Itämeren putkiräjähdyksestä paljastui jälleen uutta tietoa, ja nyt tapausta läheltä seuraava asiantuntija paljastaa oman teoriansa

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA vetosi Ukrainaan viime vuoden kesäkuussa, ettei Ukraina räjäyttäisi Nord Stream -kaasuputkia. Alankomaiden yleisradioyhtiö NOSin mukaan Yhdysvallat sai tiedon Ukrainan suunnitelmista Alankomaiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelulta.

Asia selvisi, kun NOS tutki tapausta yhteistyössä Saksan yleisradioyhtiö ARD:n ja saksalaisen viikkolehden Die Zeitin kanssa.

Alankomaiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu MIVD:n keräämien tiedustelutietojen mukaan kesäkuulle suunnitellusta iskusta olisi vastannut Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi. Muutaman sukeltajan oli tarkoitus toteuttaa isku pientä purjevenettä apunaan käyttäen. Isku oli tarkoitus tehdä täysin salassa Zelenskyiltä.

Yleisradioyhtiön mukaan MIVD:n rooli tapauksessa on merkittävä, sillä se onnistui keräämään yksityiskohtaista tietoa Ukrainan aikeista muita aiemmin. MIVD ei ole kuitenkaan missään vaiheessa suostunut kommentoimaan asiaa.

Ukraina päätti lopulta luopua kesäkuulle kaavaillusta iskusta, mahdollisesti juuri Yhdysvalloista saapuneen varoituksen vuoksi. Hollannin yleisradion lähteiden mukaan CIA ei ollut tietoinen siitä, että Ukraina olisi suunnitellut uutta iskua myöhemmälle ajankohdalle.

Venäjältä Saksaan kulkeneet merenalaiset kaasuputket räjäytettiin lopulta viime syyskuussa, kolme kuukautta Yhdysvaltain antaman varoituksen jälkeen.

Avaa kuvien katselu Karttaan merkitty Nord Stream -putket ja sen vuotokohdat. Kuva: Tiina Paju / Yle

Iskuista liikkunut lukuisia teorioita

Ei ole edelleenkään varmaa, kuka on Nord Stream -putkiin tehtyjen iskujen takana. Asiasta on esitetty lukuisia eri teorioita. Esittelemme teoriat tässä.

1. Venäjä?

Aluksi iskusta epäiltiin Venäjää. Väitettä tukee pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden tekemä selvitys, jonka mukaan venäläisiä aluksia oli räjähdystä edeltävinä kuukausina ainakin kolme kertaa lähellä kaasuputkien räjähdyspaikkoja. Viimeisin vierailu alueella tapahtui vain alle viikko ennen räjähdyksiä.

Tuolloin alueella havaittiin alus, jota käytetään tuki- ja pelastusaluksena sukellusveneoperaatioissa.

2. Yhdysvallat?

Helmikuussa yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja Seymour Hersh väitti, että CIA olisi toteuttanut Valkoisen talon tilaaman salaisen operaation kaasuputkien sabotoimiseksi. Hershin mukaan Norja olisi avustanut Yhdysvaltoja operaatiossa.

Ennen hyökkäyssodan alkamista Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi Nord Stream -hankkeen olevan mennyttä, mikäli Venäjä hyökkää Ukrainaan.

– Lupaan, että meillä on siihen keinot, Biden uhosi tuolloin.

Biden kommentoi Nord Stream -hankkeen tulevaisuutta juuri ennen hyökkäyssodan alkua.

3. Ukraina?

Viime aikoina räjäytysten tutkinnassa taas on ilmennyt yhä enemmän viitteitä siitä, että Ukraina olisi jollain tavalla osallinen tapauksessa.

Maaliskuussa sanomalehti New York Times kertoi, että ukrainalaismielinen ryhmä olisi Nord Stream -kaasuputkien räjäytysten takana. Lehden tiedot perustuivat nimettömänä puhuneisiin virkamieslähteisiin.

Myöhemmin Saksan poliisi väitti tunnistaneensa aluksen, jota käytettiin räjähdysaineiden ja sukeltajien kuljettamiseen Nord Stream -kaasuputkille. Aluksen oli vuokrannut puolalainen yritys, jonka omistaa kaksi Ukrainan kansalaista.

Myös Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi toukokuussa, että tutkijat olisivat onnistuneet jäljittämään iskupaikan lähellä liikkuneen veneen peiteyritysten kautta Ukrainaan ja sen armeijaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kiistänyt jyrkästi kaikki väitteet Ukrainan osallisuudesta.

Asiantuntija: uudet tiedot eivät muuta mitään

Ruotsi on johtanut Nord Stream -räjäytysten tutkintaa yhdessä Tanskan ja Saksan kanssa.

Nord Stream -räjäytysten tutkintaa tiiviisti seurannut ruotsalainen tiedusteluasiantuntija Joakim von Braun uskoo, että NOSin levittämät tiedot Ukrainan suunnitelmista räjäyttää Nord Stream -kaasuputket pitävät paikkansa.

– Pidän uusia tietoja hyvin luotettavina ja uskottavina.

von Braunin mukaan uudet tideot eivät kuitenkaan muuta hänen käsitystään tapahtumista.

Sekä Yhdysvalloilla että Ukrainalla on voinut olla omat intressinsä, joiden myötä heidän olisi voinut nähdä hyötyvän putkien räjäyttämisestä. Yhdysvallat on tavoitellut vahvempaa jalansijaa Euroopan energiamarkkinoilla, ja maa onkin hyökkäyssodan myötä saanut lisättyä kaasun vientiä Euroopan mantereelle. Seymour Hersh väitti helmikuussa julkaisemassaan kirjoituksessa, että Joe Biden olisi ollut huolissaan siitä, että Itämeren kaasuputket vähentäisi Euroopan riippuvuutta Yhdysvalloista energian toimittajana.

Zelenskyi on puolestaan vastustanut Nord Stream 2 -hanketta alusta lähtien ja kertonut projektin olevan uhka koko Euroopalle.

von Braun uskoo kuitenkin Venäjän syyllisyyteen, ei Ukrainan tai Yhdysvaltojen.

– Räjäytysten aikaan kaasun vienti putkien kautta oli jo lakannut, ja uskon Zelenskyin ymmärtäneen, että operaatiota on turha toteuttaa.

– Kaasutoimitusten lakattua miljardien eurojen arvoinen hanke oli muuttunut Venäjälle roskan arvoiseksi, eikä putkien räjäyttämisestä sinänsä aiheutunut heille suurta vahinkoa. Uskon, että Venäjä halusi putket räjäyttämällä osoittaa, että se kykenee tarvittaessa räjäyttämään muutakin.

von Braun muistuttaa, että valtaosa koko maailman verkkokaapeleista kulkee yhdellä merellä, Pohjois-Atlantilla. Jos Venäjä päättäisi leikata poikki kyseiset kaapelit, se voisi katkaista verkkoyhteydet lähes koko maailmasta.

Lisäksi venäläisten sotilas- ja siviilialusten tiedetään kartoittaneen Itämerellä ja Pohjanmerellä merenpohjan kriittistä infrastruktuuria, kuten kaasuputkia, tietoliikennekaapeleita, sekä tuulivoimapuistojen sähkökaapeleita.

– Venäjä on ainoa maa koko maailmassa, jolla on sukellusveneitä, jotka kykenevät suorittamaan erilaisia operaatioita jopa kuuden kilometrin syvyydessä, von Braun muistuttaa.

von Braun haluaa muistuttaa myös muista asioista, jotka viittaavat Venäjän syyllisyyteen Nord Stream -iskuissa.

– Räjähdyksiä edeltäneiden Nato-harjoituksen aikaan Itämerellä havaittiin kuusi venäläistä alusta. On todennäköistä, että harjoituksiin osallistuneet maat harhautuivat seuraamaan venäläisalusten liikkeitä, jolloin Venäjä käytti Puolasta vuokrattua purjevenettä operaation suorittamiseen.

von Braun kommentoi myös Saksan poliisin tietoja, joiden mukaan Nord Stream -operaatiossa käytetyn purjeveneen vuokraamiseen olisi liittynyt kaksi Ukrainan kansalaista.

– Veneen vuokranneen yrityksen omistanut nainen oli kyllä syntynyt Ukrainassa ja oli näin maan kansalainen. Myöhemmin on selvinnyt, että hän on pitkään ollut myös Venäjän kansalainen. Tietääkseni myös toisella tapaukseen liitetyllä henkilöllä on vahva yhteys Venäjälle.