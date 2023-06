Uhanalaisia lettoja uhkaa umpeenkasvu, ja siksi niiden kartoitus on tehtävä pian

Isoa osa letoista on sotien jälkeen raivattu ja ojitettu pelloiksi tai metsämaaksi. Nyt letoilla elävät uhanalaiset lajit yritetään pelastaa etsimällä myös ennallistettavia ja suojeltaviakin suokohteita.

Uhanalaiset lettosuot kartoitetaan laajasti ensimmäistä kertaa Manner-Suomessa. Tänä kesänä ovat vuorossa ainakin pohjalaismaakunnat.

Inventointi on osa laajan Helmi-ohjelman LETOT-hanketta. Ensimmäiset kartoitukset alkoivat kolme vuotta sitten.

Letto on Suomen soista ravinteikkain, minkä vuoksi sen kasvillisuus on omaleimaista.

Pohjalaismaakunnissa kartoittavia kohteita on moneen muuhun alueeseen verrattuna vähän, vain reilut 30. Usean ely-keskuksen alueella kohteita on jopa satoja.

Pohjoisessa inventointikohteita joudutaan priorisoimaan niiden suuren määrän vuoksi.

Myös kolmen pohjalaismaakunnan alueella on tavoitteena on käydä läpi, paljonko lettoja löytyy ja mikä on niiden tila sekä ennallistamis- ja suojelutarve.

Alustavien tietojen perusteella eniten lettoja löytyy Keski-Pohjanmaalta. Harvassa ne ovat Etelä-Pohjanmaalla ja etenkin Pohjanmaalla.

Lettojen kartoituksella on kiire, sillä niitä uhkaa umpeenkasvu. Samalla uhkaa kadota useita eliölajeja, sillä letoilla elävät lajit eivät menesty muilla suotyypeillä.

– Lettosoiden uhanalaistumiseen on useita syitä. Soita on sotien jälkeen raivattu ja ojitettu pelloiksi tai metsänkasvatukseen, ja myös perinteinen niiton ja laidunnuksen loppuminen vaikuttaa osaltaan, luettelee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankekoordinaattori Anna-Liisa Granqvist.

Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Niillä viihtyy monipuolinen eliölajisto: putkilokasveja ja sammalia, muun muassa punakämmekkä sekä lettoväkäsammal.

Herkkiä muutokselle, vaikeita ennallistaa

Moni rehevä suotyyppi on uhanalainen. Letot ovat erityisen herkkiä muutokselle. Avoin kasvupaikka saa lettolajit kukoistamaan, kertoo Granqvist.

– Jos leton vesitalous muuttuu, muuttaa myös kasvillisuus. Umpeenkasvu on suurin uhka: jos jokin kohta kuivuu, kasvaa siihen koivua sekä karumman paikan lajeja. Silloin lettokasvillisuus taantuu, kuvailee Granqvist.

Myöskään lettojen ennallistaminen ei ole helppoa. Karummat suot ovat helpoimpia ennallistaa, vaikka nekin vaativat suunnittelua.

– Ennallistamistyö letoilla on vasta alussa, jonkin verran sitä on tehty, mutta enimmäkseen suojelualueilla. Urakka pitäisi suunnitella todella tarkkaan. Esimerkiksi vääränlaisen, happaman veden ohjaaminen suoalueelle aiheuttaa sen hitaan näivettymisen.

Valtakunnallisesti lähes kaikki lettotyypit ovat uhanalaisia, Etelä-Suomessa jopa äärimmäisen uhanalaisia.

Lettojen maastokartoitukset alkoivat Suomessa jo kolme vuotta sitten. Kohteet on valittu vihjeaineiston perusteella.

Vihjeitä on saatu muun muassa laji.fi-sivuston kautta ja soiden suojelun täydennysehdotuksesta sekä GTK:n aineistosta.