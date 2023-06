Kommentti: Toiset puhuu, toiset tekee – Vegas lupasi mestaruuden kuudessa vuodessa ja teki sen!

LAS VEGAS. Pudotuspeleihin kolmessa vuodessa, mestaruus kuudessa.

Näin seuraomistaja Bill Foley linjasi tavoitteista vuonna 2017. Foley, jonka netto-omaisuudeksi on arvioitu noin puolitoista miljardia dollaria on amerikkalainen liikemies, joka omistaa Golden Knightsin lisäksi Valioliigajoukkue Bournemouthin sekä Ranskan pääsarjassa pelaavan jalkapalloseura FC Lorientin.

Yhtä kaikki Foley tiesi, mistä puhui. On uskomatonta, miten Vegas on kyennyt rakentamaan käsillä olevan imperiumin näin lyhyessä ajassa – ja vieläpä palkkakattoaikakaudella. Suoritus hakee vertaistaan globaalistikin lähes mistä tahansa palloilun ammattilaisliigasta.

Suoraan huipulle täysin tyhjästä.

Avaa kuvien katselu Bill Foley lehdistötilaisuudessa. Kuva: David Becker / NHLI / Getty Images

Otetaan kertaus. Ensimmäisellä kaudella Stanley Cupin loppuotteluihin, joissa Vegas maksoi oppirahat kokeneen Washingtonin kanssa. Yhtä välikautta seurasi kaksi konferenssifinaalimatkaa. Eli: neljäensimmäistä kautta käsitti yhden finaali- ja kaksi semifinaalimatkaa.

Vuosi takaperin Vegas jäi pudotuspelien ulkopuolelle, vaikka keräsi 94 pistettä. Se on kaksi pistettä enemmän, mitä finaaleihin tällä kaudella yltänyt Florida keräsi päättyneessä runkosarjassa. Tultuaan liigaan Vegas on ollut runkosarjassa kuudenneksi ja pudotuspeleissä toiseksi paras joukkue voittoprosenttien valossa.

Edelleen: suoritus on uskomaton.

Miten temppu sitten tehtiin? Lienee reilua todeta, että Vegas seurana on onnistunut laajalla rintamalla. Omistajat, seurajohto, pelaajatarkkailijat sekä valmennus ovat kaikki tehneet työnsä loistavasti. Sen seurauksena tuote jäällä on ollut vuosi vuoden jälkeen huipputasolla.

Kaiken päälle Vegas pyörittää taalaliigan kovinta show’ta areenallaan. Huippu-urheilu ja viihdebisnes lyövät Vegasissa kättä tavalla, johon ei muualla pystytä.

Avaa kuvien katselu Alec Martinez suutelee mestaruuspokaalia. Kuva: Christian Petersen / Getty Images

Kun puhutaan joukkueen kasaamisesta, esiin pitää nostaa ainakin yksi teema: luonne.

Vegas-GM Kelly McCrimmon puhui aiheesta yhdessä päävalmentaja Bruce Cassidyn kanssa loppuottelusarjaa edeltäneessä mediapäivässä. Kun Vegasiin on rekrytoitu pelaajia, seura on halunnut kiinnittää erityistä huomiota pelaajien luonteenlaatuun. Seura on halunnut hankkia voittajatyyppejä.

Luodaanpa katsaus pelaajalistaan. Alex Pietrangelo, Alec Martinez ja Ivan Barbashev etunenässä ovat jo Stanley Cup-voittajia, Martinez kaksinkertainen. Varamiehen roolia täyttävillä Phil Kesselillä ja Jonathan Quickilla on yhteensä neljä sormusta.

Lisäksi on Mark Stonea, Johathan Marchessaultia, Reilly Smithiä, William Karlssonia, Brayden McNabbia ja niin edelleen. Puhumme kokeneista ja samaan aikaan todella suuren saavutustarpeen todella luotettavista pelaajista.

Avaa kuvien katselu Vegasin päävalmentaja Bruce Cassidy ja maalivahti Adin Hill halaavat. Kuva: Bruce Bennett / Getty Images

Kokonaisuuden kruunaa huippuvalmentaja Bruce Cassidy.

Monia edellä mainituista yhdistää valtava halu voittaa. Vegasin kuusi alkuperäisjäsentä, niin sanotut misfitsit muistavat edelleen hyvin tarkkaan, miltä tappio Washingtonille kesällä 2018 tuntui. Cassidy muistaa hyvin, miltä tuntui hävitä ratkaiseva seitsemäs finaali kotikentällä Bostonin kanssa 2019.

Vegas on onnistunut kasaamaan ison karaktäärin kokonaisuuden. Joukkueesta löytyy valtava määrä johtajuutta ja ymmärrystä siitä, mitä voittaminen tällä tasolla vaatii. Tästä kyllä puhutaan kaikissa seuroissa, mutta moniko todella haluaa tai onnistuu palkkaamaan voittajatyyppejä?

Palkatako veijareita ja virtuooseja vai pelaajia, jotka lyövät joukkueen edun kaiken edelle.

Toiset puhuvat, toiset tekevät. Foley tiesi, mistä puhui.