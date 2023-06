Käärijän viisubestis Bojan vieraili Suomessa – kaksikosta hullaantunut somekansa sekosi

Sosiaalinen media räjähti, kun Käärijän eli Jere Pöyhösen paras kaveri vieraili Suomessa.

Käärijä ja Slovenian euroviisuedustaja, Joker Outin laulaja Bojan Cvjetićanin, ystävystyivät Euroviisuja edeltäneissä tapahtumissa. Viime viikonloppuna fanit pääsivät juhlimaan kaksikon jälleennäkemistä, kun Bojan vieraili Käärijän keikalla Tavastialla.

Molemmat julkaisivat Bojanin Suomen reissulta myös aktiivisesti videoita sosiaaliseen mediaan.

Tiktok-videoissa Käärijä ja Bojan pumppaavat muovista flamingoa Tavastian suihkussa ja tanssivat Euroviisuista tuttujen kuormalavojen takana.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä julkaistussa Instagram-tarinassa he katsovat yhdessä Twilightia. ”This is you and this is me”, Käärijä sanoo ja osoittaa ensin Bellaa ja sitten Edwardia.

Tiistaina aamuyöllä Käärijä saattoi Bojanin lentokentälle. Hän julkaisi lentokentältä Instagram-tarinassaan videon, jossa lukee ”Miss you” ja taustalla soi Titanicista tuttu kappale My Heart Will Go On.

Ihmiset rakastavat Käärijän ja Bojanin ystävyyttä. Osa toivoo, että heidän välillään olisi jotain enemmän.

Sosiaalisen median sisällöllään he heittävät bensaa shippaajien liekkeihin.

Fanifiktiota ja Tiktok-videoita

Shippaaminen tarkoittaa parittamista, henkilöiden tuomista romanttisesti yhteen. Henkilöitä fanitetaan ja samalla spekuloidaan tai toivotaan, että he voisivat olla yhdessä.

Shippaaminen voi koskea kuvitteellisia hahmoja esimerkiksi elokuvista, mutta myös todellisia ihmisiä. Yksi laajimmalle levinnyt tapaus on One Directionin laulajien Harry Stylesin ja Louis Tomlinsonin välinen ystävyys, jota arvuuteltiin myös parisuhteeksi. Shippaajat kuvittelivat, että bändin jäsenet ovat salaa yhdessä, ja pyrkivät etsimään todisteita teoriansa tueksi. Kaksikolle annettiin lempinimi Larry.

Myöhemmin Tomlinson on kertonut, että shippaaminen vahingoitti hänen ja Stylesin ystävyyttä.

Tällä hetkellä Käärijällä ja Bojanilla riittää shippaajia. Tai Böörijällä – kuten he ovat saaneet lempinimeksi.

Käärijän ja Bojanin uudet Tiktok-videot täyttyvät kommenteista ”really giving the people what they want” ja ”this level of fanservice is crazy”. Tiktok on myös täynnä fanien itse muokkaamia videoita, joissa Käärijä ja Bojan viettävät aikaa yhdessä.

Tiktokin lisäksi Käärijän ja Bojanin kuvitteellisesta suhteesta on kirjoitettu tarinoita perinteisemmillä fanifiktioon keskittyvillä verkkoalustoilla. Esimerkiksi Archive of Our Own -fanifiktiosivustolla on julkaistu jo 190 tarinaa, jotka käsittelevät Käärijää ja Bojania. Ihmiset ovat myös piirtäneet fan artia eli omia kuvia Käärijästä ja Bojanista.

Käärijän ja Bojanin välisestä suhteesta keskustellaan tällä hetkellä esimerkiksi Twitterissä, Jodelin @böörijä-kanavalla sekä Vauva.fissä.

Shippaaminen nostaa artistien suosiota

Käärijä ja Bojan tapasivat toisensa ensimmäisen kerran Euroviisujen pre-party-tapahtumassa Madridissa. Euroviisujen aikaan he näkyivät paljon toistensa sosiaalisen median päivityksissä, pitivät yhteistä Instagram-liveä ja Käärijä viittasi Bojaniin yhdellä videolla leikkisästi poikaystävänään.

Yhdessä haastattelussa Bojanilta kysyttiin, onko hän hankkimassa Käärijän kanssa hylkeenpoikasen. Fanit innostuivat ajatuksesta ja pian Wienissä sijaitseva eläintarha Tiergarten Schönbrunn tarjoutui lahjoittamaan kaksikolle mahdollisuuden olla eläintarhan merileijonien tukijoita vuoden ajan.

Bojanin bändin Joker Outin manageri Gregor Zalokar jakoi uutista Instagram-tarinassaan. Zalokar julkaisi Euroviisu-viikolla myös paljon muuta sisältöä Bojanista ja Käärijästä, minkä vuoksi kaksikon ystävyyttä on epäilty myös julkisuustempuksi.

Temppu tai ei – Bojanin ja Käärijän ystävyys on todennäköisesti yksi syy siihen, että Joker Out -bändillä on Spotify-tilastojen mukaan eniten kuuntelijoita juuri Helsingissä. Vaikka ystävyys olisi vilpitöntä, se nostaa molempien suosiota. Esimerkiksi fanien tekemien Tiktok-videoiden myötä artistit saavat lisää näkyvyyttä.

Ei siis ihme, että he myös antavat mielellään shippaajille aihetta spekulointiin, esimerkiksi katsomalla yhdessä romanttista elokuvaa Twilightia.

Tiistaina aamuyöllä, kun Bojan lähti Suomesta, hän kirjoitti Instagram-tarinaansa ”Thank you Jere, thank you Helsinki. I had a blast, see you soon.” Joker Outin keikkapäivät julkaistaan keskiviikkona ja fanit arvelevat, että Käärijä tulisi vastavuoroisesti vierailemaan Bojanin bändin keikalle.

Käärijän ja Bojanin ystävyys siis jatkaa antamistaan – pian shippaajat saavat jälleen uutta materiaalia Tiktok-videoihin ja fanifiktioihin.

Katso alla olevalta videosta, kun Joker Out vierailee Käärijän reissusaunassa.

Voit keskustella aiheesta 14.6. klo 23 asti.