Hirvi ui Suomen eteläisimpään asuttuun saareen – vastaavaa ei ole tapahtunut 40 vuoteen

Tutkijan mukaan kyseessä on todennäköisimmin vastavieroitettu, vuoden ikäinen vasa. Hirvien tiedetään uivan parinkymmenen kilometrinkin matkoja.

Utössa on nähty hirvi. Näky on todella harvinainen Saaristomeren eteläosassa, lähes 90 kilometriä Turusta lounaaseen sijaitsevalla ulkosaarella.

Hirven nähnyt utöläinen Jorma Tenovuo kertoo, että ainakaan neljäänkymmeneen vuoteen saarella ei ole hirviä nähty.

– Lähin havainto on ollut Jurmon lähellä 3–4 vuotta sitten. Tämä on niin kaukana avomerellä, etteivät ne tänne mielellään tule, Tenovuo sanoo.

Lintuharrastaja Tenovuo huomasi hirven aikaisin tiistaiaamuna. Hirvi tuli Tenovuon havainnon mukaan Utön saarelle Kökarin suunnasta. Matkaa saarten väillä on noin 25 kilometriä, toki välillä on pieniä puuttomia luotoja.

Hirvi oli Utössä noin puoli tuntia, pelästytti linnut, ja jatkoi sen jälkeen uimalla vielä viiden kilometrin päässä olevaa puutonta Alunskäriä kohti.

– Hirveä seurattiin kaukoputkella ja sinne se nousi. Mitä sitten tapahtui, on arvoitus. Seuraavana on Hiidenmaa Viron puolella, mutta sinne on sata kilometriä.

Utön saarella asuva Jorma Tenovuo kertoo yllättävästä vieraasta Kalle Mäkelän haastattelussa.

Hirvi on hyvä uimari ja osaa myös sukeltaa

Luonnonvarakeskuksen hirvieläintutkija Jyrki Pusenius veikkaa tietojensa pohjalta, että kyseessä on tänä keväänä emonsa vieroittama viime vuoden vasa.

– Nuori hirvi saa aika karun vieroituksen, jos emo synnyttää uuden vasan. Silloin niitä päätyy myös kaupunkien keskustoihin, koska nuorella hirvellä ei vielä ole riittävästi elämänkokemusta, Pusenius sanoo.

Pusenius arvioi, että kyse on vuoden ikäisestä hirvestä, joka etsii itselleen elinaluetta. Todennäköisesti se jatkaa etsimistä kunnes isompi metsäinen saari löytyy.

Puseniuksen mukaan hirvi on hyvä uimari ja niiden tiedetään uineen parinkymmenen kilometrin matkoja. Hirvi osaa myös sukeltaa syömään vesistöjen pohjassa olevia vesikasveja.

– Hirvi syö miellellään vesikasveja, koska niissä on enemmän natriumia kuin maalla kasvavissa kasveissa, sanoo Jyrki Pusenius.