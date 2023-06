Juhannus lähestyy ja metsäpalovaroitus on voimassa – testaa, tiedätkö missä saat sytyttää nuotion

Metsäpalovaroituksia koskeva laki on yksiselitteinen. Nuotiopaikkaa saa käyttää, jos se on katettu, eristetty maasta ja varustettu hormilla.

Metsäpalovaroitukset ovat olleet koko viikon voimassa suurimmassa osassa Suomesta.

Helteistenn ja kuivien päivien myötä näyttää siltä, että juhannusviikollakin kokot jäävät polttamatta ja makkarat pysyvät kylminä paketeissaan, sillä varoitukset eivät vaikuta hellittävän.

– Itse asiassa laki on aika yksiselitteinen, eli metsä-ja ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa avotulta tehdä, sanoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Jani Jääskeläinen.

Avaa kuvien katselu Jani Jääskeläinen muistuttaa, että tulen sytyttäjä on vastuussa sytyttämästään tulesta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Avotulen määritelmä on selkeä, mutta ei niinkään yksiselitteinen, jos sitä yrittää hyödyntää kaikkiin suomalaisten pihoilta löytyviin erilaisiin grilliratkaisuihin.

– Avotuleksi lasketaan sellainen tuli, joka voi levitä kipinöinnin tai maapohjan kautta, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuussuunnittelija Eeva Marjotie.

Tulisija ei täytä avotulen määritelmää, jos se on maasta eristetty, katoksen alla ja varustettu hormilla.

Kaasugrilli on varma valinta mökkeilijöille, jotka eivät ole varmoja, saavatko käyttää pihansa tulisijaa metsäpalovaroituksen aikana. Retkeilijöille turvallinen valinta on retkikeitin.

Uudet säännöt kieltävät kokonaan

Maanomistajalla on oikeus asettaa omia sääntöjä tulentekopaikoilleen.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on vastuussa suuresta osasta Etelä-Karjalan suosituimmista retkeilykohteista. Säätiö on päivittämässä omien tulentekopaikkojensa sääntöjä. Tulta ei jatkossa saa sytyttää edes säätiön uusissa grillikatoksissa silloin, kun metsäpalovaroitus on voimassa.

– Meillä on monet, varsinkin uudet, grillikatokset tehty aika avoimiksi hienojen maisemien vuoksi. Vaikka katoksissa on hormi, on näissä katoksissa kipinävaara suurten ikkuna-aukkojen vuoksi, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Taipalsaarella sijaitseva Päihänniemi on yksi monista Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkeilykohteista. Virkistyssäätiön kohteissa on tarjolla ilmaiset polttopuut. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Moni ei välitä varoituksista

Kouvolassa Repoveden kansallispuistossa on useampi nuotiopaikka, joissa saa pitää tulta metsäpalovaroituksen ollessa voimassa.

Maksullisten vuokrakotien lisäksi retkeilijä voi paistaa eväitään Lapinsalmen riippusillan kupeessa sijaitsevalla isolla kodalla sekä Kuutinlahden kodalla. Muita Repoveden retkikohteita koristavat kyltit, joissa muistutetaan, että nuotiopaikkoja ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana.

– Tosi moni ihminen joko ei tiedä tai sitten ei välitä metsäpalovaroituksista. Olemme poliisin ja erävalvonnan kanssa tehneet yhteiskeikkoja puistossa, joissa olemme näistä kielletyistä nuotioista huomatelleet ja valistaneet retkeilijöitä, kertoo erityisasiantuntija Sanna-Kaisa Rautio Metsähallituksesta