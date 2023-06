THL: Maahanmuuttaneiden lääkäriin pääsy on vaikeutunut, myös alueelliset erot ovat suuria

Suomeen muuttaneiden ihmisten pääsy lääkäriin on heikentynyt merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. THL:n tutkimuksen mukaan joka kolmas Suomeen ulkomailta muuttanut kokee, ettei saa tarpeeksi lääkärin vastaanottopalveluja.

THL:n tutkimuspäällikkö Hannamaria Kuusion mukaan maahanmuuttaneiden terveydenhuollossa kokema syrjintä voi estää heitä hakeutumasta jatkohoidon piiriin.

– Pitkät jonot, asiakasmaksut, tietämättömyys palveluista ja puutteellinen kielitaito ovat esimerkkejä syistä, joiden vuoksi palvelut koetaan riittämättömiksi, Kuusio avaa syrjityksi tulemisen syitä THL:n tiedotteessa.

Esimerkiksi Venäjältä ja Virosta muuttaneiden kohdalla tilanne on heikentynyt merkittävästi vuodesta 2019. Aiempaa useampi heistä kokee saavansa liian vähän lääkärin palveluita. Tyytymättömyys on kasvanut Venäjältä muuttaneilla 26:sta 36 prosenttiin ja Virosta muuttaneilla 20:stä 34 prosenttiin.

Tietoa THL:n tutkimuksen toteutustavasta MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksella Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia . Tieto kerättiin maalis–syyskuun aikana 2022. Kyselyyn vastasi 7838 henkilöä, jotka ovat itse (ja heidän vanhempansa) syntyneet muualla kuin Suomessa. Tutkimukseen kutsutut olivat iältään 20–74-vuotiaita. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ja rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit. Avaa

Lääkäripalvelujen riittävyydessä on eroja riippuen asuinpaikasta

Tutkimuksessa selvisi, että hyvinvointialueiden välillä on myös merkittäviä eroja. Seitsemällä hyvinvointialueella maahanmuuttaneen väestön kokemus lääkäripalvelujen riittävyydestä on selvästi heikompi kuin koko väestön.

Esimerkiksi Satakunnan hyvinvointialueella maahanmuuttaneista 38 prosenttia kertoo, että ei saa palvelua riittävästi, kun vastaava osuus koko väestössä on 25 prosenttia.

Myös Länsi-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla ero maahanmuuttaneiden ja koko väestön kokemusten välillä on noin kymmenen prosenttiyksikköä.

– Palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä on varmistettava, että kaikilla Suomessa asuvilla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa ja palveluita taustastaan riippumatta. Tämä on edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle, tutkimuspäällikkö Kuusio toteaa tiedotteessa.

Psyykkinen kuormittuneisuus on maahanmuuttaneilla koko väestöä yleisempää

THL:n tutkimuksen mukaan maahanmuuttaneista naisista psyykkisesti kuormittuneita on 23 prosenttia ja miehistä 20 prosenttia. Vastaavat luvut koko väestön osalta ovat naisilla 19 ja miehillä 17 prosenttia.

Yleisintä psyykkinen kuormittuneisuus on nuorilla aikuisilla, kuten koko väestössä.

Vanhimmasta ikäryhmästä eli 50–74-vuotiaista maahanmuuttaneista selvästi suurempi osa oli psyykkisesti kuormittuneempia kuin samanikäinen koko väestö.

Psyykkinen kuormittuneisuus on yleistynyt esimerkiksi Venäjältä Suomeen muuttaneilla.

THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castanedan mukaan psyykkisestä kuormittuneisuudesta kärsivien osuuden kasvu voi johtua sekä koronaepidemiasta ja Ukrainan sodasta että perinteisemmistä syistä, kuten syrjinnästä ja vaikeuksista päästä sopiviin palveluihin.

– Meidän tulisi panostaa yhteiskunnan vastaanottavuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen, jotta nämä syntyperään liittyvät mielenterveyden eriarvoisuudet saadaan kaventumaan, Castaneda kertoo tiedotteessa.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 15.6.2023 kello 23:een asti.