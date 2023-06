Kemiin tulee toinen matkailujäänmurtaja risteilyjen varmistamiseksi – Sampolle suunnitellaan luksuspaketteja

Kemin Matkailu Oy haluaa varmistaa ja vahvistaa talvimatkailun lippulaivatuotettaan, jäänmurtajaristeilyjä. Yhtiö vuokraa Sampon rinnalle Kemiin toisen jäänmurtajan, Arktiksen.

Kalustolisäyksellä pyritään sekä varmistamaan risteilyjen toteutuminen että mahdollistamaan uudenlaiset risteilypaketit. Tavoitteena on kaksinkertaistaa risteilytoiminta lähivuosien kuluessa.

Esimerkiksi viime talvena matkailujäänmurtaja Sampo rikkoutui juuri joulusesongin alla. Tuolloin jouduttiin perumaan loppuunmyydyt risteilyt viikon ajalta. Sen jälkeen Kemiin saatiin vara-alus, joka liikennöi lähes kuukauden.

Risteilyjen peruuntuminen halutaan vastaisuudessa välttää tuomalla Kemiin toinen alus. Arktiksessa on 177 asiakaspaikkaa eli vain kolme vähemmän kuin Sampossa. Sampo on yli 60 vuotta vanha alus ja se on ollut matkailukäytössä 35 vuotta. Sen huolto on vaativaa.

– ”Vanha rouva” tarvitsee välillä erityistä huolenpitoa. Arktis varmistaa, ettei risteilyihin tule katkosta, vaan liikkeelle päästään, oli tilanne mikä hyvänsä, kertoo yhteys- ja kehityspäällikkö Noora Barria Kemin Matkailusta.

Sampo-risteilystä kaavaillaan premium-tuotetta

Jäänmurtajaristeilyille on Kemin Matkailun mukaan paljon kysyntää, ja yhtiöllä on suunnitelmissa laajentaa tuotevalikoimaa. Ensi talvena risteillään edelleen ensisijaisesti Sampolla ja uudella aluksella pilotoidaan uutta.

– Sampo-risteily on niin ainutlaatuinen kokemus, että siitä voisi tehdä lappilaisen luksustuotteen. Risteilyn sisältöä voisi nykyisestä vielä rikastaa ja tehdä Samposta niin sanotun premium-tuotteen. Uudella aluksella toteutettaisiin sellaisia risteilyjä, joita nyt Sampolla tehdään, luonnehtii yhteys- ja kehityspäällikkö Noora Barria.

Uusi alus on turkulaisen merenkulkupalveluyritys Meritien omistuksessa. Parhaillaan Arktista muokataan sopivaksi matkailukäyttöön. Kemiin se saapuu joulukuun alussa. Aluksen entinen nimi on Letto ja se on toiminut väyläaluksena Pohjanlahdella väylien kunnossapidossa sekä jäänmurtotehtävissä.

– Arktis kestää rankemmatkin meriolosuhteet, mikä mahdollistaa Kemissä risteilykauden pidentämisen, kertoo Kemin Matkailu tiedotteessa.

Viime talvikaudesta odotettiin Sampolle jopa ennätyksellisen vilkasta, mutta konerikko kiivaimman sesongin aikaan toi pettymyksen. Risteilyjen perumisista, vara-aluksella kuljetetuille turisteille annetuista alennuksista sekä murtajan korjaamisesta aiheutui huomattava taloudellinen menetys. Kemin Matkailu Oy on kertonut menetyksen olevan useita satojatuhansia euroja.