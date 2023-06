Tältä tuoksui roomalainen vallasnainen – arkeologien löytämässä hajuvesipullossa on yhä jäljellä tuttu tuoksahdus

Patsuli on pensasmainen kasvi kaukaa idästä. Patsulista tehty öljy on edelleen monien lempituoksu. Sen häivähdys on säilynyt pullossa kahden vuosituhannen ajan.

Kuva: Juan Manuel Román / Carmonan kaupunginmuseo & Stephen Orsillo / Alamy / AOP; kuvankäsittely: Yle