RoPS päättää tänään veloistaan kaupungille – taustalla hiertää 118 000 euron näkemysero

Rovaniemen kaupungin mukaan seura on velkaa sille lähes 300 000 euroa.

Rovaniemen palloseuran ylimääräinen vuosikokous päättää keskiviikkona illalla seuran velkojen maksusuunnitelmasta Rovaniemen kaupungille. Rovaniemen kaupunki on jo hyväksynyt maksusuunnitelman hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnissaan.

Rovaniemen kaupungin mukaan seura on sille velkaa 294 764 euroa. Lisäksi viivästys- ja perintäkuluja on noin 50 700 euroa. Maksusuunnitelman mukaan seura maksaisi velat noin seitsemässä vuodessa. Aluksi summa olisi noin 2088 euroa kuukaudessa, ja ensi vuonna se nousisi noin 4 239 euroon.

Tästä kiistassa on kyse

Maksusuunnitelman hyväksyminen ei välttämättä ole läpihuutojuttu palloseurassa. Seura ei ole kaupungin kanssa samaa mieltä velan kokonaismäärästä. Seuran mukaan velkapääoman tulisi olla noin 118 000 euroa vähemmän.

– Valtaosa viivästyskoroista muodostuu näkemyseron sisältävästä vuokrasta, RoPSin hallituksen puheenjohtaja Matti Poikajärvi sanoo.

Näkemysero koskee RoPSin käytössä ollutta pukuhuone- ja monitoimitilaa. Tilojen koko on noin 200 neliötä. Rovaniemen kaupunginhallitus määritteli syyskuussa 2014 vuokran laskentaperusteet. Kokonaisvuokra on 25 euroa neliöltä kuukaudessa ilman arvonlisäveroa. Vuokra ei sisällä lämmitystä. Rovaniemen palloseura ei ole ollut tyytyväinen laskentaperusteisiin, ja seura on kritisoinut useaan otteeseen vuokraa liian korkeaksi.

RoPS maksaa vuokraa Rovaniemen kaupungille, joka puolestaan maksaa saman summan omistamalleen osakeyhtiölle Rovaniemen markkinakiinteistölle. Kyseessä on siis samanaikaisesti kaupunkikonsernin sisäinen vuokra, joka läpivuokrataan seuralle.

– Maksaahan kaupunki vuokraa RoPS-tilojen lisäksi koko Keskuskentän katsomorakennuksesta. Kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimus kunnalle vuokratuista vastaavista kohteista on lähempänä viittä prosenttia kuin kymmentä prosenttia. Pääosa katsomorakennuksen vuokrasta (noin 88 prosenttia) maksetaan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan budjetista, Poikajärvi sanoo.

Seura käy tällä hetkellä kamppailua olemassaolostaan. Poikajärven mielestä olisi tärkeä, että velkapääomaan liittyvän näkemyseron perustelut käydään avoimesti läpi. Hänen mukaansa pääomavuokran laskentaperusteet olisi kaikkien osapuolten kannalta hyvä avata ja varmistua, että vuokralaskenta ei sisällä virheitä. Sen sijaan kenttävuokrista koostuva summa (noin 130 000 euroa) on riidaton.

Seuran taloutta on voimakkaasti saneerattu sen jälkeen, kun seuran johto meni uusiksi viime vuonna. Uusia erääntyneitä ei ole syntynyt ja vanhoja erääntyneitä velvoitteita on lyhennetty puolessa vuodessa noin 140 000 euroa. Myös kaupungin maksusopimusesityksen mukaista 2088 euron kuukausierää on maksettu kuukausittain.

Näin kaupunki asian näkee

Rovaniemen kaupungin vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren sanoo, että merkittävin asiakirja on nyt kaupungin ja RoPSin kirjoittama vuokrasopimus lähes yhdeksän vuoden takaa.

– Se on toimivaltaisten osapuolten hyväksymä. Siihen ei liity kiistoja. Asiaa on käsitelty jo Rovaniemen kaupunginhallituksessa vuosina 2017 ja 2018, eikä sitä ollut silloin tarpeen muuttaa. Päätöksestä ei ole valitettu, Sandgren sanoo.

Entä onko se yli markkinahinnan?

Sandgren sanoo, että kyseessä on erikoistila, joten sitä ei voi verrata keskimääräisiin vuokrahintoihin. Sandgrenin mielestä kaupungin hyväksymä maksusuunnitelma RoPSille on jo nyt reilu muun muassa pitkän maksuajan vuoksi, eikä sitä ole siksi tarve muuttaa. Lisäksi sopimuksessa on huomioitava seurojen tasapuolinen kohtelu.

RoPS irtisanoi vuokrasopimuksen tiloista vuonna 2020.

Kovat panokset

Jos seura ei hyväksy maksusuunnitelmaa, tilanne muuttuu kimurantiksi. Rovaniemen kaupunginhallitus päätti huhtikuussa, että Rovaniemen Palloseuran velkojen perintä voidaan keskeyttää velkojen maksujärjestelyiden käsittelyn ajaksi.

Päätöksen mukaan maksujärjestelyjen ja niitä koskevien sopimusten tulee olla molempien osapuolten toimivaltaisten elimien hyväksymiä ja allekirjoittamia kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli tämä ei toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut RoPS ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtää velat takaisin perintään.

14.6 klo 9.30 täsmennetty juttuun, että sopimusta on käsitelty kaupunginhallituksessa myös vuonna 2017.