Honkarakenne on irtisanonut 22 työntekijää, lisäksi lomautusvaltuutus 145 työntekijälle

Honkarakenteella on tehdas Karstulassa.

Hirsitalovalmistaja Honkarakenteen muutosneuvottelut ovat päättyneet. Honkarakenne on irtisanonut 22 työntekijää.

Lisäksi yhtiö tekee olennaisia irtisanomisperusteisia muutoksia yhteensä 54 työntekijän ja toimihenkilön työsuhteen ehtoihin. Työsuhteen ehtomuutokset toimeenpannaan syksyyn mennessä.

– Irtsianomisperusteiset muutokset tarkoittavat palkkaukseen, työaikaan ja työntekopaikkaan liittyviä kirjauksia, kertoo Honkarakenteen talousjohtaja Maarit Jylhä.

Jylhän mukaan yksittäisten työntekijöiden kohdalla on tehty työsuhteen osa-aikaistamisia.

Honkarakenteen mukaan rakentamisen hiipuminen niin kotimaassa kuin muualla sen vientialueella vaikuttavat negatiivisesti yhtiön toimintaan ja tilauskannan kehittymiseen. Yhtiön tavoitteena on ollut korvata Venäjän viennin liikevaihtoon jättämää aukkoa kotimaasta ja muilta vientialueilta.

Yhtiö aikoo myös lomauttaa henkilökuntaa tämän ja ensi vuoden aikana yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tavoitteen vaatiessa. Yhtiön lomautusvaltuutus koskee yhteensä 145 työntekijää ja toimihenkilöä.

Honkarakenteella on Karstulassa tehdas, jonne on keskitetty kaikki tuotanto. Karstulassa on 65 tuotannon työntekijää ja 78 toimihenkilöä, jotka työskentelevät osittain etänä.

Järvenpäässä ja Tuusulassa sijaitsevat yhtiön näyttelyalue ja hallinto. Kaikkiaan Honkarakenne työllistää 181 henkilöä.

Tehtyjen toimenpiteiden seurauksena yhtiö kirjaa irtisanomisista, henkilöstökuluista sekä muutosturvapalveluista johtuvia kuluja 0,4 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan kesäkuussa 2023, yhtiö kertoo pörssitiedotteessa.

Yhtiön määritelmän mukaisesti uudelleen organisoinnista aiheutuvat kulut ovat oikaisueriä, jotka eivät vaikuta yhtiön oikaistuun tulokseen.

Honkarakenne käynnisti muutosneuvottelut huhtikuun lopulla.

Kello 12.24 lisätty talousjohtaja Maarit Jylhän kommetti irtisanomisperusteisista muutoksista ja lisätty Honkarakenteen henkilöstön määrä.