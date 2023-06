Britannian poliisi tutkii Nottinghamin veritöiden motiivia ”avoimin mielin” – uhrit näyttävät valikoituneen sattumanvaraisesti

Kolme ihmistä kuoli puukotuksissa ja kolme loukkaantui auton törmättyä heihin varhain tiistaina. Terroristinen motiivi on yksi tutkintalinjoista.

Britannian poliisi tutkii Keski-Englannin Nottinghamissa eilen tapahtuneen veritekojen sarjan motiivia. Myös terrorisminvastainen poliisi osallistuu tutkintaan mahdollisen terrorimotiivin selvittämiseksi.

Poliisi on kuulustellut teoista epäiltynä 31-vuotiasta miestä, joka on mediatietojen mukaan Länsi-Afrikasta Britanniaan tullut siirtolainen. Miehellä on Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan ollut mielenterveysongelmia.

Veritekojen sarja alkoi tiistaiaamuna neljän jälkeen, kun kaksi 19-vuotiasta yliopisto-opiskelijaa puukotettiin hengiltä kadulla Nottinghamin keskustassa. Muun muassa The Daily Telegraph -lehti on uutisoinut kuolleista opiskelijoista.

Silminnäkijä on kertonut nähneensä kotinsa ikkunasta kuinka mies puukotti nuorta miestä ja nuorta naista kadulla useita kertoja.

Myöhemmin aamulla noin 50-vuotias mies tapettiin keskusta-alueella puukottamalla ja tekijä varasti tämän pakettiauton. Tästä uhrista ei toistaiseksi ole kerrottu tarkempia tietoja.

Poliisi motiivin suhteen ”avoimin mielin”

Varastetulla pakettiautolla törmättiin puoli kuuden aikaan tiistaiaamuna kolmeen kadulla kulkeneeseen ihmiseen keskusta-alueella.

Loukkaantuneet ovat sairaalahoidossa ja heistä yhden tilaa kuvaillaan brittimediassa kriittiseksi. Kaksi ihmistä sai törmäyksessä lievempiä vammoja.

Silminnäkijä on kertonut uutiskanava Sky Newsille, että hän kuuli yhtäkkiä törmäyksen äänen ja näki sen jälkeen kaksi ihmistä makaamassa kadulla.

Törmäyksen jälkeen poliisit taltuttivat pakettiautoa ajaneen miehen lamauttimen avulla.

Avaa kuvien katselu Poliisin pysäyttämä pakettiauto, jolla Nottinghamin keskustassa törmättiin tiistaiaamuna kolmeen ihmiseen. Kuva: Joseph Raynor / AOP

Poliisi on tehnyt etsintöjä useissa paikoissa Nottinghamissa. Tällä hetkellä poliisi uskoo miehen toimineen yksin, eivätkä viranomaiset etsi tapaukseen liittyen muita ihmisiä.

Poliisi sanoo, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa ja he ovat hyökkäysten motiivin suhteen ”avoimin mielin”. Kaikki uhrit vaikuttavat valikoituneen täysin sattumanvaraisesti.

– Työskentelemme yhdessä terrorisminvastaisen poliisin kanssa, kuten teemme aina tällaisissa tilanteissa, poliisipäällikkö Kate Meynell kertoo tutkinnasta.

Lähteet: Reuters, AP