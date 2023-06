Yhdysvaltalainen sijoitusjätti osti Hämeenlinnasta lähes 200 asuntoa – selvitimme, miksi ulkomaiset sijoittajat haluavat suomalaisia kiinteistöjä

Emilia Korpela kertoo, mistä on kyse ilmiössä, jossa yhä useampi kiinteistö on ulkomaisen sijoittajan omistama. Video: Dani Branthin / Yle

Jo joka kolmannen sijoituskiinteistön omistaa ulkomainen ammattisijoittaja, selviää KTI Kiinteistötiedon markkinakatsauksesta. Sijoituskiinteistöt ovat siis esimerkiksi asuntoja, toimistoja, hotelleja ja kauppakeskuksia.

Ilmiö näkyy esimerkiksi Hämeenlinnassa, josta yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö KKR osti Kruunuasunnoilta hiljattain lähes 200 vuokra-asuntoa. Yhteensä kaupassa vaihtoi omistajaa 1200 asuntoa eri kaupungeissa.

Avaa kuvien katselu Ammattimaisesti toimivien ulkomaalaisten sijoittajien suorat kiinteistösijoitukset ovat kasvaneet kymmenen vuoden aikana tasaisesti.

Selvitimme, mitä merkitystä trendillä on ja miksi ulkomaalaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita suomalaisista kiinteistöistä.

Miksi amerikkalaista yhtiötä kiinnostaa asunnot Hämeenlinnassa?

Hämeenlinna on Suomen vuokrantantajien 2022 kaupunkirankingissa häntäpäässä. Kaupunkiranking vertailee kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla, kuten tuotto-odotuksilla ja väestönkehityksellä. Hämeenlinna sijoittui vertailussa sijalle 23.

Suomen vuokranantajien analyytikko Antti Luukkanen ei arvioi yksittäistä kauppaa, mutta toteaa, että Hämeenlinna on hyvin tyypillinen esimerkki kaupungista, jossa on sijoittajan kannalta sekä hyviä että huonoja puolia.

Sijoittamisen näkökulmasta haasteita tuo se, ettei kaupunki ole esimerkiksi yliopistokaupunki ja se on melko kaukana suurista kaupungeista. Toisaalta taas kaupunki ei kärsi muuttotappiosta ja töitä riittää. Vuokratuottoja katsottaessa Hämeenlinna on pärjännyt hyvin.

Luukkanen toteaa, että sijoittaja voi pärjätä jokaisessa kaupungissa, jos hän pitää huolta asunnosta ja vuokrasuhteesta.

Vakaat olot ja vähäinen kilpailu vetää Suomen markkinoille

Isommassa kuvassa Suomi on ulkomaisille sijoittajille kiinnostava, koska Suomessa ei ole aiemmin ollut niin kovaa kilpailua, eli uusia toimijoita on mahtunut markkinoille hyvin, kertoo Suomen Pankin neuvonantaja Kimmo Koskinen.

Erityisesti nollakorkojen aikana juuri asuntosijoittamisen suosio maailmanlaajuisesti kasvoi edullisen lainan ja tasaisen tuotto-odotuksen vuoksi.

Suomi on myös ylipäätänsä kiinnostava sen vakaiden olojen ja euron vuoksi. Sijoittajien on helpompaa ennakoida, mitä maassa tapahtuu.

Suomessa kaupungistuminen on ollut hitaampaa kuin Ruotsissa, mutta muutos näkyy myös Suomessa. Yhä useampi suomalainen asuu kaupungissa. Siksi isoimmissa kaupungeissa on kärsitty asuntopulasta, mikä on hyvä maaperä uusille asuntorakennusprojekteille.

Avaa kuvien katselu Yhä useampi suomalainen asuu kaupungissa. Tässä toritunnelmaa Hämeenlinnan torilta viime huhtikuulta. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Tällä hetkellä kiinteistökaupat ja rakentamisinto näyttävät hyytymisen merkkejä maailmanlaajuisesti, kun korot singahtivat nopeasti nollasta ylöspäin.

KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva uskoo, että Suomi on kuitenkin jatkossakin kiinnostava sijoituskohde myös ulkomaisten sijoittajien silmissä.

– Juuri nyt on hiljaisempaa, mutta ei ole syytä uskoa mihinkään joukkopakoon ja sijoittajien lähtemiseen Suomesta. Suomi on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisissä sijoitusmarkkinoissa.

Ulkomaiset vuokranantajat voivat lisätä byrokratiaa

Vuokralaisten etujärjestö Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo, että järjestö seuraa huolissaan kehitystä. Sisarjärjestöistä muista mailta on kiirinyt huonoja kokemuksia ulkomaisten omistajien toimista.

Järjestö pelkää, ettei ulkomaisia toimijoita kiinnosta maine hyvänä vuokranantajana. Tuloksen saaminen voi olla sijoittajalle Viitan mukaan mainetta tärkeämpää.

Huonevuokralaki suojaa vuokralaisia, mutta ilmiö voi johtaa esimerkiksi siihen, että sijoittaja säästää korjauskuluista.

– Tulee kuluneen näköisiä asuntoja, ränsistyneitä ikkunankarmeja. Sisällä ei tehdä viiden tai kymmenen vuoden remontteja asunnon viihtyvyyden ja asiakkaiden pysyvyyden vuoksi, Viita sanoo.

Hän muistuttaa, ettei kaikkien ole helppo muuttaa pois huonosti hoidetusta asunnosta. Kehityksen myöstä myös asumistuet valuvat ulkomaisten omistajien taskuihin.

Avaa kuvien katselu Vuokralaiset ry:ssä pelätään, ettei ulkomaisia sijoittajia kiinnostaa pitää huolta asuinviihtyvyydestä. Kuvituskuva. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Lisäksi Viita uskoo, että ulkomaisten vuokranantajatahojen kanssa toimiminen on kasvottomampaa ja byrokraattisempaa.

Viidan mukaan vielä Suomessa ei ole näkynyt uhkakuvien toteutumista, koska sijoittajien ostamat kiinteistöt ovat usein melko hyvässä kunnossa. Todellisuus nähdään vasta yli kymmenen vuoden päästä.

Entä liittyykö muutokseen Viidan mielestä hyviä puolia? Viita uskoo, että Suomen Pankki tuo niitä kyllä esiin.

Annetaan siis Suomen Pankille puheenvuoro.

Ulkomaalaiset sijoittajat lisäävät kilpailua

Viita on oikeassa: kun Suomen Pankin neuvonantajalta Kimmo Koskiselta kysyy ilmiön huonoja puolia, hän aloittaa mieluummin hyvistä seikoista. Niitä on Koskisen mielestä enemmän.

Kiinteistökaupat nojaavat vahvasti lainarahaan. Yleensä ulkomaiset sijoittajat tuovat rahoituksen mukanaan kotimaastaan. Näin lainat ja niiden riskit eivät painotu pelkästään suomalaisten rahoittajien harteille.

Jos kaikki rakennusprojektit tehtäisiin kotimaisella rahalla, rakennusprojekteja olisi vähemmän. Ulkomaalaisten sijoittajien rahojen turvin rakennetaan esimerkiksi asuntoja paikkoihin, joissa niistä on pulaa. Ja rakennusprojektit myös työllistävät.

Koskinen nostaa esiin myös yritysten maksukyvyn. Kun alalla on enemmän toimijoita, kiinteistöt vaihtavat helpommin omistajaa.

Näin kiinteistöjen omistajan rahat eivät ole niin tiukasti sidottu rakennuksiin, vaan tarpeen tullen yritys voi myydä ne eteenpäin. Suomalaiset sijoittajat taas voivat hajauttaa rahojaan entistä paremmin myymällä kiinteistöjään ja sijoittamalla puolestaan rahat esimerkiksi ulkomaille tai muihin sijoituskohteisiin.

KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva lisää, että ulkomaalaiset toimijat lisäävät kilpailua vuokralaisista. Kiristynyt kilpailu on hillinnyt hänen mukaan vuokrahintoja etenkin pääkaupunkiseudulla.

– Meillä on tarjonta kasvanut paljon, ja sitä kautta myös markkina on aidosti kilpailtua. Aikaisemmin monessa paikassa on myyty niukkuutta, nyt täytyy kilpailla vuokralaisista.

Kiristynyt kilpailu ei ole kuitenkaan laskenut vuokra niin paljon, kuin olisi ollut mahdollista. Yle selvitti vuoden alussa syitä sille, miksi vuokrat eivät laske, vaikka vapaita asuntoja on läjäpäin. Esimerkiksi osa sijoitusjäteistä piti asuntoja tarkoituksella tyhjinä.

Avaa kuvien katselu Ulkomaiset sijoittajat lisäävät rakentamista Suomessa. Kuvituskuva. Kuva: Matti Myller / Yle

Kalevan mielestä ei ole kovinkaan mielekästä erotella ulkomaisia ja kotimaisia sijoittajia, koska kansalaisuus ei vielä kerro sijoittajan toimintatavoista. Sekä suomalaisia että ulkomaisia sijoittajia on hyvin erilaisia: osan strategia on esimerkiksi myydä nopeasti kiinteistöjä eteenpäin ja osa haluaa pitää kiinni omistuksistaan pitkän aikaa.

Yleensä kansainväliset sijoittajat haluavat kehittää kiinteistöiden arvoa, koska ne on tarkoitus myydä joskus voitolla.

– Missään nimessä vastuullisen omistajan ei ole järkevää päästää kiinteistöjen kuntoa heikkenemään, jotta niiden vuokrattavuus ja arvo säilyy, Kaleva sanoo.

Koskelan mukaan riskit liittyvät enemmän siihen, että suomalaisten kiinteistömarkkinoiden houkuttelevuus kärsisi. Sijoittajat seuraavat tarkkaan maan taloustilannetta ja velkaantumista.

Mutta voisiko esimerkiksi Hämeenlinnasta lähes 200 asuntoa ostanut yhtiö hylätä sijoituksensa ja jättää asunnot suomalaisten ongelmaksi.

KTI Kiinteistötiedon Hanna Kalevan mukaan mitä tahansa voi tapahtua, mutta jos asiat menisivät huonosti, asia on ensisijaisesti lainanantajien ongelma.

Nousseista kustannuksista ja koroista huolimatta ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että tällaisia ongelmia tapahtuisi.

Voit keskustella aiheesta 17.6. kello 23.00 saakka.