Osa liiton piirissä toimivista aktivisteista on järjestänyt internetäänestyksiä omilla alueillaan siitä, pitäisikö oman alueen erota Venäjästä vai ei. Äänestyksiä on ollut viidestä alueesta, ja kaikkien tuloksena on ollut kyllä eroamiselle. Ylellä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää äänestysten luotettavuutta.