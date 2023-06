Ruokavirasto: Ukrainasta tuotujen lemmikkien maahantuloa kiristetään

Ukrainalaisia lemmikkejä on saanut tuoda Suomeen lievennytyin ehdoin Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen. Lievennyksiä on käytetty myös väärin.

Ukrainasta saapuvien lemmikkieläinten maahantulovaatimukset muuttuvat heinäkuusta alkaen, Ruokavirasto tiedottaa.

Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen lemmikkikoiria, -kissoja ja -frettejä on saanut tuoda Ukrainasta Suomeen lievennetyin perustein. Omistajille on maahantulon yhteydessä annettu jatko-ohjeet muun muassa rabiesrokotusta ja lemmikin eristämistä varten. Koirat on tähän mennessä myös lääkitty ekinokokkiloisen häätämiseksi.

Euroopan komissio on hiljattain päättänyt, että nämä lievennykset päättyvät 30. kesäkuuta. Jatkossa ukrainalaisten lemmikkien on täytettävä normaalit lainsäädännön määrittelemät maahantuloehdot ennen Suomeen saapumista.

Jatkossa sellaiset lemmikit, jotka eivät täytä maahantuloehtoja, voidaan palauttaa lähtömaahan tai lopettaa omistajan kustannuksella.

Väärinkäytöksistäkin raportoitu

Venäjän hyökkäyssodan aikana Suomeen on saapunut ukrainalaisten pakolaisten mukana yli 2 100 lemmikkiä. Ruokaviraston rajaeläinlääkäreiden mukaan lemmikkien kevennettyjä maahantulovaatimuksia on myös käytetty väärin.

Ruokaviraston jaostopäällikkö Kitty Schulman kertoo, että muun muassa rajaeläinlääkärit ja Tulli ovat raportoineet tapauksista, jossa Suomeen on tuotu muitakin kuin omia lemmikkejä. Sen lisäksi maahan on tuotu eläimiä, jotka on ollut tarkoitus myydä Suomessa tai EU:n alueella eteenpäin.

– Viraston tietoon on tullut yksittäisiä tapauksia. Tulli on ilmoittanut myös tilanteista, joissa suomalaiset omistajat ovat olleet rajalla ukrainalaista lemmikkiä vastassa, Schulman kertoo.

Ruokavirasto on tähän mennessä korvannut ukrainalaisten lemmikkieläinten terveystarkastukset, lääkitykset ja rabiesrokotukset. Väärinkäytöksiä on havaittu eläinlääkärissä esimerkiksi siten, että ukrainalaisen pakolaisen lemmikin tiedoissa onkin ollut suomalaisen omistajan nimi.

Ilmiö on Schulmanin mukaan Euroopan-laajuinen. Selkeissä tapauksissa eläimen maahantulo on evätty tai eläin on määrätty palautettavaksi tai lopetettavaksi. Osa tapauksista on määrätty seuraamusmaksu.

Rabiestapauksia ei ole havaittu

Maahantulovaatimusten tarkoitus on suojata ihmisten ja eläinten terveyttä. Ukrainassa esiintyy eläimen pureman välityksellä leviävää raivotautia eli rabiesta sekä ihmisten terveydelle vaarallista myyräekinokokkia.

Ruokaviraston tietojen mukaan Suomessa tai Euroopassa ei ole raportoitu yhtään Ukrainasta peräisin olevaa rabiestapausta.