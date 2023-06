Black Mirrorin uhkakuvat ovat käyneet toteen – nyt sarja palaa pitkän tauon jälkeen uudella tuotantokaudella

Black Mirror -suoratoistosarjan luomat tulevaisuuden skenaariot ovat synkkiä, mutta ne eivät ole lopulta kovin kaukana todellisuudesta.

Suosittu scifi-sarja palaa nyt kuudennella tuotantokaudella, jota katsojat ovat saaneet odottaa pitkään.

Vuonna 2011 alkanut Black Mirror maalailee tulevaisuuden uhkakuvia. Sarja on antologia eli jokainen jakso kertoo oman tarinansa. Jaksoja kuitenkin yhdistää teknologian kasvava rooli yhteiskunnassa.

Edellisellä kaudella videopeli muutti pitkäaikaista ystävyyssuhdetta, sosiaalisen median yhtiö kohtasi panttivankikriisin ja teini ystävystyi pop-tähden tekoälyversioon.

Black Mirror ja todellisuus lähestyvät toisiaan

Brittiläisen sarjan edellinen tuotantokausi julkaistiin kesäkuussa 2019. Neljässä vuodessa on tapahtunut paljon – teknologia on kehittynyt, ja useat uhkakuvat ovat käyneet toteen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Visa Vallivaara kertoi jo vuonna 2017 Helsingin Sanomien haastattelussa, että kaikkien jaksojen tapahtumat ovat periaatteessa mahdollisia, ja niiden vaatima teknologia on mahdollista kehittää.

Black Mirror kuvaa sitä, kuinka elämme teknologian keskellä.

Esimerkkejä Black Mirrorin ja todellisen teknologisen kehityksen yhtäläisyyksistä on lukuisia. Metalhead-jakson robottikoirat muistuttavat huomattavasti Boston Dynamicsin kehittämiä nelijalkaisia robotteja. Jaksossa The Entire History of You käytetään teknologiaa, joka nauhoittaa kaiken, mitä näet. Tällä hetkellä kehitteillä on piilolinssejä sisäänrakennetulla kameralla.

Myös Rachel, Jack and Ashley Too -jakson kaltaisia tekoäly-ystäviä, joille nuori voi keskustella, löytyy jo nyt.

Black Mirror kuvaa myös osuvasti sitä, kuinka elämme nykyään teknologian keskellä, ja olemme siitä riippuvaisia. Jaksossa Nosedive ihmiset antavat toisilleen arvosanoja päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Nämä arvosanat määrittävät henkilön sosioekonomisen aseman. Samalla tavalla sosiaalisen median tykkäyksiä ja seuraajia saatetaan pitää eräänlaisina statussymboleina.

Black Mirror alleviivaa myös itse sarjan yhtäläisyyksiä todellisen maailman tapahtumiin. Jaksossa The Waldo Moment animaatiohahmo valitaan presidentiksi. Kun Diili-televisio-ohjelmasta tunnettu Donald Trump valittiin presidentiksi, julkaisi sarja Twitter-tilillään: ”Tämä ei ole sarjan jakso. Tämä ei ole markkinointia. Tämä on todellisuutta.”

Uuden kauden julkaiseminen viivästyi

Myös koronaviruspandemia, sen aiheuttama poikkeustila, yhteiskunnan sulkeminen ja massatyöttömyys, tuntuivat kuin synkältä Black Mirror -jaksolta. Pandemian alkuaikoina toukokuussa 2020 sarjan luoja Charlie Brooker kertoi Radio Timesin haastattelussa, etteivät ihmiset välttämättä kestäisi vallitsevassa maailmantilanteessa Black Mirrorin uutta kautta.

Sarjan viivästymisen todelliset syyt saattoivat kuitenkin olla muualla. Varietyssa kirjoitetaan, että sarjan vastaavat tuottajat Charlie Brooker ja Annabel Jones lähtivät House of Tomorrow -tuotantoyhtiöstä tammikuussa 2020. Black Mirror -sarjan oikeudet jäivät kuitenkin emoyhtiölle Endemol Shine Groupille, mikä esti uusien tuotantokausien tekemisen ennen uutta sopimusta.

Black Mirrorin kuudennella kaudella on paljon uusia näyttelijöitä.

Sopimukseen kuitenkin lopulta päästiin, ja nyt Black Mirror palaa viidellä uudella jaksolla. Netflix on julkaissut jaksojen nimet ja synopsikset etukäteen. Uuden kauden avausjakso Joan Is Awful kertoo naisesta, joka huomaa, että suoratoistopalveluun on ilmestynyt televisiosarja hänen elämästään.

Uudella kaudella nähdään paljon uusia näyttelijöitä kuten Aaron Paul Breaking Bad -sarjasta, Kate Mara House of Cards -sarjasta, Danny Ramirez Top Gun Maverick -elokuvasta ja Annie Murphy Schitt's Creek -sarjasta.

Black Mirror -sarjan kuudes tuotantokausi julkaistaan Netflixissä torstaina 15. kesäkuuta.

