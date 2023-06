Näin pettynyt Aleksander Barkov puhui tappiosta – päävalmentajalta hurja paljastus Florida-tähden vammasta ottelun jälkeen

Viidennen NHL-finaaliottelun jälkeen Florida Panthersin pukukopissa toimittajien kysymyksiin vastaili pettynyt Florida-kapteeni Aleksander Barkov. Vegas Golden Knights kaatoi Floridan peräti 9–3 ratkaisevaksi jääneessä ottelussa.

– Syö tällä hetkellä, mutta kai se menee ohi jossain vaiheessa, Barkov summasi tunteitaan.

Vegas oli lopulta omaa luokkaansa voitoin 4–1 päättyneessä finaalisarjassa. Joukkueiden tasoerosta kertoo ottelusarjan maaliero. Vegas voitti tehdyt maalit 26–12.

– En osaa sanoa mitään systemaattisia juttuja. He pelasivat hyvin ja he voittivat. Heillä on hyvä maalivahti, hyvä joukkue ja he voittivat, Barkov pyöritteli päätään Vegasin paremmuudesta kysyttäessä.

Avaa kuvien katselu Aleksander Barkov (vas.) joutui joukkueensa kanssa Vegasin tyrmäämäksi viidennessä finaalissa. Kuva: Getty Images

Florida koki massiivisen takaiskun ennen ottelua, kun tähtipelaaja Matthew Tkachuk putosi pelaavasta kokoonpanosta ennen ottelua. Ottelun jälkeen Floridan valmentaja Paul Maurice sanoi lehdistötilaisuudessa, että jenkkihyökkääjä pelasi neljännessä ottelussa, vaikka hänen rintalastassaan oli murtuma.

Tkachuk teki kevään pudotuspeleissä tehopisteet 11+13=24 pelaamissaan 20 ottelussa. Laitahyökkääjän puuttuminen oli iso takaisku viidenteen finaaliotteluun Floridalle.

Finaalisarjassa ratkaisevaksi jäänyt ottelu, ja etenkin sen toinen erä oli murheellinen Floridalle. Kotiyleisönsä edessä hurmiossa pelannut Vegas takoi neljä maalia vajaassa kymmenessä minuutissa. Alec Martinezin 3–1-maalista käynnistynyttä lumivyöryä Florida ei saanut pysäytettyä.

– Ei ole oikea hetki rueta analysoimaan tätä peliä, tällä hetkellä on vähän vaikea... En osaa sanoa, mitä tänään tapahtui, suomalaiskapteeni surkutteli pukukopissa.

Valtaisasta pettymyksestä huolimatta Barkov äityi kehumaan joukkuettaan. Florida kampesi itsensä vaikean runkosarjan jälkeen vaivoin pudotuspeleihin. Kevät oli finaalisarjaan asti lähes uskomatonta nousukiitoa.

– Uskomattomia äijiä on joka ikinen tässä pukukopissa. Jokainen laittoi kaikkensa likoon joka ilta. Ei onnistuttu aina voittamaan, mutta tultiin aina kovempana takaisin. Oli hieno tulla hallille joka ikinen päivä ja taistella näiden pelaajien kanssa ihan alkukaudesta asti, Barkov suitsutti joukkuettaan.

Aleksander Barkov kehui joukkuettaan karvaan tappionkin hetkellä.

– Ei ollut hyvä loppu meille, mutta olen ylpeä joka äijästä.

Finaalisarjassa vastapuolella pelasi Barkoville muutama tuttu pelaaja. Heidän menestys lämmitti hyökkääjää.

– Muutama tuttu. Heidän puolestaan olen onnellinen, vaikka en ikinä haluaisi olla tässä tilanteessa. Aina kunnioitetaan vastustajaa.