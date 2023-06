Sähkönmyyntiyhtiö Oomi maksoi asiakkailleen valtion sähköhyvitystä yli 20 miljoonaa euroa

Sähkön hinnan nousu on kurittanut etenkin kotinsa sähköllä lämmittäviä.

Useiden paikallisten sähköyhtiöiden omistama myyntiyhtiö Oomi maksoi asiakkailleen yli 20 miljoonaa euroa sähköhyvitystä.

Sähköhyvitys on yksi valtion keinoista tukea kuluttajia, joiden sähkölaskut nousivat viime talvena rajusti. Oomin asiakkaista noin 70 000 oli oikeutettu hyvitykseen.

Hyvitykset on maksettu huhtikuun ja toukokuun laskuilla. Määrä on ollut joitakin satoja euroja per erä riippuen asiakkaan kulutuksesta ja sähkösopimuksesta.

Hyvitykset määräytyivät kahdessa erässä. Ensimmäinen erä määräytyi marras-joulukuun sähkölaskujen ja toinen tammikuun sähkölaskun perusteella.

Oomi on julkaissut tarkemmat tiedot sähköhyvityksen periaatteista verkkosivuillaan.