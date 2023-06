Trump matkalla puhumaan tukijoilleen syytteidenluvun jälkeen

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on parhaillaan matkalla ylelliselle golfklubilleen Bedminsterissä, New Jerseyssä. Siellä hänen on määrä antaa lausunto tämän päivän syytteidenluvusta.

Ennen poistumistaan Floridan Miamista, Trump pysähtyi kuubalaisravintolaan, jossa Fox News kuvasi hänet kannattajiensa ympäröimänä.

Trumpin kannattajat kerääntyivät hänen ympärilleen rukoilemaan. ”Jumala rakastaa sinua!” joku huusi. ”Jatka taistelua!” huusi toinen. Trump hymyili ja vilkutti kannattajalleen sekä julisti ”ruokaa kaikille”.

Trump juhlii 77-vuotissyntymäpäiviään keskiviikkona 14.6., mikä sai kannattajat puhkeamaan onnittelulauluun.

– Melkoinen syntymäpäivä. Meillä on hallitus, joka on täysin sekaisin!, Trump julisti.

Trump saapui eilen kello 22 Suomen aikaa oikeuden eteen Floridassa, Miamissa. Ennen istunnon alkua Trumpilta otettiin sormenjäljet ja hänet pidätettiin. Trump kiisti kaikki syytteet. Syytteidenluku päättyi hieman ennen kello 23 Suomen aikaa.

Floridassa käytävässä oikeuden istunnossa Trumpia syytetään liittovaltion vastaisista rikoksista.

Viime vuonna FBI haki noin 11 000 asiakirjaa Trumpin Mar-a-Lagon kartanosta. FBI:n lunastamissa asiakirjoissa oli salaiseksi luokiteltua tietoa muiden muassa ydinaseista, aseohjelmista ja Yhdysvaltain puolustussuunnitelmista. Kyseessä on esimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain ex-presidentti saa liittovaltion tason syytteet.

Uutista päivitetään.