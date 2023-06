Nämä kaksi nimeä nousevat vahvimmin esille Naton Stoltenbergin seuraajaksi, eikä Sanna Marin ole kumpikaan niistä

Nato-johtoon on tämänhetkisissä spekulaatioissa vahvimmiten ehdolla Britannian puolustusministeri ja Tanskan pääministeri.

AMSTERDAM / BRYSSEL Britannian puolustusministeri Ben Wallace ei ole pitänyt kynttiläänsä vakan alla Natossa aukeavan pääsihteerin tehtävän suhteen.

Brittiministeriä pidetään yhtenä vahvimmista ehdokkaista Naton Jens Stoltenbergin seuraajaksi.

Kysyimme Amsterdamissa kokoustaneelta Wallacelta, miten hän suhtautuu pääsihteerin tehtävään ja nimityksestä käytävään keskusteluun.

– Rakastan nykyistä tehtävääni, mutta totta kai pidämme myös pääsihteerin tehtävää korkeassa arvossa. Kyseessä on erittäin tärkeä tehtävä, Wallace sanoo.

Wallacen mukaan Nato-maiden on jatkettava Ukrainan tukemista ja panostettava oman suorituskykynsä parantamiseen.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kommentoi Naton pääsihterin tehtävää.

Useimmat jäsenmaat eivät nykyisellään täytä Naton tavoitetta, jonka mukaan jäsenmaiden olisi käytettävä kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen.

– Presidenttejä Obamaa, Trumpia ja Bideniä yhdisti käsitys siitä, että Euroopan olisi kannettava isompi vastuu omasta puolustuksestaan. Mielestäni tämä ei ole kohtuuton vaatimus, Wallace sanoo.

Yksimielinen Nato-päätös

Pääsihteeriksi mielivän ehdokkaan on vakuutettava kaikki Naton 31 jäsenmaata sopivuudestaan tehtävään. Brysselissä epäillään etenkin Ranskan valmiutta tukea brittiläistä ehdokasta pääsihteerin tehtävään.

– Wallace olisi mahtava ehdokas, mutta ensin hänen olisi puhuttava Pariisin kanssa, sanoo brysselissä toimivan Saksan Marshall-säätiön asiantuntija Bruno Lété Ylelle.

Taustalla vaikuttavat niin näkemyserot EU:n ja Naton yhteistyöstä kuin Britannian EU-eron jättämät arvet.

– Natossa on maita, joilla on hyvin vahva usko EU:n yhteiseen puolustukseen ja jotka eivät arvostaneet Britannian päätöstä lähteä EU:sta, Lété toteaa.

Viime kädessä päätös pääsihteeristä on kuitenkin Yhdysvaltojen käsissä, Lété muistuttaa. Naton mahtimaata on mahdotonta sivuuttaa johtotehtäviä täytettäessä.

Tanskan Frederiksen nosteessa

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin viimeviikkoinen vierailu Valkoisessa talossa on tulkittu merkiksi siitä, että Tanskan johtajalla on nostetta pääsihteerin tehtävään.

Tanskan medioissa spekuloidaan jo Frederiksenin seuraajalla pääministerin tehtävässä, jos Naton ovet avautuvat tanskalaiselle.

– Frederiksen täyttää monta vaatimusta: hän on nainen, hän on nuori ja hänellä on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, Marshall-säätiön Lété listaa.

Pohjoismaalaisuus voi kuitenkin olla este Frederiksenin Nato-polulla, Lété jatkaa.

Hänen mukaansa jäsenmaissa voi olla myös vastustusta kolmannen pohjoismaisen pääsihteerin valitsemiseksi norjalaisen Jens Stoltenbergin ja tanskalaisen Anders Fogh-Rasmussenin jälkeen.

Sama pätee Létén mukaan myös pääministeri Sanna Mariniin, jolla olisi muuten monia pääsihteeriltä toivottuja ominaisuuksia.

– Hän on osoittanut kansainvälistä johtajuutta ja ajanut Ukrainan asiaa. Hänellä on myös hyvä suhde Washingtoniin, Lété sanoo.

Marin ei kuitenkaan ole esiintynyt viimeaikaisissa spekulaatioissa Stoltenbergin seuraajaksi.

Itäeurooppalaisen ehdokkaan aika?

Viron pääministeri Kaja Kallas on niin ikään ollut esillä seuraajapohdinnoissa. Hänen tiukka Venäjä-linjansa voi kuitenkin olla liikaa joillekin Nato-maille.

– Tämä on vaikea kysymys Natolle. Toisaalta olisi aika valita pääsihteeri itäisestä Keski-Euroopasta. Mutta pelkään pahoin, että tällainen ehdokas nähtäisiin liian Venäjän vastaisena ja Ukraina-mielisenä, Lété arvioi.

Hän korostaa, että pääsihteerin on kyettävä ymmärtämään liittolaisten erilaisia kantoja, ja sovittelemaan näiden välillä.

Jos yksimielisyyttä uudesta pääsihteeristä ei synny, Nato-maat voivat myös pyytää Jens Stoltenbergia jatkamaan tehtävässään. Tapahtumat Ukrainan rintamalla voivat vaikutta Vilnan huippkokouksessa tehtävään päätökseen.

– Tällä hetkellä ajatuksena on, että Stoltenberg jättäisi tehtävänsä syksyllä. Mutta jos Ukrainan rintamalla tapahtuu asioita, jotka vaativat Naton kaiken huomion, on mahdollista, että häntä pyydetään jatkaamaan tehtävässän, Bruno Lété sanoo.

Aiheesta voi keskustella 15.6. kello 23:een saakka.