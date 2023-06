Vastahyökkäys pakotti Ukrainan tehostamaan puolustusta, ja niissä tehtävissä “Skorpioni”, 20, ampuu neuvostoaikaisella raketinheittimellä

DONETSKIN ALUE Pienessä metsikössä pellon laidalla Donetskin kaupungin ulkopuolella on joukko sotilaita. Heidän tehtävänään on pysäyttää Venäjän eteneminen.

Sotilaat odottavat puiden katveessa komentoa. He operoivat Grad-raketinheitintä.

Pahimmassa tapauksessa Venäjän läpimurto voisi sotkea Ukrainan suuren vastahyökkäyksen suunnitelmia.

Ukraina on lähtenyt vastahyökkäykseen etenkin eteläisillä rintamilla Zaporižžjassa.

Mutta on myös paikkoja, jossa Venäjä pyrkii tekemään paikallisia läpimurtoja.

Bahmut on Donetskin taistelunäyttämöistä tunnetuin. Venäjä on puskenut myös Ajdijivkassa ja Marijinkassa kuukausien ajan.

Donetskin esikaupunki Marijinkasta ei ole juuri muuta kuin raunioita jäljellä Venäjän jatkuvan tulituksen jäljiltä.

– Venäläiset ovat liikkuneet viime päivinä enemmän. Siksi meillä on enemmän työtä, tuhottavia kohteita, sanoo taistelijanimeä Skorpioni kantava 20-vuotias.

Nuoresta iästään huolimatta hän on jo sodan veteraani. Hän liittyi armeijaan vähän ennen Venäjän suurhyökkäystä, 18-vuotiaana.

Avaa kuvien katselu Lempinimensä Skorpioni on saanut niskassa olevasta tatuoinnista. On yleistä, että sotilaat esittäytyvät vain taistelijanimillään. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Sitten käsky päämajasta saapuu. Grad-raketinheitin ajetaan parin kilometrin päähän metsikön laidalle.

Muutamassa minuutissa ase kohdistetaan ja laukaistaan. Valtava pamaus singauttaa kaksi kolmemetristä rakettia toiselle puolelle rintamaa vajaan kymmenen kilometrin päähän.

Ei kulu minuuttiakaan kun raketinheitin on jo matkalla takaisin piilopaikkaan.

– Tuli tieto, että venäläiset alkoivat yllättäen liikkua rintamalla. Siksi saimme käskyn. Tuhoamme heidän sotakalustoaan, miehistöään ja logistiikkaansa.

Kohteita paikallistetaan muun muassa drooneilla. Tiedot välitetään päämajaan, josta iskukommennot jaetaan eteenpäin.

Alueesta on taisteltu jo vuodesta 2014

Tämä yksikkö ei kertomansa mukaan ole vielä osa Ukrainan vastahyökkäystä. Heidän tehtävänsä on estää venäläisten hyökkäykset.

– Meillä ei ole uutta länsikalustoa, joka on pääosin varattu vastahyökkäykseen. Voi hyvin olla, että tännekin sitä tulee, sanoo ryhmän komentaja Roman.

45-vuotias kertoo, että venäläiset jatkavat hyökkäysrityksiään juuri Avdijivkan ja Marijinkan suunnissa. Siksi puolustus on ratkaisevan tärkeää näissä paikoissa.

– Välillä on todella ‘kuumia’ päiviä. Joudumme jatkuvasti vaihtamaan asemia. Kovin paine on tietysti jalkaväellä. Venäläiset hakevat jatkuvasti heikkoja kohtia puolustuksestamme.

Avaa kuvien katselu Yksikön päällikkö Roman seuraa, kuinka Skorpioni tarkistaa raketinheittimen asennon. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Avdijivkassa ja Marijinkassa on taisteltu vuodesta 2014. Ne olivat jo Itä-Ukrainan sodan etulinjaa, mutta Ukraina ei ole vieläkään menettänyt niitä Venäjälle.

Grad-raketinheittimiä käytetty kymmeniä vuosia

Tämä ryhmä operoi perinteistä Grad-raketinheitintä. Se on ollut 1970-luvulta mukana kaikissa Neuvostoliiton sodissa. Tässäkin sodassa se on yleisimpiä aseita.

Ase on tuhovoimainen, mutta ei kovin tarkka. Aseesta voi ampua neljäkymmentä rakettia, mutta tätä nykyä joukot ampuvat yleensä kaksi rakettia.

Avaa kuvien katselu Grad-raketteja ammutaan jopa kolmenkymmenen kilometrin päähän. Kuvauspaikasta rintamalle oli yli viisi kilometria. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Ammuksia ei räiskitä vaan niillä pyritään tuhoamaan tietty kohde täsmällisesti, kuten tykistöllä.

– Meillä on pääosin ollut riittävästi ammuksia, vaikka välillä on ollut viikonkin viivästyksiä toimituksissa, kertoo Skorpioni.

Hyökkäyskäskyä odotetaan, mutta siitä ei puhuta

Raketinheitinryhmän sotilaat tukevat vahvasti Ukrainan vastahyökkäystä. He sanovat valmistautuvansa, mutta ovat vaitonaisia yksityiskohdista.

Vastahyökkäyksen suurista suunnitelmista tietää vain pieni ryhmä sotilaallista ja poliittista johtoa Ukrainassa.

– En tiedä onko oikeastaan mikään muuttunut. Moraali on korkealla. Haluamme vapauttaa miehitetyt alueet niin nopeasti kuin mahdollista, sanoo Skorpioni.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilaat odottavat käskyjä uusista hyökkäyskohteista. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Myös Roman sanoo työn jatkuvan entiseen malliin.

– Vaikka olemme tehneet tätä yli vuoden ja välillä väsyttää, on meidän jatkettava kurinalaisesti ja tehokkaasti. Päivästä toiseen. Emme tee tätä rahan vuoksi. Tämä on kotimme.

Roman sanoo, että yksikkö on valmistautunut kaikkeen. Jos kalustoa tulee lisää, sitä käytetään ja hyökätään, kun käsky käy.

Romanin mukaan on jonkin verran turhauttavaa, että yksikkö on edelleenkin neuvostokaluston varassa. Häntä turhauttaa, että Euroopan kalustoapu on edennyt hitaasti.

Romanin peräänkuuluttaa etenkin hävittäjiä.

– Vastahyökkäyksen aloittaminen ilman ilmatukea johtaa sotilaiden ja kaluston menetyksiin turhan takia, Roman sanoo mietteliäänä.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisen sotilaan hihamerkissä lukee "Tykistö - sodan jumalat". Kuva: Antti Kuronen / Yle

Samalla hän sanoo ymmärtävänsä tilanteen, joka on Ukrainalle ja Euroopalle yhteinen: Ei ollut valmistauduttu tämän mittakaavan sotaan.

– Joudumme vaihtamaan lenkkarit vauhdissa. Nyt hyökkäysjoukoilla on Nato-aseita, mutta niitä pitäisi saada kaikkialle. Samaan aikaan, kun uudistamme armeijaa, on käytävä kovaa puolustustaistelua, sanoo Roman ja jatkaa.

– Kaikki prikaatit on nostettava Nato-standardiin. Ei ole vaihtoehtoja. Tässä on kysymys eloonjäämisestä. Jos me häviämme tämän sodan, he voittavat, Roman toteaa.