu monista hankalalta ja sen aloittaminen vaikealta.

Epäilemättä esimerkiksi lukihäiriö ja ADHD hankaloittavat lukemista, mutta suuresti epäilen, että kaikilla lukemista karttavilla suomalaisaikuisilla olisi kumpaakaan. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ihmistuntija käsittääkseen, että usein se, minkä aikuinen väittää johtuvan vaikeudesta, johtuu oikeasti aikuisen laiskuudesta. Jos ”ei tule luettua”, mutta tulee oltua puhelimella, ei tosiasiallisesti halua lukea, vaan olla puhelimella.

Nykyihmistä ei voi vaatia liikkumaan, lukemaan, olemaan ajoissa tai ottamaan vastuuta itsestään ilman, että se säntää lehteen, ajankohtaisohjelmaan tai someen valittamaan vastoinkäymisistään, syyttämään niistä yhteiskuntaa ja kerjäämään sääliä. Muut paijaavat ja toivottavat voimia.

Jopa pääsykokeista myöhästynyt opiskelija oli itse sitä mieltä, että syy oli hänen omansa (kenen muunkaan se olisi?), mutta lehden mukaan silti jossain ”heräsi keskustelua” siitä, voisiko pääsykokeiden aikataulu olla nykyistä joustavampi, voisiko koe alkaa myöhemmin, voisiko maailma muuttua jotenkin enemmän minun oikkuihini sopivaksi, vaikka se olisi muille hankalaa ja epäreilua, vastatkaa.

Joskus omaa tyhmyyttään julkisesti mainostaville ihmisille saatettiin sanoa ”mitä sä oikein ruikutat”. Se saattoi johtaa mietoon loukkaantumiseen tai siihen, että ihminen ymmärsi ruikutuksensa olevan jossain määrin suhteetonta koettelemuksen voimakkuuteen verrattuna. Nykyään ei joko uskalla, koska sitä seuraavassa huuto- ja loukkaantumiskilpailussa ei voi mitenkään voittaa, tai viitsi, koska sekä juttujen kohteet että tekijät vaikuttavat usein lähes oikeustoimikelvottomilta.

Haluatte ehkä esimerkkejä, en voi niitä antaa, kirjoitan tätä kolumnia viimeisillä voimillani, minun täytyy vielä syödä ja pakata risteilyä varten, hajoan taakkani alle, toivottakaa voimia.

Tuija Siltamäki

Kirjoittajakin on vain ihminen.

