Marko Kilven Undertaker-dekkarisarjasta tehdään tv-sarja

Tv-sarjasta suunnitellaan useampaa tuotantokautta, sillä sen pohjana on kuusi romaania. Tv-sarja on saanut Suomen elokuvasäätiön kehittämistuen.

Kuopiolaisen kirjailijan ja kansanedustajan Marko Kilven Undertaker-dekkareista tehdään tv-sarja. Sarjasta on tehty sopimus, joka pohjautuu koko kuusiosaiseen kirjasarjaan. Sen viimeisin osa on ilmestynyt toukokuussa.

Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt tv-sarjalle 30 000 euron kehittämistuen, jonka myötä sarjaa päästään kehittämään ja kirjoittamaan.

Kilven mukaan yhdestä tuotantokaudesta tulee noin kahdeksan jakson mittainen ja tuotantokausia on tarkoitus tehdä useita. Sarja suunnataan kansainväliseen levitykseen.

Kilpi olettaa, että sarjan esityskieleksi on tulossa suomi.

– Suoratoistopalvelut on muokanneet tätä ajattelua aika paljonkin. Varsinkin Netflix linjasi jo monta vuotta sitten, että ei ole niinkään kiinni siitä, että millä kielellä näitä tehdään vaan siitä, että se sisältö on hyvä, kertoo Kilpi.

Tv-sarja oli romaanien ohella tavoitteena koko ajan

Kilven mukaan Undertaker -kirjasarjasta on ollut aina tavoitteena tehdä myös tv-sarja.

– Kyllähän minulla on ollut alusta lähtien ajatuksena, että tästä tulee tv-sarja ja kirjasarja. Tätä on pitkään kehitelty ja olen käsikirjoituksia tehnyt kirjasarjan ohessa. Tässä on kahta tuotantolinjaa laitettu menemään, on se elementtinä ollut mukana tosi vahvasti.

Tv-sarjan käsikirjoittajana toimii ruotsalainen Adam Marko-Nord sekä ohjaajina Timo Vuorensola ja Marko Mäkilaakso. Sarjan tuottaja on Tero Kaukomaa, joka tuotti myös Kilven Elävien kirjoihin -romaaniin perustuvan 8-pallo -elokuvan, joka sai ensi-iltansa vuonna 2013.

Tuotantoyhtiönä toimii Sonofapitch, joka on Vuorensolan, Kaukomaan sekä elokuvasäveltäjä Tuomas Kantelisen sekä Josef Brandmeierin tuotantoyhtiö.

Kirjasarjan jatkotarina päättyy kuudenteen osaan

Undertaker-dekkarisarjasta on julkaistu toukokuussa sen kuudes ja yhden kokonaisuuden päättävä osa. Julkisuudessa elää käsitys siitä, että sarjan piti päättyä jo neljänteen osaan. Kilven mukaan kyseessä on väärinkäsitys.

– Kun julkaisin ensimmäisen kirjan tästä sarjasta, sanoin että tämä on 6–8 kirjan yhtenäinen aloituskokonaisuus, joka etenee jatkotarinana. Jo ensimmäisen kirjan kohdalla suunnitelma oli, että tämä tulee jatkumaan tarinakokonaisuus per kirja -tyylisesti. Tällä tavalla se on toteutunut. Kuusi kirjaa on aloituskokonaisuus ja siitä se jatkuu kirja per tarina eteenpäin, vähän perinteisempään tyyliin, kertoo Kilpi.

Tv-sarjasopimuksesta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat.