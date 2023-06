Perille päästyään moni on allekirjoittanut sanonnan, että matka todellakin on tärkeämpi kuin päämäärä. Olipa kulkuväline ja syy Suomen halki kulkemiseen mikä hyvänsä, reissaajia yhdistävät kuitenkin unohtumattomat kokemukset ja yksimielisyys siitä, että reissu kannatti tehdä. Kun tie kutsuu, on lähdettävä.