Mäntän kuvataideviikot sen kertoo: tekoäly painaa päälle, mutta perinteinen maalaus ei ole mikään kuoleva taidemuoto

Emma Ainala: Angels Femcells and Demigods on the Road (2023)

Pekilo-rakennuksen suuren hallin näyttää vallaneen aaltomaisesti liikehtivä jättiläismäinen puinen olio, jonka sadoista raajoista kuuluu kolinaa ja pauketta. Kuvanveistäjä Aleksi Martikaisen moottoroitu Aihe luonnosta -veistos on kaukana minimalismista: sen pidempi sivu kurottautuu kymmenen metrin matkalle.

Lainehtiva veistos sopii kuin nakutettu tämänvuotisille Mäntän kuvataideviikoille, Suomen suurimman nykytaiteen kesänäyttelyn otsikko kun kulkee nimellä Puun takaa. Näyttelyn toiselle kuraattorille, Petri Ala-Maunukselle tämä tarkoittaa yllättävyyttä, joka liittyy myös näyttelytilan sokkeloisuuteen.

– Kun astut nurkan taakse, yllätyt iloisesti – tai ehkä negatiivisesti – mutta ainakin tunteesi nousevat pintaan.

Avaa kuvien katselu Mariam Falailehin Muodonmuuttajat-sarjan teos, joka on tehty lasitetusta kivitavarasta. Mieleen tulee osa ihmisen luurangosta eli selkäranka ja lantio. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Nyt halutaan tehdä asioita käsin

Taiteilijapariskunta Petri Ala-Maunuksen ja Minna Suoniemen tänä vuonna kuratoima Mäntän kuvataideviikot järjestetään nyt 27. kerran. Koska näyttely koostetaan perinteisesti ripeässä tahdissa, se antaa varsin ajankohtaisen kuvan siitä, mitä kotimaisessa nykytaiteessa juuri tällä hetkellä tapahtuu.

Avaa kuvien katselu Kuraattori Petri Ala-Maunus Jenni Hiltusen keraamisten päiden keskellä. Jylhistä, romantiikan aikakauteen viittaavista maalauksistaan tunnettu Ala-Maunus kuuluu Suomen tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Veera Kuljun keramiikkaveistos. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tänä vuonna Mäntässä on esillä huomattavan paljon maalaustaidetta, mikä johtuu osittain myös kuraattoreiden taustoista.

– Ehkä tässä korostuu se, että olen itsekin taidemaalari. Pidän maalausten katsomisesta, ja nyt minulla oli hieno tilaisuus hakea tänne sellaista taidetta, jota on itse fanittanut, jylhistä maisemamaalauksistaan tunnettu Petri Ala-Maunus kertoo.

Kuvataideviikoille onkin saatu myös kotimaisen maalaustaiteen kaksi merkittävää nimeä: Emma Ainala ja Kari Vehosalo. Kumpikin on tehnyt Mänttään useita uusia teoksia.

– Soitin heille hieman jännityksensekaisin tuntein ja pohdiskelin, että onkohan heillä lainkaan aikaa tulla tänne. Kumpikin oli kuitenkin heti alusta lähtien mukana ja halusi myös tuoda tänne uusia töitään.

Avaa kuvien katselu Tuukka Peltosen puupiirroksissa on usein voimakas ulkopuolisuuden tunne. Taustalla olevat naishahmot ovat kuin suoraan Edvard Munchin kuvastoista. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Maalauksen ja kuvataiteen kuolemaa on ennustettu jo vuosikymmenien ajan, mutta ainakaan Mäntässä tämä fraasi ei pidä paikkaansa.

– Pikemminkin uskon siihen, että käsin tekeminen korostuu positiivisesti, koska tietokoneella tehtyä kuvaa ja tekstiä on tarjolla niin paljon.

Myös keramiikka ja veistotaide ovat kuvataideviikoilla näkyvästi esillä. Petri Ala-Maunuksen toiveena oli saada näyttelyyn ainakin yksi pronssiveistos, ja sellainen paikan päälle saatiinkin. Piia Hiltusen Heavy Weather tuo katsojan eteen jättiläishyttysen, jolle ei tee mieli ryttyillä ja joka varmaankin imisi ihmisen verestä tyhjiin sekunneissa.

Tekoälyä ja lintujen luomaa diskobiittiä

Toki Mäntässä on uuden teknologian – joista kuumin juuri nyt on tekoäly – tuomia tuulahduksiakin. Rusto Myllylahden kulutuskulttuuria tarkastelevassa installaatiossa puhuu tekoälyn luoma naisääni. Pasi Aution Feel the Heat -videossa diskobiitti taas on miksattu lintujen äänistä.

– Teknologia tuo taiteilijalle uusi mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Mielestäni taiteessa on hienoa nähdä vastakkaisiakin puolia, ja eri tavoin toteutetulla taiteella on oma arvonsa, Petri Ala-Maunus toteaa.

Avaa kuvien katselu Maria Stereon Hymni (2023) ottaa vaikutteita kitshistä ja rokokoosta. Sen pääasiallisena materiaalina ovat posliiniastiat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Mutta voidaanko nykytaiteessa enää tehdä mitään täysin uutta, vai onko kaikkea jo kokeiltu? Petri Ala-Maunuksen mukaan on vaikeaa ajatella, että mitään täysin uutta voisi enää syntyä.

– Mutta kun laitetaan yhteen erilaisia jo olemassa olevia elementtejä, yllättäviäkin juttuja syntyy. Ihan uusien ilmaisutapojen löytäminen ei kuitenkaan ole mielestäni taiteessa kiinnostavaa vaan se, mitä eri aikakausilta peräisin olevista osasista muodostuu.

Teoksia vihan vastapainoksi

Mäntän kuvataideviikkojen yhtenä teemana on ihmisen suhde ympäristöön ja luontoon. Teoksissa ovat esillä muun muassa kalastajien kauhuna tunnetut merimetsot ja suomalainen metsämaisema. Sirkku Rosin suurikokoisissa vesimärimaalauksissa taas alastomat, eroottisesti latautuneet naishahmot makoilevat himojen puutarhassa tuntemattomien yrttien syleilyssä.

Avaa kuvien katselu Antti Kytömäen Untitled #5 -teoksessa kuulaketjusta tulee liikkuva ja muotoaan muuttava elementti. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Ninni Huttusen suurikokoinen Self-portrait (Crying), jossa taiteilija itkee verenkarvaisia kyyneleitä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Monessa teoksessa tulee esille myös maailman nykytilanne. Pavel Rottsin Climbing a Memory on kiipeilyseinä, johon on tallennettu toisen maailmansodan historiaa. Teoksessa on jälkiä, jotka ovat syntyneet ja jääneet Helsingin rakennuskantaan muistoksi silloisen Neuvostoliiton eli nykyisen Venäjän massiivisista pommituksista suomalaisia siviilejä kohtaan. Sama tilanne toistuu tällä hetkellä Ukrainassa: Venäjä tappaa siviilejä ja tuhoaa rakennuksia ja kaupunkeja välittämättä pätkääkään sodan säännöistä ja inhimillisestä kärsimyksestä.

– Uskon että nykyään taiteilijat miettivät paljon sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja millaisia kipupisteitä eri paikoista löytyy, Petri Ala-Maunus pohtii.

Tänä vuonna Mäntän kuvataideviikkoja leimaa myös yksi erikoisuus: mukana on useita taiteilijapareja ja yllättäviäkin kombinaatioita.

– Jos tuntuu siltä, että ajassa liikkuu tällä hetkellä paljon vihaa, kääntyy asia tässä näyttelyssä päinvastaiseksi. Kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa onnistuu, mikä on hienoa.