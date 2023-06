Yhä jatkuva lohen kalastuskielto on purrut Tenojoella – saamelaiskalastaja: ”Tuntuu niin väärältä ettemme pääse ottamaan edes yhtä lohta”

Luken tutkijan Panu Orellin mukaan takana on neljä äärimmäisen huonoa lohivuotta, mutta nyt näyttää hieman positiivisemmalta. Video: Vihtori Koskinen / Yle

Luonnonvarakeskuksen mukaan Tenojoen alkukesän lohimäärä näyttää viime vuosia paremmalta. Atlantinlohen pyynti Tenojoen vesistöissä on kuitenkin kiellettyä myös tänä kesänä.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orellin mukaan Tenojoen lohestuskielto on osoittanut toimivuutensa ja tuottanut toivottuja tuloksia.

– Jokeen on noussut jo muutamia tuhansia kaloja. Jos kalastus olisi ollut päällä kahtena viime vuonna, niin kutukaloja olisi keskimäärin puolet vähemmän, sanoo Orell.

Kesän lohennousun kannalta olennaista on, kuinka paljon pienempiä lohia nousee jokeen seuraavan 2-3 viikon aikana. Alkukesän osalta suuntaus on kuitenkin hyvä.

– Jos päästään päivittäin tuhannen lohen nousuvauhtiin, niin odotettavissa olisi aiempia vuosia parempi lohikesä. Huonompina lohikausina on jääty koko kauden aikana 20 000 loheen. Toivottavasti pääsemme reilusti suurempiin lukuihin syyskuun alkupuoleen mennessä.

Audio: Marianne Ketola / Yle

Lohi on rauhoitettu koko Tenojoen vesistön alueella nyt kolmatta kesää peräkkäin maa- ja metsätalousministeriön päätöksenä. Poikkeuksellisen rajoituksen tavoitteena on elvyttää Tenon lohikannat.

Paikallisille ja matkailukalastukselle päätös on ollut kova ja kerännyt runsaasti kritiikkiä matkan varrella.

Avaa kuvien katselu Aivan Tenojoen varressa asuva Rauna Guttorm on pettynyt lohestuskieltoon. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Kalastaja ei usko selityksiin

Tenojoen kalastajasaamelaisiin kuuluva Rauna Guttorm on kalastanut joella jo 30 vuotta. Hän ei usko, että kalastuskielto on kasvattanut lohimäärää.

– Esimerkiksi 1950-luvulla on ollut huonompiakin vuosia eli kyllä tämä on ollut ihan luontaista vaihtelua. Lohimäärän kasvu ei johdu kalastamisen vähentämisestä vaan uskon että tämä on aikaisempaa poikastuotantoa, mikä nyt nousee Tenojokeen. Eli ei se johdu siitä, ettemme ole pyytäneet lohta kahtena vuotena.

Guttorm korostaa lohenpyynnin tärkeyttä paikallisille ja vaatiikin lohestuskiellon päättämistä.

– Jos lohta on noussut nyt enemmän, niin edes meidän paikallisten pitäisi päästä joelle. Olemme ikämme pyytäneet ja eläneet lohella ja tuntuu niin väärältä, ettemme pääse ottamaan edes yhtä lohta. Me emme rikastu lohella vaan syömme sitä ja se kuuluu meidän kulttuuriin. Ja tämä kaikki on viety nyt.

Avaa kuvien katselu Rauna Guttorm seuraa kotinsa ikkunasta virtaavaa Tenojokea, mutta Atlantinlohta hän ei voi nyt kalastaa. Kuva: Rauna Guttorm

Lohestuskiellon myötä Utsjoen kunta monipuolistaa matkailuaan

Myös Utsjoen kunta on joutunut pohtimaan suhtautumistaan lohenkalastukseen ja kalastuskiellosta seurannutta tilannetta.

Utsjoen vs. kunnanjohtaja ja elinvoimajohtaja Tanja Lepistö korostaa, että lohimatkailu ja lohen kalastaminen on aina ollut olennainen osa Utsjoen kunnan arkea, mutta nyt on ollut pakko pohtia muitakin vaihtoehtoja eikä matkailu ei voi nojata enää kokonaan kalastusmatkailuun.

– Uusien matkailureittien rakentaminen retkeilijöille ja pyöräilijöille on keskeistä. Lisäksi tarvitaan lisää majoitusta ja uusia ohjelmapalveluita. Onneksi yritykset ovat lähteneet jo kehittämään niitä, sanoo Lepistö.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2020 Tenojoella sai vielä kalastaa lohta normaalisti. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Atlantinlohen kalastuskiellosta huolimatta kalastusmatkailu on edelleen tärkeä osa kunnan tulevaisuuden suunnitelmia.

– Meillä on rikkaat kalavedet ja näemme edelleen mahdollisuuksia kalastuksen saralla. Meidän pitää miettiä löydämmekö kalastajia joita kiinnostaa lohen ohella muukin kalalaji. Lisäksi lohesta riippumattomana ohjelmanumerona voi olla vaikka kalastusta oppaan kanssa tai perhokalastuskurssi.

Lepistö toivoo, että tulevaisuudessa Utsjoen alueesta tulee entistä vahvempi matkakohde.

– Uskon, että sitten kun lohta saa taas kalastaa, niin se on valtava riemu paikallisille ja myös koko alueen matkailu saa siitä jälleen suuren boostin. Silloin tällä kehittämistyöllä me olemme vain entistä vahvempi matkailualue, koska meillä on lohen ohella kaikki ne muut palvelut, joita olemme kehittäneet.