Lähikala taivaltaa verkosta pannulle alle kahdeksan kilometriä – seurasimme kuhan matkaa kalastajalta keittiömestarille

Pientuottajien toimittama lähiruoka on ravintoloille laadun tae ja keino erikoistua. Keittiömestarien mukaan ravintolamaailmassa ei ole paluuta kaukaa tuotuihin raaka-aineisiin.

– Sieltä se Mamin kuha tulee, kalastaja Hannu Lahtonen toteaa ja vetää verkkoon takertuneen kalan veneeseensä.

Turun saariston kalastuskausi on lopuillaan, sillä lämpenevät ilmat saavat kalat kohta kaikkoamaan kylmempiin vesiin.

Lahtonen ajaa kalastamansa kalat Turun kauppahalliin lähes päivittäin. Siinä vaiheessa kun kala päätyy kalaliike S. Wallinin käsittelyyn, on se vajaan vuorokauden vanhaa. Lyhyet toimitusmatkat Turun saaristosta takaavat tuoreen kalan saatavuuden.

– Turussa syödään Suomen tuoreinta kalaa, Lahtonen kehaisee.

Tutut tuottajat ovat laadun tae

S. Wallinin kauppiaan Jaakko Maneliuksen mukaan asiakkaat osaavat nykyään vaatia läheltä kalastettua kalaa.

Lähikalan saatavuuden kannalta elintärkeää on tiivis yhteistyö kalastajien kanssa. Keskustelua kalansaaliista käydään jatkuvasti.

– Meidän on tiedettävä mitä kalaa on saatavilla, jotta asiakkaamme tietävät, mitä voivat omille asiakkailleen tarjota. Yhteispeliä se on alusta loppuun asti, Manelius kertoo.

Lähes silmää nopeamman fileoinnin jälkeen aamulla pyydetyt kuhat matkaavat Turun jokirantaan ravintola Mamiin. Matkaa kalalle verkosta pannuun on kertynyt linnuntietä 7,9 kilometriä.

Ravintolan tarjoama tuore kala on keittiömestari Marko Rauhalan ylpeyden aihe.

– Välillä se on jopa niin tuoretta, ettei kuolonkankeus ole vielä tullut. Silloin tietää, että kala kestää muutaman hetken meidänkin kylmiössä.

Myös keittiömestari Rauhala liputtaa yhteydenpidon tärkeyden puolesta. Kun kontakti tuottajaan on luotu, on toiminnalla kasvot.

– Jos tuotteessa on jotain vikaa, on helppo sanoa tuottajalle, että nyt ei mennyt ihan putkeen. Ja he tietävät sen itsekin, Rauhala selittää.

Kalankäsittelijä Vesa Aallon (vas.) terävä veitsi viiltää kuhan fileiksi noin minuutissa. Nikolai Tabunov suomustaa kalat fileointia varten. Kuva: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Pienen tilan tuote voi olla ravintolan erikoisuus

Mamin keittiömestari Marko Rauhala pohtii lähiruoan käytön seurauksia laajemminkin. Ostamalla läheltä ravintolat pitävät osaltaan Suomen pyörimässä.

– Nykyään ei ole helppoa toimia maanviljelijänä tai kalastajana. Koen, että on tärkeää tukea toimintaa ja pitää rahat lähialueella, Rauhala sanoo.

Lähiruoka voi olla ravintolalle mahdollisuus erikoistua. Kun tuotantomäärät ovat pieniä, ei laatutavaraa riitä ihan kaikille. Esimerkiksi Ravintola Mamin listoilla tarjottavaa vasikanlihaa ei ravintolan ulkopuolelta helpolla löydy.

– Työntekijän on kiva kertoa asiakkaalle, että vasikka on tullut Eskolan tilalta. Näin hän saa lihaa luiden ympärille omaan tarinaansa, Rauhala kertoo.

Keittiömestari Antti Vahtera pelkää perinteisen kalastuselinkeinon olevan vaakalaudalla, jos Saaristomeren tilaa ei saada nopeasti korjattua. Suvi Pulliainen haastattelee.

Lähellä tuotettu vakiinnuttaa asemansa tulevaisuudessa

Pitkän linjan ammattilainen, keittiömestari Antti Vahtera kertoo lähellä tuotetun ruoan valikoiman kasvaneen valtavasti vuosien saatossa.

– Jos mennään ajassa kolmekymmentä vuotta taaksepäin, tarjolla oli ehkä perunaa, porkkanaa ja kalaa. Nyt meillä on saatavilla kesällä ja talvella erinomaisia raaka-aineita, joita aiemmin ei ollut, Vahtera toteaa.

Nykyisten valikoimien lisäksi Vahtera haluaisi nähdä suomalaisten lautasilla enemmän Saaristomeren haukea. Monen roskakalaksi mieltämästä eväkkäästä saa keittiömestarin mielestä parhaan kalamurekkeen.

Kumpikaan keittiömestari ei usko, että ravintolamaailmassa palattaisiin kaukaa tuotuihin raaka-aineisiin. Päinvastoin, he ennustavat, että lähiruoasta tulee uusi vakio.

– En usko, että me syömme täällä Suomessa kengurua. Kyllä meidän pitää uskoa siihen, mitä meillä täällä on saannissa. Ollaan ylpeitä niistä tuotteista ja viedään sitä gastronomista osaamista eteenpäin, Vahtera summaa.

