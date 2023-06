Mikä räppiä vaivaa? – Viimeksi näin ankeaa 30 vuotta sitten

Yksikään hip-hop -kappale tai -albumi ei ole päässyt Billboard 200- tai Hot 100 -listojen kärkeen kuluvana vuonna. Yhdysvaltain myynneistä kertovia listoja ylläpitävä musiikkimedia Billboard uutisoi asiasta maanantaina.

Viimeksi näin pitkä aika ilman rap-hittejä on kulunut vuonna 1993, eli räppimenestys jenkeissä on ollut laiskinta 30 vuoteen.

Ero viime vuoteen on merkittävä. Vuoden 2022 kesäkuun alkaessa hip-hop -listaykkösalbumeja oli ollut jo peräti kuusi: Gunnan DS4Ever, Lil Durkin 7720, Tyler The Creatorin Call Me If You Get Lost, Pusha T:n Its Almost Dry, Futuren I Never Liked You ja Kendrick Lamarin Mr. Morale & The Big Steppers.

Listaykköshittejä räpin puolelta olivat olleet Jack Harlowin First Class sekä Futuren ja Draken Wait For U.

Tilalle kantria, korealaista ja kolumbialaista

Räpin sijasta jenkkien ykkösalbumeina ovat tänä vuonna olleet Tomorrow X Togetherin The Name Chapter: Temptation , Karol G:n Mañana Será Bonito, Morgan Wallenin One Thing at a Time ja Stray Kidsin 5-STAR.

Siispä siinä missä viime vuonna listoilla oli ”Made in U.S.A*” -*räppiä, on tänä vuonna meno kansainvälinen: Tomorrow X Together ja Stray Kids ovat molemmat eteläkorealaisia poikabändejä, Karol G taas kolumbialainen r'n'b-tähti.

Missä räppi?

Billboard tarjoaa muutaman selityksen hip-hop -julkaisujen puuttumiselle listoilta.

Toisin kuin viime vuonna, räpin ”vanhat” suurnimet eivät julkaisseet alkuvuodesta levyjä. Räpin sukupolvenvaihdos on edelleen kesken, kun 2010-luvun tähtirosteri Kendrick Lamarista Drakeen, J. Coleen ja Nicki Minajista Tyler The Creatoriin on edelleen vallassa.

Uudemmat tekijät Megan Thee Stallionista Lil Babyyn eivät vaikuta vielä nousevan edellämainittujen statukseen: Pitkät tauot projektien välillä ja julkaisujen suosion epätasaisuus estävät uusien kiintotähtien syntymisen.

Nytkin nousevat nimet Lil Durk ja Moneybagg Yo julkaisivat uudet levyt kesän alussa, mutta ne eivät näytä päätyvän listojen kärkeen.

Kantria ja lattaria tilalle

Hip-hop on ollut vuodesta 2018 isoin musiikkigenre Yhdysvalloissa. Billboard kuitenkin arvioi, että sen valta-asema on murtumassa. Manttelinperijöiksi arvioidaan lattarimusiikkia ja kantria.

The Economistin mukaan asia voi hyvinkin olla näin, sillä espanjaksi laulettu musiikki tuotti viime vuonna miljardin dollarin verran levynmyyntituloja.

Suomessa taas hip-hop voi hyvinkin paksusti, sillä 14.6. Top10-albumeista yli puolet oli hip-hoppia.