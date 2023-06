Kirkkoherra vihki poikansa avioliittoon miehen kanssa – sitten vastustajat uhkailivat maanpäällisillä ja iankaikkisilla rangaistuksilla

Se oli perheelle luonnollista. Suurta päätöstä ei tarvinnut tehdä.

Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki poikansa Oskari Nivalan, 26, ja tämän puolison Jere Postin, 27, avioliittoon toukokuisena lauantaina Mustion kirkossa Raaseporissa.

– Meillä oli aivan ihana ja ainutlaatuinen hääpäivä. Oli tietysti tosi hienoa ja merkityksellistä, että äiti vihki meidät, mutta siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Päinvastoin olisi ollut erikoista, jos hän ei olisi tehnyt sitä, Oskari Nivala kuvaa.

Eija Nivala on tottunut toimimaan paitsi äitinä myös pappina tärkeissä perhejuhlissa. Hän on aiemmin kastanut lapsensa ja vihkinyt tyttärensä, Oskarin isosiskon.

"Jonkun pitää kulkea tämä tie ja käydä tämä taistelu. Jos se olemme me, niin se on ihan ok meille", toteaa Oskari Nivala (oik). Hän meni toukokuussa naimisiin Jere Postin kanssa.

Tällä kertaa hän toimi kirkon ohjeita vastaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää yhä virallisesti avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona.

Siitä huolimatta äiti halusi tukea poikansa ja tämän puolison rakkautta, eikä halunnut ohjata heitä maistraattiin.

– Koin, että minun täytyy toimia näin. Äitinä ja pappina tulkitsen Raamattua armon ja rakkauden näkökulmasta. Ajattelin, että pystyn elämään päätökseni ja sen aiheuttaman kohun ja hälyn kanssa, Eija Nivala sanoo.

Somessa nousi kohu

Kohua ja hälyä todellakin seurasi.

Äiti ja poika osasivat varautua siihen, mutta sen laajuus ja kesto yllättivät molemmat.

Paikallislehdet Kalajokilaakso ja Kalajokiseutu, maakuntalehti Keskipohjanmaa ja kirkon valtakunnallinen julkaisu Kotimaa kertoivat häistä. Tällä viikolla saman teki Apu.

Facebookin kommenttikentissä kuohahti, kun lehdet jakoivat julkaisujaan sosiaaliseen mediaan.

Konservatiiviset kristityt siteerasivat Raamattua ja arvostelivat äitiä kirkon vastaisesta toiminnasta. He puhuivat paitsi maanpäällisistä myös iankaikkisista rangaistuksista. Mukaan mahtui myös avointa homofobiaa.

Kommentit olivat voimakkaita ja kieli värikästä, Eija Nivala kuvaa.

Kirkkoherran toiminnasta tehtiin myös kaksi kantelua Oulun hiippakuntaan.

– Ei ole ihan helppoa olla tällaisen huomion ja keskustelun kohteena näin pitkään. Minuun kohdistuvat kommentit on helpompi ottaa vastaan kuin kritiikki, joka kohdistuu Oskariin ja Jereen, Eija Nivala sanoo.

"Minulle on hyvin luonnollista, että vihin poikani avioliittoon", sanoo Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala.

Kohu on vienyt kirkkoherran voimavaroja. Ajatukset pyörivät pitkälti asian ympärillä.

– Omaa mielenrauhaa järkytti eniten tunne, että omassa seurakunnassa koetaan, että särjen jotain pysyvää. Ihmettelen, miten jotkut ihmiset ovat niin varmoja siitä, mikä on oikein, että voivat sen varjolla sanoa ihan mitä vain. Siitä tulee suru, Eija Nivala kuvaa.

Kaikesta huolimatta valtaosa kommenteista on ollut rohkaisevia. Niissä on ihasteltu äidin rohkeutta ja kiitelty tuoretta avioparia avoimuudesta.

Kirkkoherra on saanut laajasti tukea omilta seurakuntalaisiltaankin, mikä tuntuu hänestä erityisen arvokkaalta. Osa on kertonut, että hän avasi mahdollisuuden puhua asioista, joista on pitänyt vaieta vuosikymmeniä.

Ensimmäinen kanttori kieltäytyi

Kirkon varaaminen sujui ongelmitta. Raaseporin seurakunta on monien muiden tapaan päättänyt avata ovensa myös samaa sukupuolta olevien parien vihkitilaisuuksille kirkon virallisesta kannasta huolimatta.

Silti konservatiiviset kannat nousivat esiin jo hääjärjestelyissä.

Ensimmäinen kanttori kieltäytyi tehtävästä ja suositteli siviilivihkimistä maistraatissa.

– Se oli todella epäasiallista käytöstä, että kirkon edustaja ohjeistaa seurakuntalaisia kääntymään ovella, Oskari Nivala sanoo.

Oskari Nivala ja Jere Posti asuvat nykyään Helsingissä.

Kirkossa kuitenkin soi häämarssi vihkipäivänä. Seurakunnasta löytyi kanttori, joka suostui työhön.

Oskari Nivala korostaa, että seurakuntien suhtautuminen samaa sukupuolta olevien avioliittoihin eroaa suuresti toisistaan, eikä yhden pariskunnan tapauksesta voi vetää koko Suomen tai kirkon kattavia yleistyksiä.

Hän arvelee, että tapaus on saanut laajaa huomiota osittain sen takia, että äiti toimii kirkkoherrana alueella, jossa herätysliikkeet ja konservatiiviset kannat ovat yleisempiä kuin vaikkapa Helsingissä.

– Toinen tekijä on tottakai se, että äiti vihki oman lapsensa. Se tekee asiasta henkilökohtaista ja antaa sille kasvot.

Äiti ja poika antavat kasvot keskustelulle

Ikävä kommentointi ei mene ihon alle, Oskari Nivala vakuuttaa.

Hän on tottunut puhumaan vaikeista asioista, argumentoimaan oman näkemyksensä puolesta ja olemaan esillä. Se on antanut hyvät valmiudet käsitellä julkisuutta ja kohua, joka tapauksesta on seurannut. Tukena ovat myös perhe, ystävät ja kollegat, joiden kanssa hän on voinut puhua asiasta päivittäin.

Sekä äiti että poika ajattelevat, että kielteistenkin kommenttien on tärkeä päästä näkyviin.

– Kohu ja ilkeä kommentointi osoittaa, että tässä on käsittelemättömiä asioita ja ihmisillä on tarve saada äänensä kuuluviin. Tämä on keskustelu, joka täytyy käydä, Oskari Nivala toteaa.

Hänen mielestään kyse on paljon isommasta asiasta kuin hänen omista häistään. Siksi äiti ja poika haluavat puhua asiasta avoimesti ikävästä kommentoinnista huolimatta.

– Kaikki julkisuus ja keskustelu, joka meidän nimillämme ja kasvoillamme käydään, on pieni hinta siitä yhteiskunnallisesta hyvästä, mitä tämä toivottavasti voi saada aikaan.

Oskari Nivala toivoo, että häistä syntynyt keskustelu laittaa vauhtia kirkon päättäviin elimiin.

Äiti ja poika arvelevat silti, että kirkolliskokous eli kirkon päättävä elin tuskin hyväksyy samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä lähivuosina.

Monet piispat onnittelivat avioparia häiden jälkeen. Oskari Nivala uskookin, että hyväksyntä kirkolliselle vihkimiselle voisi tulla piispojen yhteisellä päätöksellä kirkolliskokouksen kannasta riippumatta.

– Olen aivan varma, että asenteet muuttuvat, ja ne ovat muuttuneet jo. Sitä en tiedä, että sallitaanko samaa sukupuolta olevien kirkolliset vihkimiset ensi vuonna vai viiden vuoden päästä, mutta se on vain ajan kysymys.

Eija Nivala on saanut laajaa tukea päätökselleen kollegoilta, papistolta ja ystäviltään, mutta myös tuntemattomilta ihmisiltä.

Kirkkoherra-äiti suhtautuu asennemuutokseen hieman suuremmalla varauksella kuin poikansa.

Kirkon kannasta huolimatta nuorempi Nivala haluaa pysyä kirkon jäsenenä.

– Eroamalla antaa äänensä konservatiivisille voimille. Olemalla itse se muutos, jonka haluaisi nähdä, tulee toivottavasti edistäneeksi vähän parempaa tulevaisuutta.

Sateenkaaripappi ei tunnu omalta identiteetiltä

Eija Nivala ei halua vielä spekuloida tekonsa seurauksilla. Kovin huolestuneelta kirkkoherra ei kuitenkaan vaikuta.

Hän huomauttaa, että moni muukin pappi on vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja ennen häntä.

Hän ei tiedä vielä, vihkisikö muita samaa sukupuolta olevia pareja, jos pyyntöjä tulisi. Tähän mennessä jonoa ei ole kertynyt.

– Häissä ei ollut kyse uhmasta ja kapinasta vaan siitä, että vihin oman poikani. Jotain rajoja tietysti ylitettiin.